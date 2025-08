“Fue brutal e innecesario”: el relato de una mujer migrante que revela cómo la detuvo ICE

Desde un centro de detención en California, una migrante hispanohablante compartió con Univisión el momento “traumático” de su arresto por agentes migratorios en Estados Unidos y cómo la “incertidumbre” se ha vuelto una constante desde que fue privada de libertad hace ya 18 meses.

“La vez que me detuvieron, había como 20 agentes. Entonces dije: ‘¡Woah! ¿Qué está pasando?’. Fue un operativo más militarizado que una simple detención. Fue muy intimidante”, relató, bajo condición de anonimato, desde el centro Golden State Annex, en California.

Según su testimonio, la detención fue ejecutada por al menos una veintena de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Afirma que nunca se resistió, pero aun así fue sometida con fuerza excesiva.

“Yo tenía una cita con mi parole officer. De repente, unas 10 personas encapuchadas de pies a cabeza me rodearon, me agarraron de la mano y empezaron a usar una fuerza brutal, innecesaria, porque en ningún momento traté de huir ni resistí la detención”, recuerda.

“Mi realidad y de muchas personas”

Desde entonces, asegura que vive con secuelas emocionales. “Todavía hay noches en las que revivo ese momento. Me invade el miedo y me pregunto: '¿Por qué me está pasando esto a mí… y a tantas personas de mi comunidad?'”.

Lo que ella no sabía es que la detención era apenas el inicio de una realidad que aún enfrenta. Al ser trasladada al centro de detención Golden State Annex, se percató de que los “lugares no están adecuados”.

Asegura que las condiciones de vida son precarias y que no reciben la atención médica ni psicológica necesaria. Según su relato, desde el cambio de administración reciben menos respuestas por parte del personal del centro.

“Al llegar acá uno tiene incertidumbre de no saber cuándo va a tener la oportunidad de salir o de saber en qué etapa está su proceso de inmigración”.

Ahora esta mujer migrante enfrenta una batalla legal para solventar su estatus migratorio, pero considera que, con las políticas antimigratorias de Donald Trump, su permanencia en detención es incierta.

“Tanto yo como otros de mis compañeros acá en el dormitorio... hay personas que han estado aquí hasta por tres años”, declaró.