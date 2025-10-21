Conductor que mató a piloto tras discusión en Suchitepéquez será procesado por homicidio en estado de emoción violenta

Williams René Lima Aguilar, presunto responsable de disparar contra el piloto de autobús en San Antonio, Suchitepéquez, el 14 de octubre, fue ligado a proceso penal por el delito de homicidio en estado de emoción violenta.

Lima disparó contra Alfredo Cániz Simón, conductor de un autobús extraurbano, durante una riña de tránsito que quedó grabada por las cámaras en el sector. Según los cuerpos de socorro, la víctima murió en el lugar a causa de la gravedad de las heridas.

De acuerdo con Miguel Ángel Girón Duarte, abogado defensor, están satisfechos con la resolución del juez, quien decidió no enviarlo a prisión por la muerte del conductor.

“Lamentamos, en primer lugar, el deceso del piloto de este vehículo. Como ustedes bien lo sabrán, de alguna manera, pues el deceso fue fatal”, dijo el abogado.

Girón explicó que el juzgado tomó en cuenta un informe de un psicólogo clínico privado sobre el estado emocional de una persona al conducir.

“Existe esa alteración ante la agresión inminente de la que iba a ser objeto en aquella oportunidad. Nunca fue la intención de mi patrocinado causarle la muerte”, añadió.

Aclaró que la intención de Lima Aguilar no fue quitarle la vida al momento de disparar el arma de fuego, ya que solo apuntó al suelo y la bala rebotó en el cuerpo de Cániz Simón.

Tras su detención, Lima manifestó quebrantos de salud y fue trasladado a un hospital privado. Este martes 21 de octubre fue dado de alta, minutos después de la resolución judicial.

Williams René Lima Aguilar sale del hospital privado, tras recibir arresto domiciliario por resolución del juez.(Foto Prensa Libre: Marvin Túnchez)

El abogado defensor agregó que los fiscales del Ministerio Público no presentaron en la audiencia de primera declaración los informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar la causa de muerte de Cániz Simón. “Incluso tampoco traían el certificado de defunción”, afirmó.

¿Qué ocurrió el 14 de octubre en Suchitepéquez?

En la grabación se observa cómo un autobús de Transportes Esmeralda pasa al lado de un picop. Segundos más tarde, el piloto Alfredo Cániz Simón, de 33 años, desciende con un machete en mano y se acerca a la ventana del vehículo.

Luego, se observa cómo Lima baja del carro, saca un arma y empieza una discusión. Posteriormente, levanta el arma y dispara.