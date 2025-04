Trump pausa la imposición de aranceles por 90 días a países que no tomaron represalias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles a aquellos países que no han tomado represalias comerciales contra su plan arancelario.

Sin embargo, también anunció que impondrá aranceles del 125% a los productos chinos.

"Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales (…) elevo el arancel cobrado a China por Estados Unidos al 125%, con efecto inmediato", escribió Trump en su red Truth Social.

Y como más de 75 países han solicitado negociaciones, el mandatario dijo que autoriza "una pausa de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este período, del 10%, también con efecto inmediato", añadió.

Entre los países que recibieron un arancel del 10% está Guatemala.

Based on the lack of respect that China has shown to the World’s Markets, I am hereby raising the Tariff charged to China by the United States of America to 125%, effective immediately. At some point, hopefully in the near future, China will realize that the days of ripping off…