El convenio de la Ventanilla Ágil de la Construcción (VAC) venció el pasado 12 de agosto y aún no ha sido renovado. Según la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), algunas instituciones mantienen expedientes suspendidos y los desarrolladores podrían verse obligados a reiniciar sus trámites por la vía tradicional.

Actualmente, 60 proyectos habitacionales registran gestiones pendientes, con una inversión declarada de Q3 mil 500 millones y una estimación de 9 mil 281 empleos.

Juan Pablo Estrada, presidente de la CGC, advirtió en una entrevista con Prensa Libre que las demoras en la autorización de permisos pueden incrementar los costos financieros de los proyectos, encarecer las viviendas y limitar las opciones disponibles para quienes buscan adquirir una propiedad.

Estrada analiza los resultados de la VAC, herramienta que, según el sector, permitió reducir los tiempos de tramitación en un 54%, así como los principales obstáculos que enfrentan los desarrolladores, las dificultades para renovar el convenio y las propuestas para fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de autorizar los proyectos de construcción.

¿Qué dificultades enfrentaba el sector de la construcción antes de que se implementara la Ventanilla Ágil y cómo cambió la gestión de permisos con esta plataforma?

Este ha sido un tema histórico, diríamos, sobre lo que implica sacar trámites para un desarrollo inmobiliario.

E histórico me refiero a que siempre han existido trámites y siempre ha habido dificultad para ir navegando los mismos a la hora de hacer toda la planificación de un desarrollo inmobiliario, pero sí, con el paso del tiempo se han ido incrementando el número de requisitos, se han ido incrementando el número de instituciones por las que tiene que navegar un desarrollador al planificar su proyecto.

Y década con década se ha ido volviendo tal vez más relevante. Yo siempre menciono que cada década en los últimos 30 años ha tenido retos particulares para el desarrollo inmobiliario. En los noventa, hacia finales, por ejemplo, era un tema de falta de liquidez, entonces no había suficiente financiamiento disponible para los desarrollos.

Luego, en los 2010, empieza a ser un tema más de competencia y de producto, pero culmina con la crisis inmobiliaria de finales de 2010 y luego eso lleva consigo una ola de requisitos y un movimiento de regular más el mercado.

Y a pesar de que Guatemala nunca sufrió de los problemas que causaron la crisis inmobiliaria de esas fechas, de todos modos se siguió esa tendencia mundial de restringir y regular más el desarrollo inmobiliario, y eso implicó que salieran varias instituciones adicionales a pedir cierta cantidad de requisitos.

200% más de requisitos

De 2010 a 2020 les diría que se incrementa tal vez un 200% la cantidad de requisitos y la cantidad de tiempo que implica llevar los mismos.

Llegamos a un pico de estar en más de 200 días, tal vez unos 250 días para tramitar los trámites en la mayoría de las instituciones, y hay algunas excepciones donde no diría que se rompa la regla y sea menor el tiempo, sino que al contrario.

Un ejemplo de eso es el caso del Ministerio de Cultura y Deportes, que tiene al Instituto de Antropología e Historia dentro. Ahí los trámites tienden a ser entre seis meses y tres años. Entonces, ese es el entorno que existía llegando hacia 2021, que fue cuando se habilitó la Ventanilla Ágil de Construcción. Creo que el promedio de días estaba medido en 264 días, si no me acuerdo mal.

Y por eso es que llevaba Cámara de Construcción algunos años tratando de implementar, desde más o menos 2015, alguna herramienta tecnológica y una plataforma que pudiera unificar los trámites y poder ganar tiempo, poder facilitarlo.

En este entorno se va buscando precisamente centralizar expedientes, porque tal vez el otro detalle importante a entender es que, si bien son nueve o diez instituciones por las que hay que navegar para hacer todos estos trámites, tal vez el reto más importante es que implica hacer nueve o diez diferentes expedientes.

O sea, al día de hoy, lo que no entra a través de la Ventanilla Ágil de Construcción lleva ese requerimiento, porque cada institución ha ido desarrollando sus propias competencias, sus propios mecanismos, sus propios reglamentos.

Son cosas tan, quisiera usar esa palabra, pero tal vez tan absurdas, como que hay instituciones donde todo tiene que ir en un color específico de tinta o que tiene que llevar el sobremarco de las impresiones o de los planos, tiene que llevar cierta información. En otras instituciones tiene que ser diferente. Entonces, uno no puede hacer un set de planos completo de un proyecto que vaya a ser el mismo que se va a ingresar en todas las instituciones. Cada una tiene su propia visión de cómo quiere recibir la información y cómo la puede procesar. Eso es válido, pues porque cada institución tiene su propio equipo de técnicos.

El problema es que al no haber una homogeneidad en la forma en que se evalúa y de no tener reglamentos con criterios unificados, eso lo hace bastante más difícil y un proyecto de un edificio puede gastarse 50, 60 mil quetzales solo en fotocopias para poder ingresar en todas las instituciones un expediente específico en cada uno.

