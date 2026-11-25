Desde mediados del siglo pasado, la ruta al Atlántico se ha consolidado como una de las principales conexiones comerciales del país. Su construcción, junto con la inauguración del puente Belice en 1958, permitió mejorar el traslado de personas y mercancías hacia los puertos del Caribe. Sin embargo, más de seis décadas después, esta infraestructura enfrenta nuevas exigencias debido al crecimiento del transporte y de la actividad económica.

En el 2016, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) advirtió sobre daños en distintos componentes del puente Belice. Años después, en noviembre del 2023, comenzó la construcción de una segunda estructura para mejorar la movilidad en el sector norte de la capital. No obstante, los trabajos fueron suspendidos en marzo del 2024, cuando registraban un avance físico del 17%, debido a problemas relacionados con el diseño, el derecho de vía y el traslado de líneas eléctricas.

Estos acontecimientos forman parte del recorrido histórico presentado en El Antecedente, segmento de Guatemala No Se Detiene que, basado en la Hemeroteca de Prensa Libre, recupera publicaciones de distintas épocas para examinar los desafíos de infraestructura que persisten en el país.

El recorrido abarca desde los anuncios de construcción de la carretera al Atlántico en 1951 hasta la reactivación de los trabajos del nuevo puente en agosto del 2026.

Gonzalo Salguero, exportador de productos agrícolas y vicepresidente de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), analizó la importancia de esta conexión comercial, las dificultades logísticas que enfrenta el sector exportador, las oportunidades que ofrece el puente Belice 2 y la necesidad de invertir en la ampliación de la infraestructura vial y ferroviaria del país.

5 antecedentes

1951: Prensa Libre informó sobre los planes de construcción de la carretera al Atlántico y la inversión aproximada de Q2.9 millones en maquinaria para el proyecto, que también contemplaba la construcción del puente Belice.

Prensa Libre informó sobre los planes de construcción de la carretera al Atlántico y la inversión aproximada de Q2.9 millones en maquinaria para el proyecto, que también contemplaba la construcción del puente Belice. 1958: Se inauguró el puente Belice, considerado en aquella época el más grande de Centroamérica. La estructura permitió mejorar la conexión de la capital con la ruta al Atlántico.

Se inauguró el puente Belice, considerado en aquella época el más grande de Centroamérica. La estructura permitió mejorar la conexión de la capital con la ruta al Atlántico. 1959: Se inauguró la carretera al Atlántico, con aproximadamente 300 kilómetros de extensión y 52 puentes, lo que facilitó el transporte de personas y mercancías hacia Puerto Barrios.

Se inauguró la carretera al Atlántico, con aproximadamente 300 kilómetros de extensión y 52 puentes, lo que facilitó el transporte de personas y mercancías hacia Puerto Barrios. 2016: La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) advirtió sobre daños en la losa, las juntas y los estribos del puente Belice, después de varias décadas de funcionamiento.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) advirtió sobre daños en la losa, las juntas y los estribos del puente Belice, después de varias décadas de funcionamiento. 2023-2026: En noviembre del 2023 comenzó la construcción del puente Belice 2, pero los trabajos se paralizaron en marzo del 2024, cuando registraban un avance físico del 17%. En agosto del 2026, el Gobierno anunció su reactivación y estableció un nuevo plazo de 36 meses para concluir la obra.

¿Qué importancia tiene actualmente la ruta al Atlántico para las empresas que operan en este sector y cuáles son las principales dificultades que enfrentan?

La salida por los puertos del Atlántico representa alrededor del 60% de nuestras ventas. Es la salida hacia los puertos del Atlántico, del golfo de México, la costa atlántica de Estados Unidos y Europa. Básicamente, el 60% de nuestros clientes está en esos mercados. Entonces, es una ruta sumamente estratégica e importante para el sector exportador.

Las limitaciones que hoy vemos son las mismas que tenemos desde hace 50 años. No ha pasado nada, lastimosamente, en los últimos gobiernos. No ha habido inversiones profundas que de verdad cambien el escenario.

Desde la época democrática no se ve una inversión gubernamental sólida. Todavía estamos hablando de cuatro carriles a Teculután. Imagínese una carretera de hace tantos años, que es de vital importancia, y todavía estamos viendo si le hacemos cuatro carriles.

Esa carretera debería ser de ocho carriles, con línea de tren, fibra óptica y oleoducto. Ya no debería ser solamente una carretera. Deberíamos tener por lo menos tres rutas alternas.

