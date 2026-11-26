Un proyecto de construcción valorado en Q50 millones podría acumular un costo financiero de unos Q444 mil por una espera adicional de 90 días. Este ejemplo hipotético pero basado en datos reales, presentado por Andrew Trejo, coordinador de Análisis Económico de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGIC), permite ilustrar cuánto puede representar el tiempo durante el cual un proyecto no logra pasar a su siguiente etapa.

El ejercicio supone que el 30% del capital está comprometido y que enfrenta una tasa financiera anual del 12%. Bajo esos parámetros, un retraso de 30 días equivaldría a Q148 mil y uno de 60 días, a Q296 mil. La CGIC aclara que son estimaciones ilustrativas y no corresponden a pérdidas verificadas de un proyecto ni demuestran que ese dinero se traslade automáticamente al comprador de vivienda.

El informe sitúa el ejemplo en el debate sobre los permisos de construcción y la continuidad de la Ventanilla Ágil de la Construcción (VAC). El convenio interinstitucional de esta herramienta venció el 12 de agosto del 2026 y su renovación seguía pendiente al momento de las consultas realizadas para este reportaje.

Según el registro de la VAC analizado por la CGIC, 60 proyectos con componente residencial aún tienen gestiones por completar. En conjunto, representan Q3 mil 517 millones de inversión declarada, 1.61 millones de metros cuadrados y 9 mil 281 empleos estimados. Estas cifras describen proyectos en proceso y oportunidades potenciales; no significan que todas las inversiones o plazas de trabajo estén completamente paralizadas.

Los permisos y las diferencias entre instituciones

La VAC reúne en una plataforma digital trámites de varias entidades del Organismo Ejecutivo necesarios antes de obtener una licencia municipal de construcción. El informe de la CGIC registra 473 expedientes entre el 2022 y el 2026: 347 completados, 25 con un avance de entre 80% y menos de 100%, y 101 con un avance inferior al 80%.

Entre las gestiones de expedientes aún abiertos que contaban con un dato numérico, la proporción con un avance de al menos 80% fue de 98.4% para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), 49.4% para la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), 43.2% para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 33.3% para la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y 9.3% para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Estos porcentajes se refieren al avance reportado, no a tasas de aprobación ni a la duración promedio de cada trámite.

Fernando Colmenares, subdirector de Control Territorial de la Municipalidad de Guatemala, explicó que la primera evaluación municipal de un expediente tiene un parámetro de 20 días, mientras que las evaluaciones posteriores tienen uno de 15 días. El plazo total, sin embargo, depende de las correcciones del solicitante y de la obtención de los permisos externos aplicables al proyecto.

Colmenares describió el procedimiento municipal desde la asesoría inicial, cuando se identifica la ubicación, el uso y el área prevista de construcción. Después se realiza un prechequeo documental, se ingresa el expediente y comienza la evaluación de los parámetros municipales. Cuando se encuentran aspectos por corregir, la Dirección de Control Territorial entrega una boleta de evaluación y espera la respuesta del solicitante antes de continuar.

“Nosotros tenemos un parámetro de que la primera evaluación dura 20 días (...) desde que ingresa hasta que nosotros le damos la boleta y después posteriormente las otras boletas son de 15 días”, explicó. Agregó que el plazo depende también de cuándo el vecino devuelva los planos corregidos y de las autorizaciones externas necesarias.

Colmenares puso como ejemplos las áreas próximas a ríos, los sectores del Centro Histórico y los usos de suelo que requieren condiciones especiales. En estos casos pueden intervenir otras dependencias, por lo que no proporcionó un tiempo único para la autorización final.

“Es muy complicado decirle porque sí depende mucho”, respondió al plantear un escenario en el que toda la documentación estuviera correcta.

