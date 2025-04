“Guatemala debe resolver problemas estructurales y de trámites para convencer a EE. UU.”, afirma Hugo Maul del Cien

El economista Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), hace un repaso sobre la coyuntura por la implementación de los aranceles que durante la tarde de este miércoles quedaron suspendidos para varios países.

Reconoce que Guatemala debe convencer a Estados Unidos con programa que mejore la competitividad y su debido cumplimiento, en circunstancias que también pinta con un posible ciclo recesivo de la economía mundial y como se puede trasladar hacia otras áreas.

Este es el balance que hace a Prensa Libre:

¿Cómo hay que analizar la coyuntura por los aranceles?

Lo primero es comprender que el reclamo que realizó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en una publicación viene a llamar en principio de problemas que tienen dos o tres décadas en Guatemala. Sabemos que la tramitología, la burocracia y la facilitación del comercio, es una tarea pendiente.

En ese sentido, no podemos decir que el USTR está reclamando a Guatemala sea nuevo, sino que se sabía desde hace mucho tiempo y es poco de lo que se ha hecho.

¿Qué posición debe asumir Guatemala ante la negociación con EE. UU.?

Ahí hay que comprender que no es quedar bien con EE. UU., sino que le conviene al país en reducir estos tiempos, trámites y costos para hacer negocios, para exportar e importar. Si este reclamo, si es posible, sirve para dar un latigazo para completar una tarea que no se ha completado, considero que es conveniente e importante hacerlo.

¿Cuál sería el arte de negociar con EE. UU?

En función de esos reclamos y el problema que veo, es que ya nos conocen, por lo que no vale, que se exponga que se realizarán las reformas y que cumplirán; pero ya saben que incumplimos. Primero se debe llevar la evidencia que se hicieron por lo que se debe planificar todos esos cambios, aunque es difícil en el sector público, pero es importante poder llegar a una mesa de negociación exponiendo el pliego del cumplimiento de lo que se me señaló.

De lo contrario, lo que puede ofrecer Guatemala para una rebaja del 10% del arancel que ya lo saben es la relación comercial con EE. UU., es favorable, pero es algo que no se tomó en cuenta. El comercio ya prácticamente está abierto y existen cuotas o contingentes en productos muy en específico, que no son del interés de venderlos a Guatemala.

En la hoja de ruta que comenzó el Gobierno ¿Qué resultados se pueden esperar?

Hay que hacerlo, porque los demás países lo están haciendo. Hay que pasar más allá de ofrecimientos, hay que llevar resultados concretos de lo que sabemos que molesta al gobierno de EE. UU., pero que también nos carga a nosotros. Entonces, realmente se tiene que hacer, porque favorece a Guatemala y no por quedar bien.

Un efecto positivo es que existe un acercamiento entre sector público y privado, porque el problema es de tal dimensión que no queda de otra, más que trabajar en conjunto. Es una señal positiva, que genera un clima de estabilidad, reduce la conflictividad y hay que llevar la fiesta en paz.

Lo que se puede ofrecer en términos específicos, yo jugaría la carta del naipe del secretario de Estado Marco Rubio en la que se solicita desarrollar infraestructura portuaria y estratégica.

Hay dos versiones: una de llevar algo que, si les interese, que, si son de resolver todos esos problemas de burocracia y tramitología y la otra es hacer los acercamientos, la ronda de visitas, porque quizás todo esto pueda ser una estrategia de “asustar con el petate del muerto” que al final se pueda eliminar la tasa arancelaria.

"Un efecto positivo es que existe un acercamiento entre sector público y privado, porque el problema es de tal dimensión que no queda de otra, más que trabajar en conjunto. Es una señal positiva, que genera un clima de estabilidad, reduce la conflictividad y hay que llevar la fiesta en paz" Hugo Maul, analista CIEN

En este contexto ¿Cuál es elemento importante?

Los aranceles que tienen los países asiáticos en algunos productos pueden beneficiar a Centroamérica, siempre y cuando México no tenga un tratamiento preferencial.

¿Cuáles podrían ser los principales efectos?

Puede haber en el mundo alguna especie de efectos en las cadenas globales de suministros, que en los últimos 20 años las empresas han hecho colocar sus plantas de producción fuera del perímetro de Estados Unidos en los cuales se producen subcomponentes de los productos en distintos lugares y luego se ensamblan en otro lugar.

