Erupción del volcán de Fuego: qué provoca una erupción volcánica y cómo se desarrolla este fenómeno

El volcán de Fuego ha incrementado su actividad eruptiva en las últimas horas, lo que, hasta el momento, ha afectado a más de 29 mil personas que habitan en las áreas aledañas. La actividad ha provocado una emisión constante de gases, ceniza e, incluso, corrientes de densidad piroclástica.

La actividad, que comenzó el pasado 3 de agosto, se ha mantenido hasta ahora y ha motivado que la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) emitiera alerta anaranjada institucional y alerta roja departamental en Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.

Hasta el momento, las autoridades prevén que la actividad del volcán de Fuego podría continuar durante los próximos dos días, con persistencia de la caída de ceniza, principalmente en el sur de Chimaltenango y Escuintla. Ante esta situación, surge la inquietud de comprender cómo se desarrolla una erupción volcánica.

Carla Chun Quinillo, investigadora del Observatorio Guatemalteco de Vigilancia Volcánica de la Universidad Mariano Gálvez, explica que una erupción volcánica es el resultado de diversos procesos que ocurren en el interior de la Tierra y que, para comprenderlos, es necesario conocer otros conceptos.

¿Cómo se originan los volcanes en Guatemala?

La experta destaca que, para comprender este fenómeno, es importante tomar en cuenta que en Guatemala interactúan tres placas tectónicas. Sin embargo, es el límite entre las placas de Cocos y del Caribe el que genera una zona de subducción, donde la placa de Cocos se introduce por debajo de la placa del Caribe.

"Este proceso genera la zona de subducción y, como consecuencia, una intensa actividad volcánica", resalta.

¿Qué provoca una erupción?

Un volcán está compuesto por diferentes partes, explica Chun, pero en su interior se encuentra la cámara magmática, que en determinado momento puede alcanzar una presión similar a la de la roca encajante.

Cuando ambas presiones se encuentran en equilibrio, el sistema permanece en un estado estable o tranquilo. Sin embargo, cuando asciende nuevo magma hacia la cámara magmática, este la desestabiliza y provoca un cambio de presiones que hace que el magma comience a ascender hacia la superficie, mientras aumenta la presión de los gases disueltos.

La investigadora destaca que, si esta presión supera la resistencia de la roca encajante que contiene el magma, este encuentra una vía de salida y se produce la erupción.

La forma en que ocurren las erupciones dependerá, en gran medida, de factores como la composición química y física del magma. De ello dependerán las amenazas que represente cada volcán, explica Chun.

"En términos generales, las características de una erupción están determinadas por la composición química y física del magma que se encuentra en el interior del volcán. Esa composición responde a diversos factores", agrega.

¿Para qué existen los volcanes y qué función cumplen?

Los volcanes son una manifestación natural de la dinámica de la Tierra y, a través de ellos, se libera parte de la energía y del calor que se encuentran en el interior del planeta.

Estos colosos permiten el ascenso de materiales provenientes del interior de la Tierra, los cuales contribuyen a la formación de nuevas rocas.