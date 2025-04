Empresarios apelan por acciones rápidas en la negociación con EE. UU. y se atiendan las ocho barreras comerciales

El sector empresarial guatemalteco ha reaccionado ante el arancel del 10% impuesto por EE. UU. y ha instado al Gobierno a actuar con urgencia.

Por lo anterior, el Gobierno de Guatemala, ha convocado al sector privado para definir una hoja de ruta y abordar las preocupaciones de EE.UU. en materia de comercio, buscando soluciones que garanticen competitividad y estabilidad económica.

Estas son las reacciones de algunos sectores, incluso algunos de ellos participarán en la reunión de este 8 de abril.

Exportadores

Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) mencionó que es importante que el gobierno haya reaccionado públicamente en el sentido que ve la situación como un problema el cual debe ayudar a resolver, ya que es necesaria una negociación de gobierno a gobierno.

El sector ha tenido el objetivo de que el país esté al tanto de la importancia de los efectos de la decisión de Estados Unidos. Sin embargo, el directivo dijo que no consideran tan oportuno que ya se hable de que los aranceles nuevos que no tendrán efectos sobre la economía. Considera que aún no es momento de decirlo, aunque esperan que se logre revertir el impuesto, pero cree que se adelantaron en esa opinión ya que consideran que puede tener efectos.

El hecho que el gobierno cite para este martes al sector empresarial para dar a conocer su postura es una demostración de que ya le están dando sentido de urgencia, además que ya estén involucrados otros miembros del gabinete y en particular al embajador en Estados Unidos, Hugo Beteta, agregó Fanny D. Estrada, directora de relaciones interinstitucionales.

La ejecutiva agregó que se espera que en la reunión con el sector privado se pueda conversar acerca de cómo el país va a hacerle frente a las objeciones que, en materia de comercio y facilitación de comercio para los productos de Estados Unidos en el país, ya que deben ser acciones desde varias dependencias del gobierno como los ministerios de Agricultura y de Salud, la SAT, propiedad intelectual y otras, para resolver las barreras de comercio.

Ahora se espera que salga ya una hoja de ruta especifica de lo que se vaya a hacer para que la negociación tenga sustento, sea favorable y se pueda lograr la eliminación del arancel, agregó D. Estrada.

Industriales

La postura del gobierno de Guatemala coincide con la recomendación que se dio días atrás desde el sector industrial organizado, al considerar que para una economía como la guatemalteca, no es una opción establecer medidas compensatorias, por lo que “nuestra recomendación es negociar a la brevedad y resolver de fondo los señalamientos del USTR, así como cualquier otro tema que justifique el establecimiento del arancel compensatorio”, dijo Raúl Bouscayrol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Consideran crucial abordar las complejidades de la tramitología y las regulaciones que obstaculizan el acceso al mercado guatemalteco, por lo que abogan por la implementación de medidas para simplificar los procedimientos aduaneros y fomentar la transparencia.

CIG participará en la reunión de este martes para revisar la hoja de ruta, y se percibe que los puntos que engloba la estrategia de negociación gubernamental que incluye destacar las relaciones diplomáticas, identificación de áreas de oportunidad, así como programación de visitas técnicas y la hoja de ruta consensuada con los diferentes actores y sectores, son de suma importancia para encontrar acciones que sean de beneficio para ambos países. CIG asume el compromiso de colaborar en las mesas técnicas, donde se analizará el impacto por producto y definiremos estrategias conjuntas.

“Es fundamental que cualquier estrategia de negociación se base en criterios técnicos y económicos, y abordando de fondo los temas estructurales que representan oportunidades de mejora”, añadió.

En el caso de la Asociación Nacional del Café (Anacafé) como sector se une a la preocupación sobre el impacto que la medida del aumento de aranceles puede llegar a afectar a los diferentes sectores productivos de Guatemala, incluyendo al sector café, sobre todo tomando en consideración que las exportaciones al mercado estadounidense representan el 41% y principalmente porque hay mucha incertidumbre y falta de claridad de cómo se implementarán están medidas.

Respecto a la estrategia que menciona el gobierno, Anacafé considera importante que se trabaje en una hoja de ruta para negociar con Estados Unidos. “Consideramos que las propuestas deben reflejar acciones rápidas y factibles, ya que la medida impuesta nos puede restar competitividad”, agregó el sector.

Vestuario y textiles

Alejandro Ceballos, vicepresidente de Vestex considera que es sumamente importante para el sector exportador que el Gobierno haya anunciado iniciar en el corto plazo una negociación con Estados Unidos, ya que es el principal socio comercial y el principal destino de las exportaciones.

El sector de vestex ya ha comenzado a sentir el efecto que está teniendo la desventaja respecto con otros países y existen muchas dudas alrededor de la aplicación de las nuevas tarifas, agregó.

Es positivo que estas negociaciones se puedan dar al más alto nivel y con eficiencia para brindar certeza a los exportadores lo más pronto posible, dijo Ceballos.

Y, ahora esperan conocer la hoja de ruta, y que esos ejes incluyan la importancia de nuestra balanza comercial con Estados Unidos la cual es totalmente deficitaria para Guatemala.

El reporte del USTR resalta las deficiencias que Guatemala tiene en materia de facilitación de comercio, por lo que consideramos que dentro deben plantearse los compromisos y acciones que el Gobierno de Guatemala asumirá para subsanar las mismas, fijando fechas y metas que permitan dar seguridad a Estados Unidos y a los exportadores, pero también la situación de puertos es uno los mayores obstáculos.

Agro

La Cámara del Agro (Camagro) está trabajando y coordinando con el gobierno a través del Ministerio de Economía y Ministerio de Relaciones Exteriores desde el momento que se realizó el anuncio de los aranceles recíprocos en la estrategia y acciones necesarias para buscar que Guatemala sea excluida de ese esquema del 10% del arancel, comentó la directora ejecutiva de la organización, Carla Caballeros.

Sin embargo, consideran importante que además de trabajar en acciones concretas para resolver las preocupaciones de Estados Unidos en materia de barreras comerciales será necesario acelerar la reducción de trámites, mejorar la eficiencia en procesos y eliminar duplicidades reduciendo costos.

“Además es una oportunidad para fortalecer la alianza entre Estados Unidos y nuestro país para avanzar con la estrategia de mejora de la infraestructura en Puertos, Tren, Metro y Aeropuerto”, expresó.