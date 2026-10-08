Mapa: El arco que podría conectar hasta seis destinos desde Tecpán en occidente

Una propuesta para mejorar la conectividad de Tecpán y su potencial como destino podría incluir una red que articula municipios de Chimaltenango mediante carreteras pavimentadas, tramos de terracería y vías pendientes de intervención.

El esquema busca que Tecpán no funcione únicamente como un destino al que se llega y del que se regresa por la misma ruta, sino como uno de los puntos de una red que permita movilizar visitantes hacia otros municipios y atractivos.

Durante una emisión especial del programa Guatemala No Se Detiene, transmitida por Guatevisión desde Tecpán, Delfino Mendoza, asesor en in fraestructura, explicó que parte de esa integración ya está planteada a través del Anillo Departamental de Chimaltenango, pero varios de los tramos necesarios para completar la red continúan pendientes, suspendidos o requieren nuevos procesos para ejecutarse.

“Se trabajó ya el tramo de Tecpán a Patzún, eso ayuda, pero por el otro lado todavía falta completar el anillo vía San José Poaquil para salir a San Juan Comalapa. Hay un tramo ahí todavía de terracería que hay que completar para tener otra ruta”, explicó.

Uno de los principales pendientes corresponde al tramo San Martín Jilotepeque–San Juan Comalapa–Tecpán, identificado como una ruta transversal del anillo departamental. De acuerdo con la actualización proporcionada por Mendoza, el proyecto fue contratado desde el 2020, pero su ejecución ha sido irregular y actualmente se encuentra suspendido.

Durante la conversación, Mendoza ya había advertido sobre la necesidad de acelerar ese proyecto: “Por ejemplo, el proyecto donde existe un contrato vigente es Tecpán, San Juan Comalapa, San Martín Jilotepeque. Eso es de acelerar la ejecución del proyecto. Eso ya vendría a aliviar bastante el acceso hacia Tecpán”, afirmó.

Otro punto pendiente se encuentra entre San Juan Comalapa y San José Poaquil. Ese tramo continúa siendo de terracería y estaban pendientes los estudios de ingeniería. Según la actualización, se convocó un evento para contratarlos, pero fue cancelado, por lo que el proceso permanece pendiente.

En contraste, los siguientes tres segmentos del circuito presentan mejores condiciones. Las rutas San José Poaquil–Santa Apolonia, Santa Apolonia–Tecpán y Tecpán–Patzún ya están pavimentadas y se reportan en buenas condiciones.

Los pendientes continuan hacia el sur

El anillo presenta otros puntos sin completar después de Patzún. El tramo Patzún–San Miguel Pochuta continúa siendo de terracería y se encuentra en malas condiciones. Se realizó un proceso de licitación para contratar la obra, pero no fue adjudicado, por lo que deberá impulsarse un nuevo procedimiento.

Entre San Miguel Pochuta y Acatenango también persiste una carretera de terracería pendiente de pavimentación. La ruta entre Acatenango y San Pedro Yepocapa, en tanto, tiene una parte pavimentada y otra de terracería.

El tramo San Pedro Yepocapa–Parramos ya está pavimentado, aunque se encuentra en condiciones regulares por falta de mantenimiento. Desde Parramos hacia Chimaltenango, la carretera está pavimentada y en buenas condiciones, mientras que la conexión Chimaltenango–San Martín Jilotepeque está pavimentada, pero se encuentra en estado regular.

Para Mendoza, completar esta red permitiría generar alternativas de movilidad y ampliar las conexiones turísticas alrededor de Tecpán.

Desde el punto de vista turístico, el anillo permitiría comunicar directamente las ruinas de Iximché, en Tecpán, con Mixco Viejo, en San Martín Jilotepeque. También abriría conexiones hacia Chichicastenango a través de San Martín Jilotepeque, Pachalum y Joyabaj; hacia Panajachel, por Patzún y Godínez; hacia la Costa Sur, por San Pedro Yepocapa, y hacia Antigua Guatemala, por Parramos.

La red mantendría, además, las conexiones hacia Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango mediante la CA-1 Occidente.

Conectiidad y destino

La necesidad de mejorar las vías alrededor de Tecpán no responde únicamente a un problema de movilidad. Para los empresarios locales, los tiempos de traslado también tienen un efecto directo sobre la llegada de visitantes, la permanencia en el municipio y el movimiento económico que genera el turismo.

Durante la conversación desde Tecpán, Manfredo Pecorelli, gerente de Paseo Xejasmin puso como ejemplo el efecto que tuvo la apertura del libramiento de Chimaltenango. Según explicó, la mejora en el tránsito hacia el occidente tuvo una repercusión casi inmediata sobre sus ventas.

“Tuvimos un gran crecimiento cuando inauguraron el libramiento de Chimaltenango. Nuestras ventas subieron 35 a 40% de manera casi inmediata”.

