Elecciones 2023 en Guatemala: Misión de Observación de la Unión Europea inicia despliegue de observadores en los 22 departamentos

“Nuestros observadores hablarán con interlocutores de todo el espectro político, con todos los actores del proceso electoral, con las comunidades y con la gente. Sus aportaciones constituirán la base que nos permitirá profundizar en nuestro análisis de las elecciones”, agregó el jefe de misión, quien confirmó que ya se han reunido con políticos como Zury Ríos, Roberto Arzú y Carlos Pineda.

Además, han tenido encuentros con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre otros. Asimismo, han solicitado reunirse con el presidente Alejandro Giammattei.

“Nosotros venimos a escuchar a aquellos que se presentan y a aquellos que no se pueden presentar o no los dejan presentarse, porque son actores políticos importantes”, señaló Cañas.

Informes de resultados electorales

Siguiendo la metodología de observación electoral de la UE, la MOE UE emitirá una declaración preliminar y ofrecerá una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala dos días después de la jornada electoral, donde presentará sus conclusiones y hallazgos hasta ese momento.

Un informe final, que incluirá un conjunto de recomendaciones para mejora de futuras elecciones, será presentado y publicado después de la finalización de todo el proceso, es decir, después de la segunda vuelta, de llevarse a cabo.

“Como entenderán, los observadores observan y no opinan, nosotros opinaremos cuando presentamos nuestro informe provisional y nuestro informe final”, expuso Cañas al ser cuestionado sobre si existen temas que les preocupe de la coyuntura política del país.

“Estamos siguiendo los acontecimientos políticos del país”, expuso el miembro del Parlamento Europeo, quien aseguró que también visitarán diferentes municipios para conocer cuáles son las condiciones en el interior de cara a las elecciones.

Según la misión, también buscarán observar las condiciones para el ejercicio de los derechos en materia electoral para las mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes; personas con discapacidad, jóvenes y población LGTBI.

Más observadores

El 11 de mayo llegó a Guatemala un primer grupo de 10 especialistas del equipo central de la misión, y este domingo se sumaron 40 personas más que recorrerán todo el país previo al día de las votaciones.

Se espera que en las próximas semanas arribe al país un grupo más, de 42 observadores de corto plazo, sumado a una delegación de diputados del Parlamento Europeo, así como diplomáticos de los Estados que forman parte de la Unión Europea, con acreditación en Guatemala. En total, la misión estará integrada por 120 observadores de los países que forman parte de la Unión Europea, así como Noruega y Canadá.

¿Qué es la MOE UE y qué hace?

En respuesta a una invitación del TSE, la Unión Europea (UE) desplegó la MOE UE para observar las elecciones generales el 25 junio de 2023, y la posible segunda vuelta presidencial el 20 agosto de 2023. Esto como muestra del compromiso permanente de la UE de apoyar la democracia y el estado de derecho, así como de promover elecciones inclusivas y transparentes.

La MOE UE realiza un análisis integral del proceso electoral, basándose en una observación de largo plazo. Además de reunirse con los diferentes actores del proceso electoral, analizan el marco jurídico y su implementación; la campaña electoral y su financiación; el trabajo de la administración electoral y el uso de la tecnología electoral, así como el respeto a las libertades fundamentales y a los derechos civiles y políticos.

Además, observa lo relativo a la participación de las mujeres, de los pueblos indígenas, de personas con discapacidad y de la comunidad LGBTI; el rol de las instituciones y de la sociedad civil; el papel de los medios de comunicación y las redes sociales, así como su cobertura de la campaña; la votación, conteo, escrutinio y anuncio de resultados; la resolución de eventuales impugnaciones, recursos y quejas.

La UE utiliza una metodología bien definida para observar las elecciones. Los observadores no interfieren de ninguna manera en el proceso electoral, y no ofrecen consejos o asistencia. La MOE UE no legitima el proceso electoral ni valida los resultados. Todos los observadores electorales de la UE están sujetos a un código de conducta que garantiza su neutralidad e imparcialidad.