“En Xela urge una estrategia de desarrollo departamental a largo plazo”

La inversión en infraestructura de Quetzaltenango no ha avanzado al mismo ritmo que su crecimiento poblacional y económico, según reconoció Bibiana Ramírez, gobernadora departamental de Quetzaltenango. La funcionaria explica que buena parte de las obras existentes fueron construidas cuando la población era menor y que su actualización no ha respondido a las necesidades actuales del departamento.

Ramírez considera que uno de los principales obstáculos es la falta de continuidad de los proyectos, debido a que muchos se planifican para un período de gobierno y no como parte de una estrategia de desarrollo departamental. También señala dificultades de coordinación entre instituciones y una planificación que, a su criterio, ha prestado mayor atención a las áreas urbanas que a las rurales.

Entre los problemas que enfrenta el departamento, la gobernadora identifica los retrasos en los trabajos de la carretera Cito-Zarco, donde asegura que los incumplimientos de las empresas contratadas y los procedimientos administrativos han dificultado la ejecución. También se refiere a las inundaciones recurrentes en la zona 3 y en la calzada Manuel Lisandro Barillas, cuya atención, explica, requiere coordinación con las autoridades municipales.

En una entrevista realizada por Prensa Libre, la gobernadora aborda los avances del distribuidor vial previsto en el kilómetro 204 de la RN-1, cuya ejecución podría comenzar entre junio y julio del 2027, según la información que recibió del Ministerio de Comunicaciones. Además, explica el seguimiento a las propuestas del sector privado y a proyectos estratégicos como el aeródromo de Quetzaltenango.

¿Cuáles considera que son las principales deficiencias de infraestructura que actualmente limitan el crecimiento económico, la movilidad y la competitividad de Quetzaltenango?

Las principales limitaciones tienen que ver, primero, con que la mayor parte de la infraestructura fue construida en épocas anteriores, cuando la población era definitivamente menor a la que tenemos ahora.

Quizás no se esperaba un crecimiento poblacional ni económico tan acelerado como el que hemos tenido últimamente en el departamento. De alguna forma, esas limitaciones en cuanto a infraestructura responden a ello, porque no se ha venido realizando una actualización de acuerdo con el crecimiento reciente que tenemos.

Otra situación es que muchos proyectos se plantean con una visión limitada a un período de gobierno y no como propuestas de desarrollo departamental. Eso también ha limitado la posibilidad de dar continuidad a los proyectos que se han iniciado.

Quetzaltenango ha experimentado un crecimiento importante en su actividad comercial, educativa y empresarial. ¿Considera que la inversión en infraestructura pública ha avanzado al mismo ritmo que el desarrollo de la ciudad?

En cuanto a la inversión, podríamos decir que también va atrasada respecto del crecimiento poblacional.

Más bien, lo que se ha hecho son ajustes a la realidad actual del departamento. Por ello, vamos un paso atrás en el tema de infraestructura e inversión, porque estamos respondiendo a necesidades que tendrían que haberse previsto y atendido a la par de ese crecimiento poblacional.

¿Qué considera que ha impedido atender esas necesidades de la población?

Hay varias situaciones que podríamos mencionar.

Inicialmente, el crecimiento acelerado que se ha venido dando de manera constante ha dificultado una articulación interinstitucional para poder trabajar estratégicamente por el departamento.

Muchas veces existen visiones poco compartidas y se ha priorizado más la cuestión urbana, sin pensar en la ruralidad. Eso también ha afectado la posibilidad de alcanzar un desarrollo equilibrado.

Hablemos ahora de la carretera Cito-Zarco. Uno de los principales problemas es la conectividad de esa ruta, que ha enfrentado daños, interrupciones y trabajos prolongados. ¿Qué seguimiento está dando la Gobernación Departamental para garantizar una solución definitiva y evitar que estas situaciones continúen afectando la actividad económica de la región?

En el caso de la Cito-Zarco, ha sido un problema que no solamente ha afectado al departamento, sino prácticamente a la conexión entre el altiplano y la parte costera.

El seguimiento que hemos dado ha consistido, de alguna forma, en ejercer presión sobre el Ministerio de Comunicaciones para que pueda cumplir con los trabajos en los tiempos establecidos.

Sin embargo, debemos mencionar que quedaron algunos convenios o contratos con empresas que incumplieron en su momento. En el ámbito administrativo, es bastante complejo cancelar un contrato o ejercer presión mediante la ejecución de las garantías correspondientes.

Eso ha impedido que, por ejemplo, cuando una empresa abandona los trabajos en el tiempo estipulado, sencillamente se cancele el contrato y esos recursos puedan servir para iniciar uno nuevo con otra empresa.

Los mismos lineamientos establecidos en materia administrativa, desde el ámbito estatal, han limitado la posibilidad de acelerar estos procesos.

Cuando asumimos la Gobernación, empezamos a coordinar de mejor manera con el Ministerio de Comunicaciones para que se pudiera dar seguimiento a estos trabajos.

Sabemos que todavía hace falta mucho por hacer y esperamos que puedan cambiar algunas políticas de intervención por parte del Ministerio de Comunicaciones.

Creo que esto no solamente ocurre con la Cito-Zarco, sino con varias carreteras del país, donde existen situaciones que afectan la ejecución de las obras dentro de los tiempos estipulados.

También ha afectado que constantemente se soliciten adendas de tiempo para ejecutar los proyectos. A pesar de que existen convenios y plazos establecidos, esas ampliaciones retrasan la ejecución. Eso es precisamente lo que ha pasado con la Cito-Zarco.

