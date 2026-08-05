Erupción del volcán de Fuego: cambios en su topografía condicionan la dirección de los flujos piroclásticos

Este 4 de agosto, en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango se estableció alerta roja por la actividad explosiva del volcán de Fuego, que inició el domingo 2 de agosto. La emergencia recuerda la erupción del 2018; sin embargo, el escenario actual es distinto.

Carla Chun, investigadora del área de Vulcanología del Servicio Guatemalteco de Vigilancia Volcánica de la Universidad Mariano Gálvez, señala que monitorean el comportamiento del volcán, que ha tenido cambios en la topografía, lo que puede condicionar hacia qué dirección van los flujos piroclásticos. Las lluvias, añade, pueden representar en un peligro.

¿Qué está sucediendo en el volcán de Fuego?

El domingo por la noche, el volcán de Fuego pasó de tener una etapa eruptiva a una actividad más explosiva el lunes, con corrientes de densidad piroclástica que descendieron por el flanco oeste y suroeste del volcán.

Estas corrientes de densidad piroclástica son una mezcla de material volcánico, tanto gases como rocas de diversos tamaños, que descienden por las barrancas a altas temperaturas y pueden afectar, principalmente, a las poblaciones cercanas.

En los últimos dos días hemos estado en constante monitoreo, debido a que también se ha generado una abundante columna de ceniza, que es transportada por el viento en dirección oeste y suroeste a más de 100 kilómetros.

¿El volcán de Fuego se mantiene en actividad eruptiva?

Sí, normalmente tiene un rango de ocho a 10 explosiones por hora, y la actividad que presenta consiste en columnas de ceniza, caída de balísticos -rocas, fragmentos del cráter o lava que se solidifica al entrar en contacto con el aire- entre otros. Pero el domingo, en horas de la noche, comenzamos a ver un incremento en la actividad con explosiones y con mucho material incandescente. Estos son balísticos que caen en los alrededores del volcán y pueden generar avalanchas de material incandescente.

Cambió el patrón y la actividad se volvió un poco más constante, concentrándose hacia el oeste del volcán, donde hace unos días hubo un pequeño colapso. Conforme pasó el tiempo, incrementó la actividad y se empezaron a desarrollar explosiones con más ceniza y a descender corrientes de densidad piroclástica.

¿A qué se debe este comportamiento?

A que el ascenso de material está muy cercano a la superficie del volcán. Entonces, el material empieza a ser expulsado debido a la presión interna que tiene y comienza a desencadenar las corrientes de densidad piroclástica.

En el momento en que se genera una explosión, los fragmentos de roca son expulsados a la superficie. Es decir, la lava es expulsada a la superficie y genera avalanchas.

¿Cuánto tiempo puede mantenerse esta actividad en el volcán?

El tiempo puede variar de acuerdo con el patrón eruptivo que presente. Han disminuido un poco las corrientes de densidad piroclástica, pero puede generarse un cambio en el comportamiento volcánico, como ha sucedido en otras ocasiones, y que haya picos en los que vuelva a incrementarse. Mantenemos el monitoreo hasta que la actividad empiece a decaer.

En años anteriores, el volcán de Fuego presentaba hasta 12 erupciones al año y eran bastante constantes en el tiempo. Cada mes tenía una erupción con corrientes de densidad piroclástica. Sin embargo, se mantenían con estas características. En esta ocasión llevábamos más de un año sin actividad eruptiva.

Entonces, sí se esperaba que el comportamiento de esta erupción fuera con abundante material volcánico.

¿La erupción del volcán de Fuego tiene relación con los temblores que se han registrado en las últimas semanas en el país?

Son hechos un poco aislados. Tenemos la cadena volcánica, que está generada por la zona de subducción, donde tenemos la interacción de dos placas tectónicas: la placa de Cocos se introduce por debajo de la placa del Caribe. En esta zona también se generan muchos sismos. Pero hay pocos estudios que relacionen la actividad volcánica directamente con un sismo.

Guatemala es un país con mucha actividad sísmica y mucha actividad volcánica. El origen de ambas son las placas tectónicas.

En los últimos días hemos tenido una gran cantidad de sismos en Guatemala. Sin embargo, no se encuentran relacionadas directamente una actividad con la otra.

