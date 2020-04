Coronavirus: Contradicción en dos leyes atrasa compra de alimentos para familias vulnerables

El MAGA aún no recibe dinero para compra de alimentos que servirán para las familias afectadas ante el coronavirus . (Foto Prensa Libre: MAGA)

El ministro de Agricultura, José Ángel López, aseguró que la institución aún no recibe los Q350 millones aprobados por el Congreso para la compra de alimentos que deben ser distribuidos a familias vulnerables ante la emergencia por el covid-19.

Según el ministro, el atraso se debe a una contradicción entre la ley del Presupuesto 2019 y el decreto 8-2020 aprobado por los diputados, por lo que han solicitado a la Contraloría General de Cuentas un dictamen para determinar cómo proceder.

“Tenemos algunas lagunas jurídicas que nos obligan a hacer las consultas que corresponden en ley. Básicamente hay una antinomia, pues el artículo 24 de la Ley del Presupuesto del 2019 efectivamente indica que se puede adquirir esos alimentos al Programa Mundial de Alimentos, pero el decreto 8-2020 establece que no se podrá comprar a Organizaciones no Gubernamentales ni a intermediarios, y hay criterios de los abogados que el PMA podría ser un intermediario y para salvar ese criterio hemos hecho las consultas”, explicó el funcionario.

Según el titular de la cartera, tienen toda la programación para la entrega de 506 mil raciones de alimentos pero al tener el dictamen de la Contraloría les tomaría cerca de un mes concretar la ayuda, porque hasta no solucionar la contradicción, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) no recibirá el dinero.

“Hasta ahorita nosotros no tenemos los recursos y tenemos nuestra programación de que podríamos hacer las compras pero en tanto no se diluciden las situaciones que ya indiqué, no nos asignarán los fondos. En el momento que nos asignen los fondos podríamos activar todo en un mínimo de un mes, ya que no se puede de otra manera porque hay que activar transporte y hacer los acuerdos con el PMA”, agregó el ministro.

Lista con base en el censo

Mientras se soluciona ese problema, el MAGA tiene contemplado comprar alimentos con el presupuesto ordinario y con saldos del año pasado, y empezar la entrega en la segunda semana de mayo. Además, aún están elaborando el listado de beneficiarios con base en el Censo Poblacional del 2018.

“Nosotros ya tenemos un modelo para identificar a los beneficiarios, que es lo más importante, con el propósito de asegurarnos que llegue a la población más vulnerable. Estos criterios los estamos haciendo de manera técnica en base al establecimiento de techos municipales de pobreza, así como tomar en cuenta los datos del Censo del 2018 y criterios de SESAN sobre temas de población vulnerable en alimentos y de desnutrición”, precisó López.