Incluso, ya se estaba previendo la construcción de un carril de ascenso, para el cual, de alguna forma, ya se tenía presupuesto. Sin embargo, por algunos intereses que se dieron internamente, no se pudo avanzar con esos procesos.

Prácticamente se cayeron los procesos de licitación que se habían iniciado y ahora hay que comenzar nuevamente. Eso también ha afectado la posibilidad de que la ejecución sea más rápida.

¿Y quién está interrumpiendo ese proceso?

Hasta ahora han intervenido diferentes situaciones.

Inicialmente, creo que quedaron algunos presupuestos para atender esta problemática desde el gobierno anterior.

Luego, las empresas que ya estaban contratadas no quisieron asumir esas responsabilidades y, desde el Ministerio de Comunicaciones, se dejaron sin efecto ciertos procesos para que pudieran desarrollarse de manera más transparente.

Sin embargo, estos procedimientos no han sido rápidos y eso ha entorpecido la ejecución.

Después vino la época de lluvias, cuando todavía no se habían terminado los trabajos, y nuevamente se produjeron daños.

Quizás hace falta un poco más de atención desde el punto de vista técnico para que esto pueda ejecutarse de una manera rápida, pero también efectiva.

¿Qué acciones concretas se están coordinando con la municipalidad y las instituciones del Gobierno central para atender las inundaciones en sectores como la zona 3 y la calzada Manuel Lisandro Barillas, que enfrentan problemas recurrentes pese a que existen propuestas de intervención desde hace varios años?

Se está trabajando en la coordinación con las instituciones correspondientes.

Sin embargo, hay situaciones en las que muchas veces se menciona la autonomía municipal. En esos casos, como Gobernación, no podemos intervenir ni tampoco sugerir qué tipo de proyectos deben realizarse.

No obstante, desde la Gobernación Departamental y de acuerdo con la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, tenemos lineamientos sobre cómo deben priorizarse los proyectos.

Estos deben surgir desde los Consejos Comunitarios de Desarrollo. La organización comunitaria es la base para la ejecución de los proyectos, así como la participación del Consejo Municipal de Desarrollo.

Muchas veces, como usted mencionaba, han existido ciertas intenciones y propuestas de intervención, pero quizás hace falta una visión más concreta de las autoridades comunitarias y municipales para responder a esa problemática que afecta constantemente a la población, sobre todo durante la época de lluvias.

Ahora que hablamos de los distintos actores que intervienen en Quetzaltenango, ¿cómo es la relación de la Gobernación Departamental con la alcaldía?

En este caso, la relación es interinstitucional, como la que tengo con todas las municipalidades.

Ellos conocen sus lineamientos de trabajo y nosotros también. La coordinación es precisamente interinstitucional, como la que mantenemos con los 24 municipios del departamento.

El Ejecutivo anunció un distribuidor vial en el kilómetro 204 de la RN-1 como parte de sus proyectos estratégicos. ¿Qué avances existen actualmente, qué etapas están previstas y cuándo podría comenzar a ejecutarse esta obra?

En la última reunión que tuvimos con el Ministerio de Comunicaciones respecto de este proyecto, se nos informó que ya se tienen los estudios y que cuenta con un número de SNIP asignado.

También se está coordinando con el Colegio de Ingenieros de Estados Unidos para que se pueda ejecutar esta obra.

Aproximadamente nos indicaban que entre junio y julio del siguiente año podría comenzar la ejecución, porque los convenios ya están establecidos entre el Ejecutivo y el Colegio de Ingenieros de Estados Unidos, que son quienes prácticamente están trabajando en toda la planificación.

Con base en ello, ya podría comenzar la ejecución.

El sector privado ha identificado oportunidades de infraestructura para Quetzaltenango, entre ellas terminales de transporte, parqueos, mercados y recuperación de espacios públicos. ¿Hay alguna propuesta específica que considere necesaria o prioritaria para el desarrollo de Quetzaltenango?

Con la iniciativa privada de Quetzaltenango también hemos sostenido reuniones en relación con estas propuestas, buscando de alguna forma su viabilidad.

Ellos tienen su espacio de comunicación directa con el Ministerio de Comunicaciones, en particular, para poder trabajar y abordar estos temas.

Entre los proyectos está el seguimiento que se le ha dado al aeródromo de Quetzaltenango. La iniciativa privada ha estado muy pendiente de este proceso.

Recientemente vinieron a presentar el plan maestro, en el cual ya se incorpora al aeródromo, mientras se analiza el tema de la certificación internacional, que es precisamente lo que se busca.

Creo que, además de las propuestas que tiene la iniciativa privada, también existe respaldo de las poblaciones que podrían beneficiarse de estos proyectos estratégicos.

En algún momento estamos buscando recuperar, por ejemplo, la propuesta de una carretera por el valle de Palanhuach [nombre por verificar], con la que se busca mejorar la conectividad entre el altiplano y el sur.

Sin embargo, hay que revisar los diferentes planteamientos, la forma en que se presentaron estos proyectos en su momento y cuáles fueron los errores cometidos durante esa presentación.

Ya nos hemos reunido con diferentes dependencias del Ministerio de Comunicaciones para realizar esa revisión.

Necesitamos fortalecer las acciones, pero sobre todo que el Ministerio de Comunicaciones también tenga esa visión de trabajar de manera conjunta con las propuestas y las necesidades que ya se han identificado.

No solamente se trata de las propuestas de la iniciativa privada, sino también de las que ha identificado la población de Quetzaltenango, que está buscando respuestas para proyectos que podrían promover el desarrollo y mejorar, sobre todo, la red vial.

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