Educación, economía, salud y seguridad: Los retos que deberá atender el próximo presidente de Guatemala

El cierre prolongado de los centros de estudio por la pandemia y el limitado acceso a recursos tecnológicos para continuar con una educación a distancia habría contribuido a ese incremento de población no alcanzada.

Otras tareas

La falta de oportunidades en educación es una de las raíces de la violencia en el país, señalan especialistas. Las estadísticas de homicidios aumentaron en el 2022 comparadas con las del año anterior. Esto demuestra que la tendencia se revirtió después de 11 años en los que Guatemala venía reportando descensos en el número de muertes violentas.

El 2022 cerró con una tasa de casi 17 homicidios por cada cien mil habitantes, que supera a la del 2021, cuando fue de 16.5, y a la del 2020, que reportó 15.1, de acuerdo con datos proporcionados por la Policía Nacional Civil.

Este año, hasta mayo se habían registrado 1,663 homicidios, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

La seguridad es un problema paralelo a la salud, pues cientos de guatemaltecos caminan más de dos horas para tener acceso a servicios de salud pública, a causa de una infraestructura endeble e insuficiente. Pero la distancia es solo uno de los tropiezos. La falta de personal es otro de los inconvenientes por la escasa cobertura en salud, sobre todo en el primer nivel de atención, que no se ha logrado robustecer en décadas. Además, la crisis ocasionada por la emergencia sanitaria puso de manifiesto estas carencias.

El área más afectada, sin duda, es la rural, pues en ella habita casi la mitad de la población guatemalteca, el 46.15 por ciento, estableció el Censo 2018. La atención sanitaria se concentra en la parte urbana, un ejemplo de las brechas que persisten en el país y que lo ubican como uno de los más desiguales de América Latina.

En el 2018 Guatemala se situaba en el puesto 126 de una lista de 189 países, y la falta de acceso a la salud agudiza esas diferencias, que son más evidentes entre la población indígena.

En el tema económico, la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del 2022 (Enei 2022) reportó un aumento del desempleo y del trabajo informal en el país respecto del año anterior, y ahora se detecta otro problema, porque la Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower Group Guatemala refleja que las empresas esperan contratar más trabajadores en el segundo trimestre del 2023, pero tienen dificultades para encontrar personal capacitado.

Reformas

El próximo presidente llegará con poca legitimidad y tendrá dificultad para hacer las reformas que el país necesita. No puede haber seguridad si no tienen instituciones sólidas como el MP, Corte Suprema de Justicia y Ministerio de Gobernación. El reto es independizar y fortalecer esas instituciones porque es evidente que están capturadas”, dice el expresidente Alfonso Portillo.

˜“Si no hay fortalecimiento institucional, todo lo que se haga para modernizar la PNC no tendrá ningún efecto”, señala.

En salud, considera que el país no avanzará si está cooptado por los “negociadores de la salud”, en especial con la venta de medicamentos a costos demasiado altos para el consumidor.

“En educación se debe nombrar a un ministro con capacidades y transparentar todas las compras, mejorar las escuelas y contratar maestros”, agrega, además de atender otras demandas sociales.

Seguridad

Para el exministro de Gobernación Carlos Menocal, quien asuma la cartera del Interior debe retomar la reforma policial que se implementó durante el gobierno del presidente Álvaro Colom y mejorar la investigación criminal, puesto que es la única manera de reducir la incidencia criminal y desmantelar estructuras delictivas.

Reducir las extorsiones es la segunda prioridad, dice Menocal, y para combatirlas propone especializar más personal y que se incremente el presupuesto para las fiscalías especializadas en el Ministerio Público.

Ronaldo Leiva, exministro de la Defensa, estima necesario que el Ejército retome los patrullajes de seguridad ciudadana junto con la PNC, pero no solo para acompañamiento, sino reformar la Constitución para que tenga la potestad de ejecutar capturas. Después de 18 años de apoyo a la PNC, la institución dejó de participar en seguridad en 30 municipios conflictivos.

Economía

Carlos Gosman, analista económico del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, sostiene que el próximo gobernante tiene retos económicos difíciles de superar, en especial porque este año no es positivo para el crecimiento económico a nivel mundial.

Refiere que el alza de los precios es constante y afecta más en la adquisición de alimentos, lo cual implica que los que se encuentran en pobreza pasen a pobreza extrema”. “El reto es cómo conseguir controlar la inflación, aunque sabemos que es importada. El 30% de la población económicamente activa se encuentran en un trabajo formal, el resto en la informalidad”, afirmó.

La tasa de desempleo abierto subió a 3% en el 2022, mientras que en el 2021 se ubicaba en 2.2% según los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei 2022).

De acuerdo con dicho informe, el 71.1% de trabajadores se desenvuelve en la economía informal.

Educación

El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Jahir Dabroy, considera que se ha perdido la confianza en las escuelas públicas y dejan de ser una opción, por lo que es prioritario mejorar la calidad educativa, empezando por ajustar el currículum nacional base, que las escuelas cuenten con infraestructura mínima necesaria, capacitar a los maestros, mejorar sus condiciones laborales y contratar más docentes.

Otra prioridad tiene que ver con los sindicatos, en especial los de salud y educación, al señalar que son “fuertes y numerosos”.

“Tienen fuerte incidencia para impedir la implementación de acciones de política pública por parte de los gobiernos, que muchas veces tienen que sentarse a negociar cuestiones más allá de las condiciones laborales, porque los sindicatos se enquistan en el Estado y buscan beneficios que rayan en términos de corrupción”, puntualiza el entrevistado.