El problema de ahora es que una planta que está en Vietnam tiene una producción del 40%, en China 104%, en Nicaragua 18% y una en Panamá 10%, y todo eso que se planificó la producción mundial, deslocalizando las fábricas en todos los países es un serio problema, porque unos países pagaran un arancel, unos otro porcentaje y otros no están sujetos.

Las empresas globales mundiales están esperando a ver qué pasa antes de tomar decisiones, ya que si es definitivo se observará una recomposición de las cadenas globales de suministros y que Centroamérica pueda verse beneficiada por eso.

El problema es toda la incertidumbre que provoca a escala global, y es seguro que traerá asociado una contracción económica global, una posible recesión en EE. UU., que termina afectando a los países cercanos.

¿Observa algún ciclo recesivo en el corto o mediano plazo?

En Estados Unidos la mayor parte de expertos coincide en que la probabilidad de recesión ya existía en el horizonte con una apariencia que no era despreciable. Pero con todas estas acciones los especialistas coinciden en EE. UU., que es inminente una recesión, una contracción económica.

Eso se explica por qué el consumidor estadounidense tendrá que pagar precios más altos, tendrá menos poder de compra, no solo deja de consumir localmente, sino que, de todos los proveedores del mundo, por lo que países como nosotros no comercializarán por ser más caro, y los consumidores no tendrán suficiente dinero para hacer sus compras, nos pega dos veces, por lo que ahí es el efecto contagio y se entra en la fase contractiva.

Ahí la clave son los precios del petróleo que se han venido hacia abajo y en general se habal que la economía global podría entrar en un ciclo recesivo sin conocer la duración.

El problema es que no sabemos que si estas medidas que se están tomando son las definitivas y ultimas o que si habrá cambios sobre los cambios.

¿Cómo será el efecto de transmisión?

Lo que se podría ver reflejado en Guatemala, por ejemplo, son en los flujos de inversión extranjera directa, porque ahora por de pronto estarán pendientes de observar como se resuelve y en la medida que no se disipe las “aguas turbias” no van a tomar decisiones.

Cuando se aclare ya no vendrán al país sino a EE. UU., o bien hacia otros países en especial para México ya que más que bien han respetado el Tratado de Libre Comercio y la cercanía.

La otra, es que puede pasar con las inversiones financieras y como los capitalistas mundiales perciban la economía de Estados Unidos, porque históricamente la deuda de ese país ha sido el instrumento financiero “rey” en el mundo, pero si os inversionistas comienzan a tener dudas le costará más colocar su deuda, que llevará efectos en la tasa de interés y si hay inflación provocará distorsiones en los flujos globales.

En todo caso, aún es muy pronto para verlo, pero que eventualmente son el tipo de consideraciones que se están teniendo.

¿Considera que hay síntomas de una estanflación en EE.UU.?

En Estados Unidos podría darse la recesión y debido a los aranceles que los precios suban. Sucede que puede ser una estanflación distinta a la que se habla, porque el aumento de precios estaría provocado por el incremento de los aranceles.

Si puede coincidir aumento de precios, pero si unos peldaños que suben precios de productos críticos y junto con ello la contracción económica.

Para los agentes económicos en Guatemala ¿Qué les recomienda?

En primero no entrar en pánico, porque cada empresa, cada exportadora, sector y subsector deberá hacer sus cálculos para ponerle valor en dólares a las pérdidas esperadas, y aunque el 10% es negativo “no es el apocalipsis”.

A nivel de la población es importante comprender que efecto inflacionario en Guatemala producto de las políticas arancelarias en Estados Unidos no tiene que ver con el nivel de precios en el país.

Entonces, a lo mejor productos que no se puedan comercializar allá se tengan que vender en el mercado local, y que pueda estabilizar los precios.

A nivel exportador en particular, lo primero es comprender como es su negocio, porque hay quienes venden a clientes finales tienen una realidad distinta a los que vende a los intermediarios (bróker) y ahí se tendrá que negociar en la cadena entre el productor, exportador, intermediario y consumidor final sobre todo en productos agrícolas como se hace para absorber el arancel.