Europa teme una avalancha de productos baratos desde China

Durante años, China ha supuesto un reto económico para Europa. Ahora, podría convertirse en un desastre económico.

Produce una amplia gama de productos artificialmente baratos —vehículos eléctricos muy subvencionados, electrónica de consumo, juguetes, acero de calidad comercial y otros—, pero gran parte de ese comercio estaba destinado al interminablemente voraz mercado estadounidense.

Ahora que muchos de esos bienes se enfrentan a un extraordinario muro de aranceles gracias al presidente Donald Trump, aumenta el temor a que más productos vayan hacia Europa, debilitando las industrias locales de Francia, Alemania, Italia y el resto de la Unión Europea.

Estas naciones se encuentran ahora atrapadas en medio de la espiral de la guerra comercial de Trump con China. Sus dirigentes se mueven entre la capitulación y la confrontación, con la esperanza de evitar convertirse en daños colaterales.

“El desafío del exceso de capacidad ha llevado mucho tiempo, pero por fin ha llegado a las capitales europeas”, dijo Liana Fix, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores con sede en Washington. “Hay una tendencia general y un sentimiento en Europa de que, en estos tiempos, Europa tiene que defenderse y tiene que protegerse”.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha prometido “comprometerse constructivamente” con China, a la vez que ha advertido sobre los “efectos indirectos” de los aranceles estadounidenses y ha prometido vigilar de cerca el flujo de mercancías chinas. Un nuevo grupo de trabajo vigilará las importaciones en busca de indicios de dumping o competencia desleal.

“No podemos absorber el exceso de capacidad mundial ni aceptaremos el dumping en nuestro mercado”, dijo Von der Leyen cuando entraron en vigor los aranceles de Trump.

Su mensaje, duro pero medido, dirigido tanto a China como a Estados Unidos, ha impresionado a los expertos en comercio, quienes afirman que esta puede ser la mejor oportunidad para que Europa evite un desastre económico. Janka Oertel, directora del programa de Asia en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, lo calificó de respuesta “moderada” a la amenaza de Pekín.

Trabajadores en la planta de producción de un fabricante de juguetes en Dongguan, China, el mes pasado. Europa ha creado un nuevo grupo de trabajo para vigilar las importaciones en busca de indicios de dumping. (Foto Prensa Libre: The New York Times).

Trabajadores en la planta de producción de un fabricante de juguetes en Dongguan, China, el mes pasado. Europa ha creado un nuevo grupo de trabajo para vigilar las importaciones en busca de indicios de dumping.

“Siguen manteniéndose firmes frente a China, porque de lo contrario pierden terreno”, dijo.

Pero el momento de máxima tensión está poniendo a prueba la unidad del continente.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, viajó la semana pasada a Pekín para reunirse con el presidente Xi Jinping, instando a un mayor compromiso con China como protección frente a los aranceles estadounidenses. Su acercamiento, captado visualmente en un apretón de manos con el líder chino, se produjo incluso cuando Von der Leyen y la dirección de la Comisión Europea, el poder ejecutivo del bloque, siguen exigiendo garantías a Pekín de que el dumping no se acelerará.

Alemania se opuso el año pasado a unos aranceles más elevados para los vehículos eléctricos impuestos por la Unión Europea, temerosa de que China subiera los impuestos a su propia industria automovilística. En Reino Unido, que ya no es miembro del bloque, el primer ministro Keir Starmer ha pedido unas relaciones “coherentes, duraderas y respetuosas” con China, mientras lucha por reactivar la lenta economía de su país.

Noah Barkin, asesor principal del Grupo Rhodium, una organización de investigación política, dijo que “el peor de los casos sería que Estados Unidos impusiera aranceles elevados” y, al mismo tiempo, “China inundara el mercado europeo”. Dijo que eso sería “un doble golpe para la industria europea. Eso es lo que Europa quiere evitar”.

Los líderes que sostienen que estrechar los lazos con China puede ser parte de la respuesta, como Sánchez en España y Starmer en Reino Unido, han descubierto que es un mensaje políticamente ganador en un momento en que sus países están deseosos de más inversión extranjera.

Los anuncios de una nueva fábrica china que acabará creando miles de puestos de trabajo son populares en casa. Pero, a veces, ese afán puede amenazar con socavar un mensaje europeo coherente sobre el comercio.

