La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció esta alerta global recientemente, según diversos medios internacionales. Se trata de mpox, enfermedad previamente conocida como viruela del mono o símica.

La OMS menciona que este virus se caracteriza por erupción o lesiones cutáneas que suelen concentrarse en el rostro, las palmas de las manos y las plantas de los pies

Según información de EFE, el pasado 15 de agosto se registró el primer caso de mpox en Suecia, por lo cual se insta a la población mundial y autoridades sanitarias a tomar las medidas correspondientes.

Aunque aún no se han anunciado casos oficiales en nuestro país, fuentes cercanas al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) indican que ya se están activando los protocolos para informar a la población respecto a la enfermedad y su prevención.

A raíz del primer caso reportado en Suecia, la OMS anunció la presencia de una nueva variante de esta enfermedad. Se trata de la infección mpox clado 1b. De acuerdo con expertos, se trata de una variante más peligrosa de esta enfermedad.

El secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó en su cuenta de X que la identificación de esta cepa pone en manifiesto la necesidad de que los países afectados afronten los virus en conjunto.

Por medio de dicha red social, Tedros hizo un llamado a poner en práctica las “lecciones aprendidas” de experiencias anteriores, instando a una mayor vigilancia y a "trabajar juntos para entender la transmisión" por medio del intercambio de información y herramientas como las vacunas.

