Cómo limpiar la ceniza volcánica: recomendaciones para proteger su salud y limpiar su casa tras la erupción del volcán de Fuego

La erupción del volcán de Fuego continúa activa. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), presenta emisión constante de gases, ceniza y lava desde el cráter.

La actividad, que se ha mantenido desde el pasado 3 de agosto, llevó a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) a declarar alerta roja departamental en Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, así como alerta anaranjada institucional.

Este 4 de agosto, derivado de la erupción del volcán de Fuego, se ha reportado emisión de gases y, según el reporte emitido a las 16.40 horas, también continúa el descenso de corrientes de densidad piroclástica (flujos piroclásticos) por las barrancas Ceniza y Seca.

Otro de los efectos reportados es la dispersión de ceniza volcánica en municipios cercanos al volcán, que, según la Conred, puede continuar desplazándose hacia el oeste y noroeste y alcanzar distancias de hasta 120 kilómetros, según detalla el Aviso Informativo No. 61-2026.

Recientemente, las autoridades informaron que la actividad del volcán de Fuego podría continuar durante los próximos dos días, por lo que persistirá la caída de ceniza, principalmente en el sur de Chimaltenango y Escuintla.

Por ello, es esencial que quienes viven en áreas cercanas al volcán de Fuego y en los municipios donde llega la ceniza volcánica adopten medidas de prevención, así como conocer la forma correcta de limpiarla para evitar complicaciones de salud, principalmente en adultos mayores, niños y mascotas.

Estas partículas, por ser muy finas, pueden ingresar con facilidad al sistema respiratorio y provocar enfermedades como bronquitis o inflamación pulmonar. Además, pueden depositarse en superficies, el aire y el agua potable. A continuación, se presentan algunas recomendaciones para retirarlas de forma segura.

Recomendaciones para protegerse de la ceniza volcánica

Para quienes habitan en cercanías del volcán de Fuego, es esencial protegerse de la ceniza volcánica, ya que su presencia en el aire puede ser perjudicial para la salud, principalmente para el sistema respiratorio.

En un artículo anterior, el neumólogo Esaú España destacó que las partículas de ceniza volcánica afectan los bronquiolos terminales, irritan la piel y pueden ocasionar lesiones oculares, por lo que recomendó utilizar mascarilla, lentes de protección y ropa adecuada para evitar complicaciones de salud.

Evite permanecer al aire libre y resguárdese bajo techo.

Proteja la vista: utilice anteojos o gafas para prevenir irritaciones oculares.

Cuide la piel: use gorra o sombrero y ropa de manga larga (blusas o camisas).

Proteja las vías respiratorias: utilice mascarilla, preferiblemente tipo N95 o industrial.

Cubra los depósitos de agua potable y los bebederos de animales.

Proteja los alimentos: cubra frutas y verduras si están al aire libre para evitar su contaminación.

Limpie de forma segura: humedezca el suelo y las superficies antes de barrer o limpiar, para evitar que la ceniza se disperse.

Proteja a los animales: resguárdelos en un lugar seguro, con agua y alimento.

Selle su vivienda: cierre puertas y ventanas; coloque un trapo húmedo en rendijas o entradas de aire.

Evite el uso de ventiladores, ya que contribuyen a la dispersión de partículas en el ambiente.

¿Cómo limpiar la ceniza volcánica?

Para quienes viven cerca del volcán de Fuego o en localidades donde cae ceniza volcánica, el médico internista Estuardo Rojas recomendó anteriormente mantener limpias las superficies para evitar que las partículas acumuladas vuelvan a ser inhaladas y afecten la salud de los habitantes.

El especialista recomendó no barrer ni sacudir sin protección, ya que esto aumenta el riesgo de inhalación de partículas. Por ello, aconsejó utilizar mascarilla y lentes de protección.

Limpiar con un paño húmedo o una escoba húmeda ayuda a evitar que la ceniza se disperse. Además, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones:

Antes de iniciar la limpieza, protéjase adecuadamente: utilice mascarilla y anteojos.

Espere a que las autoridades confirmen que ha cesado la caída de ceniza.

Utilice una escoba para agrupar la ceniza en montículos y colóquela en bolsas resistentes.

Para limpiar vehículos, no utilice trapos ni esponjas, ya que pueden dañar la pintura o los vidrios.

Si hay una acumulación abundante, retire primero la ceniza con una escoba pequeña y suave.

Luego, o si la cantidad de ceniza es poca, lave con agua, preferiblemente a presión.

Evite utilizar agua como primer recurso, ya que puede solidificar la ceniza y obstruir los drenajes.