“Es muy diferente un inmueble que está en el centro histórico a un inmueble que está en zona 10. Tienen diferentes normativas, tienen diferentes requerimientos”. Fernando Colmenares, subdirector de Control Territorial de la Municipalidad de Guatemala

Además, recomendó que los desarrolladores atiendan las correcciones técnicas municipales mientras se tramitan las autorizaciones externas que requiera el proyecto. Su explicación permite distinguir el parámetro de 20 días para una primera revisión municipal del plazo total necesario para obtener todos los permisos.

Sobre la experiencia con la VAC, Colmenares añadió: "Sí han mejorado mucho los tiempos de las dependencias externas. Entonces, eso influye mucho en la autorización nuestra, porque si ya tenemos esas autorizaciones, para nosotros es mucho más fácil".

Sobre el tiempo de respuesta y cómo influye en el proyecto comentó: "Va a depender de cuándo (...) nos regresen las correcciones o los planos corregidos para volver a iniciar el proceso".

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred), consultada para este reportaje, señaló que el Acuerdo CN-3-2025 asigna a las municipalidades la verificación del cumplimiento de la Norma de Reducción de Desastres Número Dos (NRD-2) en los procesos de autorización de construcciones.

En su respuesta escrita, Conred indicó: “En ese sentido, la participación de la SE-CONRED se enfoca en brindar los lineamientos y la asesoría técnica necesaria para que las municipalidades puedan realizar estas verificaciones, fortaleciendo la aplicación de las medidas de seguridad en edificaciones e instalaciones de uso público”.

La institución agregó que: “los procedimientos de evaluación, gestión de expedientes y tiempos de autorización de licencias municipales de construcción corresponden a las autoridades competentes”.

Su respuesta se refiere a las responsabilidades bajo la NRD-2 y no precisa cuántos expedientes de la VAC siguen a su cargo ni cómo se ha resuelto su continuidad.

Convenio pendiente y las consecuencias para la vivienda

Además del análisis de expedientes individuales, la CGIC observa un deterioro en las proporciones de cierre alrededor de la transición gubernamental de enero del 2024. De los expedientes ingresados en los 12 meses anteriores, el 50.9% cerró en 180 días y el 72.3%, dentro de 365 días. En los 12 meses posteriores, las proporciones fueron de 12.6% y 49.6%, respectivamente. La comparación es temporal y no prueba que el cambio de autoridades haya causado la diferencia.

El informe cita también un estudio de CABI según el cual, en el 2023, la VAC redujo en 54% el tiempo de ciertos trámites, equivalente a un ahorro de 37 días frente al procedimiento manual. Ese indicador corresponde a la medición del 2023 y no debe confundirse con el plazo total para obtener una licencia municipal.

Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción, comentó que alguna instituciones continuaron atentiendo gestiones mediante expedientes físicos después de vencimiento del convenio, mientras otras dejaron solicitudes en suspenso.

Añadió que, de no conseguirse la renovación, los interesados se preparaban para volver a ingresar documentos por la vía tradicional: “sabiendo que eso va a implicar casi que empezar desde cero”.

Estrada explicó que el problema de origen no es únicamente la revisión técnica, sino la multiplicidad de procedimientos, pues antes de la VAC, un desarrollador podía necesitar nueve o diez expedientes distintos, con planos y formatos específicos para cada institución. La digitalización buscó reunir las gestiones en un expediente y asignar personal dedicado a su atención. Para el entrevistado, ello redujo desplazamientos y contactos individuales con funcionarios.

Agregó además que el expediente digital busca reducir la dependencia del contacto personal con las instituciones: "simplemente entra en una plataforma digital, yo no tengo por qué conocer quién lo va a revisar en cada institución, es el mismo expediente el que entra y entra un proceso completamente despersonalizado".

“Tuvimos instituciones que en cuestión de 60 días estaban resolviendo expedientes y otras que seguían tardándose arriba de los 6 meses”, indicó. Mencionó que estas diferencias estaban vinculadas con la prioridad y el personal que cada entidad asignaba a los trámites.

Reconoció, además, que expedientes incompletos generan una sucesión de revisiones, observaciones y correcciones que también alarga los plazos.

