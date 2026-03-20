Filtración de datos de Crime Stoppers no afecta a Guatemala, asegura representante local

La supuesta filtración masiva de datos sensibles en plataformas vinculadas a P3 Global Intel —que gestiona denuncias anónimas para Crime Stoppers— provocó alertas en Oregón, Estados Unidos, donde se investiga el caso; en contraste, el programa en Guatemala asegura que su sistema no ha sido afectado.

La intrusión habría permitido extraer más de 8.3 millones de registros de denuncias y datos que abarcan décadas de información, desde finales de los años 80 hasta el 2025, incluidos reportes enviados de manera anónima por ciudadanos.

En ese contexto, el administrador ejecutivo de Crime Stoppers en Guatemala, Pedro Cruz, afirmó que la operación local no se ve comprometida.

“Fue en Estados Unidos donde tuvieron acceso a mucha información, pero en Guatemala no afecta porque tenemos un sistema independiente que fue creado en el país y es administrado por guatemaltecos”, explicó.

El representante agregó que no se han detectado vulneraciones en el país.

“Hasta el momento el sistema de Crime Stoppers a nivel local no ha sufrido intentos de hackeos; es un sistema que está muy protegido específicamente en materia de ciberseguridad”, puntualizó.

En Guatemala, el programa de Crime Stoppers ha sido funcional y no ha presentado intrusión alguna desde que empezó a operar.

La información registrada a través del mecanismo ha permitido obtener información ciudadana que resulta clave y difícil de obtener por otros medios. Por ejemplo, ha contribuido a denuncias sobre extorsiones y estructuras de pandillas, donde las víctimas suelen temer represalias; también en reportes de narcotráfico, ubicación de puntos de venta de droga o movimientos sospechosos.

Asimismo, ha sido útil para aportar pistas en investigaciones de robos, homicidios o búsqueda de personas, al permitir que testigos o personas con información relevante colaboren, lo que incrementa las probabilidades de obtener datos que de otra forma no llegarían a las autoridades.

Lea también: ¿Cuáles son las nuevas formas de ciberdelitos en Guatemala?

¿De qué se trató el incidente?

El caso se dio a conocer por la publicación del medio Straight Arrow News (SAN), un medio de noticias estadounidense, que reportó que la filtración estaría vinculada a sistemas operados por P3 Global Intel, empresa que desarrolla tecnología utilizada por distintos programas, entre estos Crime Stoppers.

La empresa matriz de P3, propiedad de la compañía Navigate360, conrató a una empresa forense externa para determinar si habían sufrido una brecha de seguridad.

El director ejecutivo de Navigate360, JP Guilbault, afirmó que los sistemas de P3 siguen en funcionamiento.

“Hasta el momento, no hemos confirmado que se haya accedido a información confidencial ni que se haya hecho un uso indebido de ella”, declaró Guilbault al medio SAN el miércoles 18 de marzo último.

El Departamento de Policía de Portland emitió una alerta e instó a la comunidad de abstenerse temporalmente de enviar información a través de la plataforma.

Los datos pirateados no se han hecho públicos. Los piratas informáticos proporcionaron una copia a DDoSecrets, una organización sin ánimo de lucro dedicada al archivo de filtraciones.

Lea también: Qué es APT-15 y qué se sabe del hackeo al Minex por grupos de espionaje con sede en China