Trabajadores de la fábrica de vehículos eléctricos Jiangxi Jiangling Group montaban un coche eléctrico en Nanchang, China, el año pasado. (Foto Prensa Libre: New York Times.)

Trabajadores de la fábrica de vehículos eléctricos Jiangxi Jiangling Group montaban un coche eléctrico en Nanchang, China, el año pasado.

“España ve las cosas de forma muy diferente a Polonia”, dijo Theresa Fallon, directora del Centro de Estudios sobre Rusia, Europa y Asia en Bruselas. “Hay un debate en curso en Europa sobre cuál debe ser su postura hacia China”.

Pero los expertos en comercio afirman que la relación económica entre Europa y China está arraigada en una realidad de hace décadas: un mercado chino efectivamente cerrado a muchas empresas europeas debido a las cargas normativas y al apoyo del Partido Comunista a las empresas chinas. El déficit comercial europeo con China fue de casi 332.000 millones de dólares (292.000 millones de euros) en 2023.

Los dirigentes de la Unión Europea describen a China como “un rival sistémico”, y las relaciones con la nación asiática se han agrietado en los últimos años por una serie de razones, entre ellas el apoyo de China a Rusia en su guerra contra Ucrania.

Las recientes conversaciones entre altos comisionados europeos y sus homólogos chinos han incluido advertencias contundentes del lado europeo.

“Las actuales relaciones comerciales entre la UE y China siguen estando desequilibradas”, dijo la Comisión Europea en un comunicado tras la visita a Pekín de Maros Sefcovic, comisario de Comercio del bloque, para hablar del acceso al mercado. El comunicado insinuaba tensiones durante la visita, diciendo que China y Europa tienen un creciente déficit comercial “alimentado por subvenciones ilegales”.

Los funcionarios europeos llevan años exigiendo a China concesiones que incluyan restricciones voluntarias al envío de productos baratos y precios mínimos para compensar las cuantiosas subvenciones públicas que las empresas europeas consideran injustas.

Mientras tanto, los funcionarios chinos han parecido estar deseosos en los últimos días de pintar a Europa como un socio comercial cada vez más cercano. El comunicado de China tras la visita de Sefcovic a Pekín apenas mencionaba las conversaciones duras. Decía que Sefcovic había descrito a China como “un socio importante” y que las dos economías “resistirían conjuntamente el unilateralismo y el proteccionismo”.

Contenedores marítimos este mes en Shenzhen, China.(Foto Prensa Libre: The New York Times).

Y tras el anuncio arancelario de Trump del 2 de abril, el Ministerio de Comercio de China dijo que había acordado reanudar las negociaciones con el bloque sobre los aranceles más elevados de Europa a los vehículos eléctricos fabricados en China.

Cuando se les preguntó sobre ese anuncio, los funcionarios europeos adoptaron un tono más moderado. Olof Gill, portavoz de comercio de la Unión Europea, dijo que los funcionarios habían acordado “continuar las conversaciones” sobre las cadenas de suministro de vehículos eléctricos y estudiar “de nuevo” los precios.

La presión de China ha sido a veces más abierta. La misión de China ante la Unión Europea ha publicado una serie de artículos patrocinados en el sitio web Euractiv, una fuente destacada en los círculos políticos de Bruselas. Los artículos se centran en cómo China y Europa podrían acercarse. “Con el huracán que sopla en Washington, China parece cada vez más un socio estratégico para Europa”, declaraba uno de ellos.

Por ahora, la Unión Europea no ha hecho mucho alarde de ello, sino que ha presionado a China para que llegue a un acuerdo con Estados Unidos, con la esperanza de evitar las consecuencias si esta no lo consigue.

Está previsto que este año se celebre una cumbre UE-China, posiblemente en la segunda quincena de julio.

“Creo que, básicamente, Europa solo espera llegar al verano con todo intacto, más o menos, y que la economía no se hunda”, dijo Fix. “Para más o menos aterrizar el avión hasta el verano, y luego prepararse para lo que venga”.

Michael D. Shear es corresponsal en la Casa Blanca del Times. Ha reportado sobre política durante más de 30 años.

Jeanna Smialek es la jefa de la corresponsalía en Bruselas para el Times.