“Mientras esos proyectos no se resuelvan de la manera más ágil posible, también empieza a tener un costo financiero y un costo de oportunidad que se traduce en un mayor costo de la vivienda”, afirmó.

Estrada expuso además el caso de un edificio de 200 apartamentos. Señaló que localizar y adquirir el terreno puede llevar alrededor de seis meses; diseñar y planificar el proyecto, otros seis; gestionar las licencias, cerca de un año, y ejecutar la obra, aproximadamente dos años adicionales. En conjunto, describió ciclos inmobiliarios de entre tres y cinco años, en los cuales cualquier extensión del trámite puede incidir en los costos financieros y en la programación de inversiones.

También sostuvo que la coordinación institucional debe mantenerse entre administraciones: “La Ventanilla Ágil de Construcción, como ya es una plataforma institucionalizada, unifica y mantiene criterios”, declaró.

“En la mayoría de las instituciones no teníamos gente específicamente designada al análisis de los expedientes de trámites de construcción”. Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción

Estrada indicó asimismo que la renovación se había trabajado desde febrero y que, según la información que recibió el sector, el proceso quedó detenido en el Ministerio de Economía después de cambios de autoridades.

Añadió que la Secretaría de la Presidencia apoyaba la coordinación entre entidades y que circulaba un borrador de convenio. Estas afirmaciones corresponden a la versión del entrevistado y no fueron confirmadas por Mineco para este reportaje.

Referente a la falta de renovación, el presidente de la CGIC comentó: "No me he encontrado en este año completo que hemos estado en eso, o sea, me refiero a 2026, no me he encontrado con un solo argumento que justifique que no se renueve la herramienta”.

Prensa Libre ya había informado en mayo que el Ministerio de Economía (Mineco) revisaba la renovación y publicó en septiembre que el convenio había vencido sin concretarse un nuevo instrumento.

Para conocer el estado del convenio, las cifras de atención y los principales obstáculos, el 23 de octubre se remitió una solicitud de información pública a Mineco. También se dio seguimiento por medio de su enlace de comunicación, quien ofreció una respuesta escrita y posteriormente explicó que permanecía pendiente de revisión. Al cierre de este texto, no se había recibido la información solicitada.

Al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se le solicitó una entrevista o una declaración sobre los tiempos de evaluación y la situación de la VAC. Su enlace de comunicación informó que la entrevista podría coordinarse en otra fecha, pero al cierre tampoco se contaba con una respuesta sustantiva para este reportaje.

La dimensión de la cartera de vivienda también aparece en el informe: 262 de los 473 expedientes registrados tienen componente habitacional. Estos suman Q15 mil 847 millones en inversión declarada y 65 mil 83 empleos estimados, cerca del 72% y del 66%, respectivamente, del potencial total registrado por la VAC. La mayoría de esos expedientes no corresponde a los 60 proyectos habitacionales con gestiones por completar.

El registro incluye proyectos en 54 municipios; Guatemala concentra 272 expedientes, Mixco, 32 y Villa Nueva, 22. En conjunto, reúnen cerca del 69% de los casos, según la Cámara. Estos datos describen la ubicación de los expedientes registrados y no equivalen al número de licencias municipales otorgadas.

Como medidas para dar continuidad a la herramienta, el informe de la CGIC plantea formalizar el marco de cooperación interinstitucional, asignar responsables técnicos y establecer mecanismos de seguimiento cuando un expediente se retrase. También propone publicar los tiempos de respuesta por entidad, diferenciando las fechas de ingreso, las observaciones, las correcciones y las resoluciones.

El documento añade que el seguimiento a los proyectos habitacionales pendientes debe mantener las evaluaciones técnicas, ambientales y municipales. Su conclusión es que la VAC debe servir para que los proyectos viables avancen con mayor previsibilidad, sin eliminar los controles de seguridad, servicios básicos y desarrollo urbano.

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