Somos una economía pujante y un grupo de empresarios que hemos podido ser resilientes con conflicto armado, sin conflicto armado, con gobiernos militares y con gobiernos civiles. El país no ha dejado de crecer. El problema es que nuestras rutas y nuestra infraestructura sí dejaron de crecer.

Hemos crecido en exportaciones y en nuestro portafolio de productos. Hace 40 años éramos un país que producía principalmente productos tradicionales, como banano y café. Hoy tenemos exportaciones no tradicionales, pero nuestra infraestructura se quedó atrás.

Nosotros, por ejemplo, estamos teniendo que migrar hacia la vía aérea porque nuestro producto es perecedero y no podemos darnos el lujo de que se quede detenido tres días en un bloqueo carretero, como los que hubo en octubre.

Perdimos cantidades importantes de dinero buscando cómo sortear los bloqueos y suministrar diésel a las unidades refrigeradas para que los contenedores no se apagaran.

Nos estamos viendo en la necesidad de buscar salidas por México y Honduras. Eso nos hace perder competitividad porque nuestro producto se vuelve más caro.

No somos los únicos que producimos lo que producimos. Simplemente viene el comprador y dice: "Lo puedo conseguir en Costa Rica, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú o México". Entonces, eso nos está impactando muy fuerte.

Con la construcción del puente Belice 2, ¿qué oportunidades de crecimiento podrían abrirse para las empresas y los negocios de esta zona?

Todo suma. Es excelente que se abra el puente Belice, pero eso tiene que ir amarrado de una coordinación con nuestra municipalidad para poder habilitar horarios de circulación.

Un buen porcentaje de nuestro producto agrícola que sale por los puertos del Caribe, Santo Tomás y Puerto Barrios, se produce en la costa sur. Entonces, tenemos que atravesar la ciudad capital.

Tenemos 50 años de gobiernos que ofrecen el famoso periférico y no existe. Nos toca buscar alternativas, como la RN-14 y ahora la C-50, con la que esperamos poder salir a la altura de Sanarate, pero hoy no tenemos esas opciones.

Por supuesto que es plausible el esfuerzo. Es ideal que pudiéramos contar con una línea férrea, porque usted podría llevar toda la producción de la costa sur a una estación en Escuintla, subirla a plataformas de tren, trasladarla de madrugada y que amanezca en Puerto Barrios.

Eso permitiría reducir el desgaste de las carreteras y los costos relacionados con los pilotos y el transporte. Toda esa eficiencia hoy no se tiene.

Es excelente que se construya el puente Belice. Ahora hay que ver que se haga, porque desde 2023 vienen diciendo que se va a construir.

La municipalidad es otra entidad de la que necesitamos apoyo. Ya deberíamos contar con más puentes que permitan una mejor interconectividad.

Han pasado 40 años y no han hecho un puente consistente. El último fue el puente El Incienso, construido durante la administración del alcalde Manuel Colom Argueta. Ya deberíamos tener unos 12 puentes de ese tipo que nos permitieran una mejor interconectividad.

Mencionaba que se necesitan inversiones que realmente cambien el escenario. ¿Cuáles priorizaría?

Es vital la ruta C-50. Esa sería prioritaria porque entonces usted ya no tendría que pasar por la ciudad, que se está asfixiando con sus propios carros. ¿Para qué vamos a meterle más tráfico?

Yo priorizaría, por supuesto, los cuatro carriles hacia Puerto Barrios.

La línea del tren también. Los gobiernos han venido hablando de ella y de la alianza con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para desarrollarla. Esa línea es vital.

No solamente serviría para la carga perecedera, sino también para la carga seca. Hablamos de azúcar, café y todo lo que produce la costa sur y que no requiere refrigeración.

Ellos tal vez pueden dormir mejor que nosotros cuando nos llaman y nos dicen que hay un bloqueo, pero de igual manera tienen que cumplir con los itinerarios de los barcos. Porque si usted no está en el puerto a la hora de su cita de ingreso, la pierde, el barco se va y entonces tiene que pagar una penalidad.

Y eso me lleva a otro tema: los costos que estamos pagando por contenedor hacia Estados Unidos son ridículamente caros. Es más barato traer una carga de China al puerto de Miami, pasando por el canal de Panamá, que transportarla de Guatemala a Miami, con apenas tres días de tránsito.

