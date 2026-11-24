La Comisión de Finanzas del Congreso emitió el dictamen favorable sobre el proyecto de presupuesto para el 2027, por un monto de Q172 mil millones, con una reducción de Q20 mil millones frente a la propuesta original, de Q192 mil millones, presentada por el Organismo Ejecutivo en septiembre.

Los integrantes de la citada sala legislativa emitieron un dictamen favorable sobre la iniciativa 6481, que contiene el proyecto de gasto del próximo año y que se prevé que sea discutido y aprobado durante la sesión ordinaria de este 24 de noviembre en el hemiciclo del Legislativo.

Los integrantes de la comisión sostuvieron una reunión virtual durante la mañana de este martes, en la que aprobaron los cambios al proyecto de gasto. Los consensos y los cabildeos entre los diferentes bloques legislativos para lograr la aprobación del presupuesto se iniciaron durante el fin de semana, según indicaron fuentes del Legislativo.

El diputado Elmer Palencia, segundo vicepresidente del Congreso, afirmó antes del comienzo de la sesión ordinaria de este martes que aún se mantenían a la espera de conocer el dictamen de la Comisión de Finanzas, el cual debe ser conocido antes de su aprobación en el hemiciclo.

“Nosotros solo estamos a la espera de que nos puedan compartir el dictamen para analizarlo, si se entra a conocer o, pues, se entrará a conocer en otro momento. Recordemos que no está agendado; la agenda del día de hoy no contempla el presupuesto. Sabemos de que fue aprobado un dictamen, pero no tenemos conocimiento del mismo hasta el momento y hasta que sea compartido en Dirección Legislativa y compartido con todos los diputados”, aseguró.

La sesión ordinaria ya comenzó en el Congreso con 68 diputados presentes en el hemiciclo y se aprobó la agenda de la sesión que se acordó el pasado lunes en la instancia de jefes de bloques, por lo que aún se está a la espera de lo que pueda ocurrir durante la sesión, en la que el dictamen del proyecto de presupuesto del 2027 puede ser incluido en la discusión por medio de una moción privilegiada.