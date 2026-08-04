Con una mochila y sus documentos, familias huyen del volcán de Fuego; otras temen saqueos y no evacúan

Con una mochila, documentos personales y apenas algunas prendas de vestir, cientos de familias abandonaron sus hogares por la actividad del volcán de Fuego; sin embargo, mientras mujeres, niños y adultos mayores buscan refugio en albergues, muchos jefes de hogar permanecen en las comunidades para resguardar sus pertenencias, una decisión que mantiene en alerta a las autoridades.

Durante una transmisión en vivo del programa Impacto Directo, de Guatevisión, autoridades, pobladores y equipos de respuesta mostraron la realidad que viven las comunidades cercanas al volcán de Fuego, donde la Conred mantiene la alerta roja en Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez.

Las autoridades informaron que 18 comunidades resultaron afectadas directamente, entre ellas Panimaché I y II, Sangre de Cristo, San Pedro Yepocapa, Santa María El Zapote, El Porvenir y San Juan Alotenango. Aunque no se reportan daños en viviendas, la caída de ceniza y el riesgo por corrientes piroclásticas mantienen activados los protocolos de emergencia.

Una mochila, documentos y la incertidumbre de dejarlo todo

La emergencia obligó a cientos de familias a salir con lo indispensable. La mayoría abandonó sus viviendas con la ropa que llevaba puesta, una mochila con documentos personales y algunas pertenencias, mientras la incertidumbre sobre el futuro quedaba atrás, junto con sus hogares.

En muchas comunidades la prioridad fue evacuar primero a niños, mujeres y adultos mayores, mientras numerosos hombres decidieron permanecer para cuidar las viviendas ante el temor de que fueran saqueadas.

Las autoridades también informaron que la Policía Nacional Civil y el Ejército realizan patrullajes permanentes en las comunidades evacuadas para prevenir hechos delictivos y brindar tranquilidad a las familias que decidieron salir. (Foto: Prensa Libre, Moises Xec).

Ese escenario llevó a la Conred a elevar la alerta roja en los tres departamentos afectados. La secretaria ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes, explicó que la medida es preventiva y “no porque hayan sobrepasado sus capacidades de atención a la población, sino porque es necesario que las personas evacúen”.

Añadió que todavía hay habitantes que permanecen en las comunidades de mayor riesgo e insistió:

“No toda la población ha evacuado... los exhorto a que evacúen, no pongan en riesgo sus vidas, es necesario evacuar”.

La vocera de la Conred, Valeria Urízar, reconoció que muchas familias sienten temor de abandonar el patrimonio construido durante años, pero reiteró que “ningún bien material vale la pena perderlo en vez de perder la vida”.

“Con los niños es más complicado salir”

En el polideportivo de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, convertido en un hogar temporal para cientos de personas, las historias se repiten.

Entre los catres instalados en el gimnasio permanece Irma Arana, quien llegó junto con sus tres hijos, uno de ellos un bebé de apenas un mes de nacido.

Su historia refleja la realidad de muchas familias que hoy permanecen divididas entre la seguridad de un albergue y la incertidumbre de quienes continúan resguardando sus hogares. (Foto: Prensa Libre, Moises Xec).

Su esposo decidió quedarse en la comunidad de Morelia para cuidar la vivienda.

“Él decidió quedarse... nos mandó a nosotros porque con los niños cuesta más. Los hombres miran luego cómo se movilizan; en cambio uno con los niños es más complicado”, relató.

Recordó que durante la madrugada de este martes 4 de agosto la lluvia mezclada con la ceniza hizo que las alertas aumentaran y que la familia optara por abandonar la comunidad.

El juego de los niños rompe por momentos el silencio del albergue, aunque la preocupación permanece en los rostros de quienes esperan noticias de los familiares que decidieron quedarse en las comunidades cercanas al volcán.

Más de mil personas en albergues

El alcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Julio Armando Paz, informó que el albergue municipal recibe a 431 personas, de las cuales 131 son niños, provenientes de Panimaché I y II, Morelia, Santa Sofía y Yucales, comunidades de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango.

El alcalde Julio Armando Paz informó que el albergue de Santa Lucía Cotzumalguapa atiende a 431 personas con alimentación, atención médica y apoyo para las familias evacuadas. (Foto: Prensa Libre, Moises Xec).

Explicó que el albergue fue habilitado desde las primeras horas de la emergencia y que, además de instalar catres y colchonetas, se organizó una unidad médica para atender principalmente problemas respiratorios ocasionados por la ceniza.

“Hemos tenido niños y jóvenes con problemas respiratorios debido a la arena volcánica y la ceniza y se les han dado nebulizaciones, medicamentos y la atención médica que necesitan”, afirmó.

Agregó que también se brinda atención a personas con enfermedades como hipertensión y diabetes, además de alimentación permanente.

“Ya tenemos preparado también el desayuno y el almuerzo para mañana, dependiendo del boletín que emita el Insivumeh para poder tomar decisiones”, indicó.

Por su parte, la gobernadora departamental de Escuintla, Vivian Gabriela Mayorga Mayorga, informó que desde el inicio de la emergencia se activaron las coordinadoras para la reducción de desastres y se mantiene vigilancia permanente sobre la actividad volcánica, las rutas de evacuación y las condiciones meteorológicas que podrían favorecer el descenso de lahares.

La gobernadora de Escuintla, Vivian Gabriela Mayorga Mayorga, informó que las instituciones mantienen el monitoreo y la atención a las familias evacuadas. (Foto: Prensa Libre, Moises Xec).

También detalló que el departamento mantiene cuatro albergues habilitados: la Escuela Oficial Urbana Mixta José Francisco Azurdia, con 224 personas; el Gimnasio Municipal Dr. Amner Casasola, con 338; la Escuela Oficial Rural Mixta Colonia El Quetzal, con 223; y el Polideportivo de Santa Lucía Cotzumalguapa, donde permanecen 431 personas, muchas provenientes de San Pedro Yepocapa.

Mientras tanto, el director del Insivumeh, Erwin Rojas, explicó que, aunque los sensores muestran una disminución en la actividad sísmica, la fase eruptiva continúa y todavía deben transcurrir alrededor de 72 horas para evaluar su evolución.

El funcionario indicó que persisten la caída de ceniza en Escuintla y el sur de Chimaltenango, mientras la dispersión también alcanza Sololá, Suchitepéquez y San Marcos, con columnas de ceniza que llegan a entre cinco mil y seis mil metros de altura y desplazamientos de hasta 120 kilómetros.

La caída de ceniza cubre viviendas y calles de comunidades cercanas al volcán de Fuego, mientras cientos de familias permanecen en albergues habilitados por la emergencia. (Foto: Prensa Libre, Moises Xec).

Además, advirtió que el ingreso de la onda del este número 24 podría favorecer el descenso de lahares en las barrancas Seca y Ceniza, lo que representa un riesgo adicional para las comunidades cercanas.

La Conred informó que la ceniza afecta a más de 389 mil personas, por lo que recomendó utilizar mascarilla, proteger depósitos de agua y alimentos y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

Las autoridades también aclararon que los sismos sensibles en las últimas horas en la costa del Pacífico no están relacionados con la actividad del volcán de Fuego y reiteraron el llamado a evacuar las comunidades de riesgo mientras continúa el monitoreo permanente del coloso.

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