Al final, el importador tiene que considerar qué costo de transporte le conviene más y dice: "No, la mercadería de Guatemala sale más cara. Mejor me voy a Colombia, Perú o Ecuador, donde puedo pagar menos", ¿verdad?

¿Quién debe hacer su parte?

Pues yo creo que todos tenemos que hacer nuestra parte. Pero fíjese que cuando nosotros, en ingeniería y en el agro, tenemos un problema, el problema no es el problema. Uno tiene que ir un paso más adelante y, en el agro, así es: nosotros tenemos que entender cuál es el problema del problema.

Si nos concentramos en el puerto Santo Tomás, las cosas hay que hablarlas directamente, de frente, con respeto y educación, pero hay que decirlas. El problema de fondo de Puerto Santo Tomás no es la falta de sistemas, de citas o de orden. El problema son los sindicatos, que tienen atada de pies y manos la operación del puerto.

Nosotros tenemos grabaciones de personas que pertenecen al sindicato, que son amigos nuestros y que a veces nos apoyan para acelerar las cargas. Nos han enviado grabaciones en las que los presidentes de los sindicatos han dado instrucciones para que los movimientos de contenedores se reduzcan al 40, 50 o 30% de la velocidad habitual.

Digamos que se movilizan diez contenedores por hora, para darle una referencia. Hay una grabación en la que se ordena bajar el ritmo y aplicar el tortuguismo.

Entonces, las navieras no van a absorber ese costo. Simplemente se lo trasladan al exportador, y eso nos está dejando fuera de la competencia en el mercado internacional.

Tenemos que señalar ese problema para que el Gobierno tome cartas en el asunto y nosotros, como empresa privada, podamos aportar soluciones.

En Puerto Santo Tomás hay un predio de aproximadamente 230 mil metros cuadrados, unas 23 hectáreas, que es un poco más grande que el área que ocupa APM Terminals en Puerto Quetzal. Es lo que llaman el Patio 10 o El Arenal, un terreno que tienen habilitado temporalmente para el almacenamiento de contenedores.

Nosotros hemos invitado al puerto a que concesione esa sección. Hay empresas privadas dispuestas a invertir y hacer lo que se hizo en Puerto Quetzal con APM Terminals. Eso también se puede hacer acá.

Puerto Santo Tomás puede seguir operando con sus sindicatos, sus leyes y sus reglas, pero que permitan también la participación de la empresa privada.

Aplaudimos la nueva ley que salió, pero urgimos que se emita el reglamento, que se establezca el manual de operaciones y que las entidades involucradas se pongan de acuerdo.

Nosotros estamos anuentes a participar en esas mesas de diálogo con la SAT y el Ministerio de Gobernación. Imagínese todas las autoridades que tienen que involucrarse a la hora de desarrollar un puerto privado.

Nos urge tener, por lo menos, una salida a mediano plazo y que este predio pueda concesionarse a empresas privadas que sepan hacer el trabajo y puedan desarrollar una operación portuaria a la par de Puerto Santo Tomás.

En cuanto a las carreteras, sí necesitamos vías alternas. Recuerde que no toda la mercadería sale de la costa sur. Hay mucha que sale de las Verapaces y viene de Petén. Nosotros, que salimos de oriente, sabemos que el paso por Zacapa y Chiquimula es terrible. Entonces, necesitamos que se habiliten nuevas vías.

Y, por último, le digo algo que tal vez parezca un poco tonto, pero no lo es. Cuando usted mira la cantidad de túmulos que un camión con un contenedor de 40 mil kilos tiene que atravesar en la carretera, se da cuenta del desgaste que eso representa para un equipo que no está diseñado para esas condiciones. Perdemos casi dos horas en túmulos.

No puede ser que hoy en día un túmulo sea un trofeo para quien lo coloca, porque la señora quiere vender sus enchiladas o porque el señor quiere instalar su caseta. No hay un ordenamiento territorial municipal, no se construyen las pasarelas y los túmulos terminan afectando los tiempos y la velocidad a la que puede circular un contenedor.

Hace ocho años, de mi planta empacadora al puerto hacía cuatro horas. Hoy hago ocho, y no puede ser que vayamos para atrás. ¿Entonces dentro de cuatro años vamos a hacer doce? Mejor regresemos a la época de mi abuelo, cuando llegaban a Puerto Barrios en burro y en carreta.

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