Pecorelli señaló que el problema de congestionamiento se ha trasladado ahora hacia San Lucas Sacatepéquez, al que describió como un nuevo cuello de botella para quienes se dirigen desde la capital hacia Chimaltenango y el occidente.

El empresario añadió que el problema no se limita a un punto específico de la carretera, sino a la falta de alternativas para distribuir el tránsito. A su criterio, contar con más rutas alternas permitiría reducir la presión sobre los corredores que hoy concentran buena parte de los viajes hacia el occidente.

Durante la conversación, planteó que un anillo metropolitano pendiente de completar podría convertirse en una alternativa para movilizar tanto transporte pesado como urbano y aliviar puntos de congestionamiento.

“Un anillo metropolitano que todavía está pendiente de terminar [...] sería un excelente desfogue para la ciudad, tanto en transporte pesado como transporte urbano”.

El empresario señaló que una solución de este tipo no tendría efectos únicamente para Tecpán, sino para una zona más amplia del occidente.

“Tenemos mucho, pero hace falta contarlo de una manera unificada para que la gente en poco tiempo, en su fin de semana, pueda escoger ese interés que tenga.” Ana Mercedes de Lembke, CEO de Villa San Ricardo

“Creo que al momento de hacer estas rutas alternas [...] sería un buen momento para poder tener cierta ventaja, no solamente para el sector de Tecpán, sino para todos los occidentales”.

Su planteamiento refuerza la lógica del anillo departamental descrito por Mendoza: ampliar las opciones de movilidad para reducir la dependencia de una sola vía y mejorar la circulación entre distintos municipios.

Los efectos también se perciben entre visitantes provenientes de otros departamentos. Ana Mercedes de Lembke, CEO de Villa San Ricardo, explicó dentro del mismo panel que Tecpán atrae personas de lugares como Zacapa, Jutiapa y Escuintla por su clima y oferta turística, pero los largos tiempos de viaje pueden hacer que algunas familias reconsideren la visita.

De Lembke señaló que quienes llegan desde la capital pueden enfrentar varias horas de tránsito antes de superar San Lucas, mientras que el estado de otras carreteras también influye en quienes buscan rutas alternativas desde el sur del país.

“Hay que tratar de mantener esas carreteras, porque es donde la gente lo piensa dos veces”, comentó al explicar que las dificultades para movilizarse pueden llevar a los visitantes a posponer el viaje y repercutir en las ventas de los establecimientos locales.

https://www.youtube.com/watch?v=Ew2VJ09jP0c&t=11s

A esa dificultad se suma otro reto: lograr que quienes llegan a Tecpán no permanezcan únicamente unas horas, sino que encuentren suficientes actividades para extender su visita.

La CEO de Villa San Ricardo explicó que el municipio ya cuenta con una oferta diversa que incluye gastronomía, observación de aves, actividades de aventura, caminatas, ciclismo y turismo rural, pero todavía hace falta articular esos productos y presentarlos como una experiencia conjunta.

“El primero articular muy bien toda esa oferta que tenemos ya desarrollada, porque tenemos mucho, pero hace falta contarlo de una manera unificada para que la gente en poco tiempo, en su fin de semana, pueda escoger ese interés que tenga”, indicó.

La empresaria también explicó que la oferta de Tecpán puede atraer distintos perfiles de visitantes, pero que la conectividad condiciona cuánto puede aprovecharse ese interés. A su criterio, el municipio tiene capacidad para atender a visitantes con intereses diversos, desde quienes buscan gastronomía hasta quienes prefieren actividades al aire libre o turismo rural.

“Un anillo metropolitano que todavía está pendiente de terminar […] sería un excelente desfogue para la ciudad, tanto en transporte pesado como transporte urbano.” Manfredo Pecorelli, gerente de Paseo Xejasmin

Sin embargo, para que esa oferta se traduzca en estadías más largas, el visitante necesita llegar con facilidad y desplazarse sin que el tiempo de viaje absorba buena parte de la experiencia.

De Lembke señaló que las dificultades de acceso pueden provocar que familias provenientes de otros departamentos posterguen la visita, aun cuando existe interés por el clima y los atractivos de Tecpán. En ese sentido, la conectividad no solo influye en cuántas personas llegan, sino también en la frecuencia con que deciden hacerlo.

La empresaria explicó que algunas rutas alternativas, entre ellas las que permiten llegar desde el sur, pueden facilitar la conexión con visitantes de departamentos como Escuintla, siempre que se mantengan en condiciones adecuadas.

Más que una vía para turistas

La utilidad del anillo también alcanzaría actividades distintas del turismo. Las conexiones hacia la Costa Sur, Quiché, Antigua Guatemala, Panajachel y el occidente permitirían fortalecer desplazamientos vinculados con el comercio, los servicios y la movilidad cotidiana, además de facilitar el tránsito de visitantes.

