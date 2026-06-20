Desarticulan presunta banda de timadores en cajeros automáticos en Santa Rosa

Guatemala

Desarticulan presunta banda de timadores en cajeros automáticos en Santa Rosa

Cuatro presuntos integrantes de una banda dedicada a timar a usuarios de cajeros automáticos fueron capturados en Chiquimulilla, Santa Rosa, informó la PNC.

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La PNC presenta a cuatro personas capturadas en Chiquimulilla, Santa Rosa, señaladas de presuntamente integrar una estructura dedicada a timar a usuarios de cajeros automáticos. (Foto Prensa Libre: PNC)

Cuatro personas fueron capturadas por la Policía Nacional Civil (PNC) en el barrio Santiago, Chiquimulilla, Santa Rosa señaladas de presuntamente integrar una estructura dedicada a timar a usuarios de cajeros automáticos.

Las capturas se efectuaron luego de la denuncia de un ciudadano que aseguró haber sido víctima de robo y que identificó a los sospechosos.

Según la PNC, los detenidos son Luis “N”, de 45 años; Aníbal “N”, de 42; José “N”, de 36; y María “N”, de 48. Según la investigación preliminar, los cuatro vigilaban a personas que efectuaban retiros en un cajero automático del sector para posteriormente cometer los atracos.

De acuerdo con la policía, los presuntos criminales podrían formar parte de una estructura dedicada al robo mediante el cambio o la manipulación de tarjetas bancarias. Asimismo, existen denuncias previas en su contra por hechos similares.

La PNC informó que, al verificar los antecedentes de los capturados, se estableció que Luis “N” registra antecedentes por falsedad material, falsificación de placas y distintivos para vehículos y encubrimiento propio. Aníbal “N” tiene antecedentes por falsificación de documentos privados y estafa propia.

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Además, José “N” registra antecedentes por hurto y caso especial de estafa, mientras que María “N” los tiene por hurto y falsedad material, en distintos años.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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