¿Viaja al Pacífico? PMT alerta fuerte tránsito hasta el domingo 28 de junio

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que desde el viernes 26 de junio se ha registrado un incremento en la movilidad vehicular con dirección al sur del país, principalmente hacia la ruta al Pacífico, debido al fin de semana largo por el asueto del Día del Ejército.

Según explicó Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva, la carga vehicular se ha mantenido constante y este sábado el tránsito continúa complicado en varios tramos.

De acuerdo con el portavoz, la circulación hacia el sur presenta lentitud desde el kilómetro 20 hasta el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, donde la velocidad promedio de desplazamiento es de apenas 10 kilómetros por hora.

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Esta ruta la utilizan, principalmente quienes se dirigen hacia destinos del sur y suroccidente de Guatemala, especialmente por turismo o descanso. Entre los puntos más frecuentes están:

Escuintla, como paso obligatorio hacia la costa.

Puerto San José, uno de los destinos de playa más concurridos.

Iztapa, por sus playas.

Monterrico, un destino turístico popular.

Taxisco, por acceso a playas del Pacífico.

Mazatenango y otros puntos del occidente sur.

Retalhuleu, quienes desean visitar los parques acuáticos del Irtra.

Quevedo indicó que se prevé que esta situación se mantenga hasta el domingo 28, por lo que recomendó a los automovilistas salir con anticipación y mantener la calma durante el trayecto.

“Se recomienda salir con tiempo y paciencia de casa si viaja por este sector. Además, conducir con responsabilidad para evitar accidentes”, señaló.

Alta carga vehicular al sur desde km 20 CA-9.#TransitoVN pic.twitter.com/Z66HLY71Ve — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) June 27, 2026

Accidentes agravan congestionamiento en ruta Interamericana

En otro punto, a la alta carga vehicular se suma un accidente de tránsito reportado antes del kilómetro 32.6 de la ruta Interamericana CA-1 Occidente, en jurisdicción de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, donde una persona resultó herida.

Este incidente representa el segundo percance registrado en ese sector durante las últimas horas, luego de que previamente también se reportara un accidente que involucró a un camión de transporte de verduras.

Debido a ello, el carril izquierdo con dirección al oriente permanece obstruido, situación que ha provocado un incremento en la congestión vehicular en el área.