En ese sentido, la propuesta no plantea construir una carretera exclusivamente turística, sino utilizar una red vial departamental para facilitar distintos tipos de movilidad y, a partir de ello, ampliar la capacidad de Tecpán para integrarse con otros territorios.

Mendoza sostuvo que completar los proyectos pendientes requiere principalmente ejecutar una planificación que ya existe.

“Yo insisto, es para mí una cuestión de decisión política de que esa planificación que ya existe, ponerla a caminar”, afirmó.

Para los participantes, el efecto esperado sería doble: reducir los obstáculos para llegar a Tecpán y aprovechar esa mejor conectividad para integrar una oferta que permita al visitante encontrar más actividades, permanecer más tiempo y desplazarse hacia otros destinos de Chimaltenango.

Estatus de los tramos a octubre 2026

Tramo San Martín Jilotepeque–San Juan Comalapa–Tecpán : esta es una ruta transversal del Anillo Departamental que se ha contratado desde el 2020, pero su ejecución ha sido bastante irregular, pues se han paralizado los trabajos constantemente —en la actualidad, el proyecto está suspendido—.

: esta es una ruta transversal del Anillo Departamental que se ha contratado desde el 2020, pero su ejecución ha sido bastante irregular, pues se han paralizado los trabajos constantemente —en la actualidad, el proyecto está suspendido—. Tramo San Juan Comalapa–San José Poaquil : es de terracería y están pendientes los estudios de ingeniería. Se había convocado a la licitación para contratarlos, pero el evento se canceló.

: es de terracería y están pendientes los estudios de ingeniería. Se había convocado a la licitación para contratarlos, pero el evento se canceló. Tramo San José Poaquil–Santa Apolonia : carretera pavimentada, en buenas condiciones.

: carretera pavimentada, en buenas condiciones. Tramo Santa Apolonia–Tecpán Guatemala: ya pavimentado, en buenas condiciones.

ya pavimentado, en buenas condiciones. Tramo Tecpán Guatemala–Patzún: pavimentado recientemente, en buenas condiciones.

pavimentado recientemente, en buenas condiciones. Tramo Patzún–San Miguel Pochuta : de terracería, en malas condiciones. Se hizo un proceso de licitación para la contratación de la obra, pero no se adjudicó. Debe seguirse un nuevo proceso.

: de terracería, en malas condiciones. Se hizo un proceso de licitación para la contratación de la obra, pero no se adjudicó. Debe seguirse un nuevo proceso. Tramo San Miguel Pochuta–Acatenango: de terracería, en regulares condiciones. Pendiente pavimentar.

de terracería, en regulares condiciones. Pendiente pavimentar. Tramo Acatenango–San Pedro Yepocapa : tiene una parte de terracería y una pavimentada.

: tiene una parte de terracería y una pavimentada. Tramo San Pedro Yepocapa–Parramos : carretera pavimentada, en regulares condiciones, por falta de mantenimiento.

: carretera pavimentada, en regulares condiciones, por falta de mantenimiento. Tramo Parramos–Chimaltenang o: pavimentado, en buenas condiciones.

o: pavimentado, en buenas condiciones. Tramo Chimaltenango–San Martín Jilotepeque: pavimentado, en regulares condiciones.

Fuente: Mesa de Infraestructura de Guatemala No Se Detiene

Circuitos turísticos de Tecpán

Según la Mesa de Turismo de Guatemala No Se Detiene, la cartera de proyectos de infraestructura para Tecpán Guatemala que se desarrolla aborda esta conectividad mediante cuatro circuitos clave:

Circuito Gastronómico : Fortalece el corredor tradicional y su vocación culinaria.

: Fortalece el corredor tradicional y su vocación culinaria. Circuito Histórico y Cultural: Conecta atractivos emblemáticos como el sitio arqueológico de Iximché y el casco urbano.

Conecta atractivos emblemáticos como el sitio arqueológico de Iximché y el casco urbano. Circuito de Experiencias Comunitarias : Impulsa iniciativas emergentes de turismo comunitario basadas en naturaleza, agricultura y artesanía.

: Impulsa iniciativas emergentes de turismo comunitario basadas en naturaleza, agricultura y artesanía. Circuito de Expansión: Complementa la oferta turística al conectar Tecpán Guatemala con San Juan Comalapa.

¿Qué se podría conectar desde Tecpán?

Desde el punto de vista turístico, este anillo departamental permitiría las siguientes conexiones:

Conexión directa entre las Ruinas de Iximché (Tecpán) y las Ruinas de Mixco Viejo (San Martín Jilotepeque). Conexión hacia el departamento del Quiché y conexión a Chichicastenango, Vía San Martín Jilotepeque hacia Pachalum y Joyabaj. Conexión hacia Panajache, vía Patún – Godínez. Conexión hacia la Costa Sur, vía San Pedro Yepocapa. Conexión hacia la Antigua Guatemala, vía Parramos. Y por supuesto, la conexión hacia Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, vía la CA-1 Occidente.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.