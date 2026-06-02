Video: jaguar es captado cuando se desplaza por la selva de Petén

La selva de Petén posee una gran variedad de fauna, entre ella el jaguar, que ha sido avistado mientras se desplaza en su hábitat natural.

Francisco Asturias, director del Parque Nacional Mirador Río Azul y Biotopo Dos Lagunas, compartió un video de un jaguar captado en uno de los miradores frente a un bebedero artificial.

La grabación, de 32 segundos, muestra al felino en la selva mientras calma su sed.

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), en Guatemala el jaguar es una especie emblemática por su importancia dentro de la dinámica de los bosques y su vinculación con la cosmovisión maya.

Añadió que esta especie afronta actualmente riesgos debido a la reducción de su hábitat y de sus presas, por lo que Guatemala, junto con socios estratégicos, desarrolla diversas acciones para garantizar su supervivencia.

Explicó que el jaguar necesita bosques intactos, con agua y abundancia de animales para alimentarse.

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Destacó que es clave para mantener el equilibrio ecológico de los bosques y que su presencia contribuye al turismo.

Remarcó que los jaguares ayudan a controlar la transmisión de enfermedades entre las especies silvestres, las cuales pueden ser transmitidas al ganado o a los seres humanos, según el Conap.

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