¿Cuán diferente es la actividad que está teniendo el volcán de Fuego con la erupción del 2018?

En el 2018 tuvimos un comportamiento un poco similar, que inició con una fase efusiva y terminó en una fase bastante explosiva, con corrientes de densidad piroclástica. La actividad volcánica se concentró en la barranca Las Lajas y hubo mucha acumulación de material volcánico. En una parte del conducto se generó un pequeño colapso y se desbordó, lo cual afectó directamente a la comunidad de San Miguel Los Lotes por las corrientes de densidad piroclástica.

La topografía juega un papel importante porque puede condicionar hacia qué dirección va un flujo piroclástico.

Como científicos podemos identificar cuándo hay un incremento de actividad eruptiva y cuáles son las zonas propensas a que se genere esta actividad. Sin embargo, si en la topografía hay algún cambio, como una barrera natural, eso hará que afecte a diferentes comunidades.

Este año, estas corrientes de densidad piroclástica se han concentrado en las barrancas Seca, Santa Teresa, donde las comunidades no están tan cercanas a lo que ha sido el frente del flujo piroclástico.

Podemos identificar cuáles son las áreas que podrían ser afectadas, pero dependerá de cómo esté la topografía del volcán y de las características geomorfológicas de la zona, para ver dónde se concentra la mayor cantidad de material volcánico y hacia dónde se direcciona. También dependerá de las características eruptivas del volcán.

¿Del 2018 a esta fecha ha cambiado la topografía del volcán?

Sí, hay cambios geomorfológicos, principalmente porque hubo muchos depósitos de corrientes de densidad piroclástica por las explosiones constantes que tiene el volcán, pero también, en época de lluvia, los lahares arrastran este material hacia la parte baja de las cuencas.

¿Qué otros volcanes han identificado que están en condiciones similares?

En Guatemala tenemos 25 volcanes que se han considerado activos de acuerdo con el ranking de volcanes publicado en el 2019 y, debido a esto, es importante tener estrategias de monitoreo. Sin embargo, los volcanes que poseen actividad eruptiva en la actualidad son el volcán de Fuego y el Santiaguito. El Pacaya tuvo en el 2021 su última erupción, con flujos de lava bastante extensos.

El Santiaguito es un volcán activo. Actualmente presenta un rango de 30 a 45 explosiones por día, que generan columnas de ceniza y avalanchas que se concentran en la parte suroeste del volcán.

¿La lluvia añade un riesgo mayor a la actividad del volcán de Fuego?

Uno de los principales problemas es que se genera lluvia ácida, porque la lluvia se contamina con la ceniza, se forma una mezcla y esta puede caer no solo en los alrededores del volcán, sino también en otros sectores.

Otro problema son los lahares. Hay descenso de corrientes de densidad piroclástica y ceniza dispersa en el ambiente, y la lluvia puede transportar este material mediante los lahares y llevarlo a la parte baja de la cuenca.

¿Cuántos kilómetros puede extenderse la nube de ceniza?

El viento juega un papel primordial en este tipo de actividad eruptiva, porque puede transportar la ceniza a varios kilómetros. Hemos hecho proyecciones de hasta 150 kilómetros hacia el oeste, suroeste y noroeste, y afectar departamentos como Chimaltenango, Sololá, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Retalhuleu y San Marcos.

¿Qué medidas de prevención se deben adoptar?

Hay que estar atentos a las indicaciones de las autoridades, en especial quienes están en sectores cercanos a los volcanes. Hacer caso a las autoridades si ordenan evacuar las comunidades. También alejarse de las zonas de alta amenaza, tener preparada la mochila de las 72 horas y un plan de respuesta familiar. Conocer el entorno sirve para identificar si se está expuesto a una o varias amenazas.

¿Qué recomendaciones hay que seguir por la caída de ceniza?

Esta ceniza es muy fina. La gente que está cerca del volcán, principalmente en el flanco suroeste, debe considerar usar cubrebocas y lentes, porque la ceniza puede irritar las vías respiratorias, los ojos y también la piel. Hay que cubrir los alimentos y las fuentes de agua.

Hay que limpiar los techos y los canales de las casas, ya que, si llueve, la ceniza puede generar peso y hacer que colapsen.