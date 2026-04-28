Volcán Santiaguito lanza ceniza y obliga a la suspensión de clases en dos municipios

El Insivumeh emitió este martes 28 de abril un boletín en relación con la actividad del volcán Santiaguito, en Quetzaltenango.

Recordó que un boletín publicado el 6 de marzo recién pasado identificó varias zonas con material acumulado de forma inestable a causa de la extrusión de lava en bloques del coloso.

Añadió que, a las 2.40 horas de este martes, han descendido flujos piroclásticos que fueron registrados por la red de monitoreo multiparamétrico y que posiblemente se extendieron en un rango de dos a cuatro kilómetros a favor de la pendiente.

La nubosidad cubre por completo el edificio volcánico, por lo que dicha actividad no ha podido ser observada por las comunidades de alrededor, aunque sí reportan la presencia de ceniza en cultivos y techos.

El descenso de flujos piroclásticos ha producido ceniza muy fina, que ha sido dispersada en dirección oeste y suroeste, y parte de esta ha caído de forma moderada sobre fincas y comunidades ubicadas en los flancos sur y suroeste del volcán.

El Insivumeh explicó que la actividad actual se acompaña de desgasificación permanente y explosiones principalmente débiles que forman columnas de gas y ceniza de hasta mil metros de altura sobre el domo. El ritmo de explosiones es de hasta tres por hora.

Añadió que mantiene la vigilancia visual e instrumental de la actividad volcánica a través de sus observadores en campo, estaciones sísmicas, de infrasonido, cámaras web y productos de imágenes satelitales.

Prevé que el volcán continuará con explosiones, desgasificación continua, incandescencia en la zona principal de extrusión de magma y descenso de bloques incandescentes en los flancos oeste, suroeste, sur y noreste durante las siguientes semanas.

Suspenden clases en dos municipios

El Ministerio de Educación informó de la suspensión de clases en la zona del Palajunoj, que comprende establecimientos educativos ubicados en los municipios de El Palmar y San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango.

Añadió que, ante la fuerte actividad del volcán, la Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango, en coordinación con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), ha decidido suspender clases únicamente este martes 28 de abril en los establecimientos, para resguardar la salud e integridad física de estudiantes y docentes.

Para ver más: Video: la explicación de la impresionante granizada que grabaron en la cima del volcán Acatenango

Incremento en explosiones

El Observatorio Guatemalteco de Vigilancia Volcánica informó que la estación sísmica Xela registró durante abril un incremento de explosiones del volcán Santiaguito.

Actualmente el coloso mantiene un rango de 45 a 53 explosiones por día, esta actividad puede originar columnas de ceniza, caída de balísticos (material incandescente de diversos tamaños) y avalanchas.

Explicó que debido a la constante acumulación de maternal volcánico al suroeste, durante la madrugada del 28 de abril se registró el descenso de corrientes de densidad piroclástica al suroeste, esta actividad genero columnas de ceniza fina las cuales fueron transportadas por el viento al sur, suroeste y oeste.

Recomendaciones

Actividad en el #VolcánSantiaguito genera caída de ceniza en las comunidades aledañas, es importante que se tomen en cuenta las siguientes recomendaciones y reportar cualquier situación al número de emergencia nacional 119. pic.twitter.com/ZY7fuTtxvF — CONRED (@ConredGuatemala) April 28, 2026

Video: Claudio Sarat

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