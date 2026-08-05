Erupción del volcán de Fuego supera las 45 horas y el Insivumeh detalla qué se espera en el transcurso de este miércoles

El Insivumeh emitió un nuevo boletín este miércoles 5 de agosto para actualizar la información sobre la actividad que mantiene el volcán de Fuego y que ha obligado a evacuar a pobladores de comunidades cercanas al coloso.

Añadió que han transcurrido 45 horas desde el inicio de la erupción, la cual también ha originado la dispersión de ceniza hacia algunos departamentos.

Agregó que es posible detectar tremor acústico de características débiles de forma continua, acompañado por emisiones de gases y ceniza, así como por sonidos de desgasificación.

A través de las cámaras web, el Insivumeh observa leve incandescencia y explosiones de características moderadas y débiles, las cuales emiten fragmentos de lava a alturas de entre 100 y 150 metros sobre el nivel del cráter.

Parte del material expulsado durante la erupción se ha acumulado de forma inestable en la parte superior del edificio volcánico, lo que actualmente genera colapsos y el descenso de bloques incandescentes hacia las barrancas Ceniza y Seca.

“No se descarta la posibilidad de que, debido al apilamiento inestable de los fragmentos de lava expulsados por esta actividad eruptiva, se generen corrientes de densidad piroclástica que desciendan por cualquiera de las barrancas del volcán, recorriendo distancias de 5 a 7 kilómetros, siendo esta todavía la mayor amenaza para las comunidades ubicadas en las cercanías de estas, principalmente en las del flanco suroeste (Seca, Taniluyá, Ceniza)”, explicó.

El Insivumeh prevé que la actividad eruptiva disminuya gradualmente durante las siguientes horas. Además, debido a las lluvias pronosticadas asociadas al paso de una onda del este, existe una amenaza inminente de descenso de lahares de impacto bajo a medio, principalmente en las barrancas Seca y Ceniza, por lo que mantendrá el monitoreo multiparamétrico a través de sensores sísmicos y de infrasonido, cámaras web, productos de imágenes satelitales y reportes de los observadores en campo.

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Al Conred, el Insivumeh le recomienda comunicar la información de forma urgente a las comunidades cercanas al volcán, especialmente a aquellas ubicadas en un radio de 10 kilómetros. También le recomienda continuar con los planes de respuesta en los municipios de San Pedro Yepocapa, Escuintla y Alotenango, por su cercanía a las barrancas que hasta esta hora han registrado el descenso de estas corrientes de densidad piroclástica.

A la Dirección General de Aeronáutica Civil le recomienda tomar precauciones con el tráfico aéreo, de acuerdo con la información sobre la dispersión de ceniza volcánica, puesto que las condiciones de dirección y velocidad del viento se mantienen vigentes.

Al Inguat y a la Municipalidad de San Juan Alotenango les pide informar a las agencias de turismo, guías turísticos y turistas que el Parque Nacional Volcán de Acatenango ha restringido, hasta nuevo aviso, el acceso a los volcanes de Acatenango y de Fuego.

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