Misión de Observación Electoral de la Unión Europea se instala en Guatemala

“Un proceso electoral se desarrolla en un contexto político que tiene que garantizar el respeto a las libertades y a los derechos fundamentales del conjunto de los ciudadanos”, puntualizó Cañas.

Entre las garantías por las que se velarán, mencionó la libertad de asociación, asamblea, movimiento, expresión e información de manera que las elecciones sean democráticas, auténticas y creíbles.

El jefe de la misión aseguró que se limitarán a observar y no emitirán pronunciamientos de la coyuntura política del país para no incidir en el proceso, hasta la presentación del informe preliminar, que tendrá lugar dos días después del 25 de junio.

“La forma de observarlo para obtener la información más acertada es no provocando injerencia no inmiscuyéndose, eso no significa que no nos preocupe o no nos ocupe”, resaltó.

Análisis

El análisis que hará la MOE UE también abarcará el marco jurídico y su implementación; la campaña electoral y su financiación; el trabajo de la administración electoral y el uso de la tecnología electoral; el respeto a las libertades fundamentales y a los derechos civiles y políticos; la participación de las mujeres, de los pueblos indígenas de personas con discapacidad y de la comunidad LGBTI.

También el rol de las instituciones y de la sociedad civil, de los medios de comunicación y las redes sociales, así como de su cobertura de la campaña; la votación, conteo, escrutinio y anuncio de resultados. Además, la resolución de eventuales impugnaciones, recursos y quejas.

Cañas señaló que velarán por “un proceso en el que se escuchen todas las voces haciendo garantizar que los votantes puedan elegir entre propuestas políticas plurales que sean el reflejo del conjunto de la sociedad”.

Más de 100 observadores

La misión se instala una semana después de que la Unión Europea publicara un comunicado expresando preocupación ante la exclusión de candidatos dentro del proceso y en el cual llamó a las autoridades a respetar las garantías y a no obstaculizar la inscripción de aspirantes.

Desde el 11 de mayo que viajó un equipo de 10 especialistas multidisciplinarios, el próximo domingo 28 de mayo se suman 40 miembros más quienes serán enviados a todo el país.

Además, días antes del 25 de junio llegarán otras 44 personas, quienes son los observadores a corto plazo y vigilarán en los centros de votación el desempeño de las Juntas Electorales Departamentales, Municipales y Receptoras de Voto. También vendrán al país delegaciones parlamentarias.

La MOE UE tendrá delegados en los 22 departamentos. En cuanto a la seguridad de los observadores, Cañas explicó que “su despliegue se producirá en aquellos sitios donde se garantice su seguridad”.

La mesa de conflictividad electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE) identificó ocho municipios en muy alto riesgo, 42 en el nivel alto, 53 fueron clasificados con riesgo nivel medio y 237 son considerados de riesgo bajo.

Responsabilidades y prohibiciones

Dentro de las obligaciones de las misiones internacionales se encuentran: colaborar con las autoridades gubernamentales, electorales, y con la población en general para asegurar la integridad, imparcialidad, transparencia y confiabilidad. Contribuir para crear una atmósfera de confianza pública y con su presencia dar certeza, cumplir con el Código de Conducta para Observadores Internacionales de Elecciones, entre ostros aspectos.

En cuanto a las prohibiciones, los observadores no pueden interferir en el ejercicio de las funciones de las autoridades electorales, ofender o difamar a la institución o autoridades; declarar el triunfo de alguna de las opciones partidarias en contienda; hacer declaraciones a título personal; y portar armas de fuego.

El TSE proyectó recientemente que se contarán con 22 mil observadores electorales en total. Hasta el momento, se tiene conocimiento que la MOE UE será integrada por poco más de 100 personas, por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) serán cerca de 90 observadores.