340 formas de pedir un permiso

Y ahí ni siquiera estamos tomando en cuenta que, aparte de las instituciones del Estado, que son las que caen dentro del mecanismo y del alcance de la Ventanilla Ágil de Construcción, está también la municipalidad. Y por temas de autonomía municipal, tenemos lo que son 340 municipalidades.

No le voy a decir que con 340 reglamentos, porque hay varias que ni siquiera tienen reglamento, pero sí con 340 diferentes formas de cómo abordar un permiso de construcción.

Entonces, si se va uno solo a las de las áreas metropolitanas, pues son un poco más sofisticadas, tienen mejores competencias, pero tienen significativamente diferentes procesos para adquirir licencias.

Por eso también otro de los objetivos nuevos que tiene la ventanilla es poco a poco ir incorporando a las municipalidades y tratar eventualmente de negociar con el gobierno de turno o con una Segeplan, etcétera, que haya un marco estándar de normativa base para requerimientos para licencias de construcción.

Entonces, sin atentar contra la autonomía municipal, que las municipalidades en general puedan tener un protocolo base de cuál es el proceso para obtener licencias y a cada una que le meta requerimientos de acuerdo a cómo quieren desarrollar su municipio. Pero que el expediente, el plano y el expediente sea básicamente el mismo.

Sin ir tan lejos, un ejemplo tal vez específico es que hay algunas donde, para tramitar licencias de construcción de un proyecto de casas en serie, por ejemplo, se puede llevar una tabla donde dice cuántas casas de cada diferente modelo va a haber y las ubicaciones que van a tener.

No importa si son 100 casas o son mil. Hay otras donde, si son 100 casas o son mil, hay que ingresar 100 expedientes con 100 planos o mil expedientes con mil planos. Entonces, esto es algo que pasa también entre las instituciones del Estado, con esa diferencia de criterios.

El objetivo de la VAC fue un mecanismo propositivo del sector privado hacia las instituciones. La intención nunca ha sido no tener que cumplir los requerimientos o no tener que hacer los proyectos más amigables con el ambiente o cumpliendo con normativa que haga los proyectos sostenibles y que haya un buen desarrollo urbano de las áreas metropolitanas y las ciudades, sino que el mecanismo para obtener el permiso sea lo más rápido posible y sea lo más homogéneo posible entre las diferentes instituciones.

Entonces, la VAC inicia con un acercamiento a las instituciones para hacer un levantamiento de la situación actual de cada una de ellas.

Y con eso me refiero a qué personal tienen asignado, qué otras actividades hace cada una de las personas que participan en la evaluación para la eventual aprobación de permisos y licencias, qué herramientas son las que tienen.

Ahí me refiero a equipo de cómputo, software para hacer diferentes análisis, qué capacidades tienen para trasladarse a los proyectos para poder ir a hacer las visitas de evaluaciones, etcétera. Y así se pasa haciendo un trabajo de unos dos años, tal vez, donde se hace este levantamiento entre todas las instituciones.

Y luego se acompaña de una asesoría y Agexport también participó con nosotros, porque ellos nos ayudaron a levantar la plataforma.

Eventualmente, se va desarrollando esta plataforma que se pueda institucionalizar en cada una de las instituciones para que tengan el equipo necesario, pero que se pueda centralizar en esta plataforma digital e ingresar un solo expediente.

Entonces, imagínense lo que implica, no solo en costo de impresiones, pero el tiempo que implica para los equipos de diseño y planificación de todas las construcciones el poder armar un expediente en una sola versión. Y además, en una versión digital.

La plataforma se va desarrollando, se le hacen un montón de pruebas, eventualmente queda completamente desarrollada, se identifica todo lo que se tiene que proveer a las diferentes instituciones del Estado para que puedan usar la herramienta.

"Mientras esos proyectos no se resuelvan de la manera más ágil posible, también empiezan a tener un costo financiero y un costo de oportunidad que se traduce en un mayor costo de la vivienda".

Porque también tienen que designar personal, personal dentro de la institución, pero también personal que se traslade hacia la Ventanilla de Construcción.

Una de las cosas que primero se identificaron, cuando se menciona que había que ver cuáles eran las capacidades instaladas en cada una, también de personal, es que la gente que tenía a su cargo evaluar los expedientes también tenía diez actividades adicionales dentro de la institución.

Entonces, ¿cuál era la prioridad? ¿A qué daba lugar eso?

A que tuviera que haber mucho acercamiento del proponente a la institución para tratar de empujar su expediente.

Y entonces eso abre lugar a que alguien que conoce a alguien adentro o que logra una cita más hacia arriba puede conseguir que le pongan un poco más de atención a su expediente.

Porque si no, la prioridad del funcionario público siempre va a ser sacar su trabajo del día a día y poco a poco ir trabajando los expedientes en cola que vaya teniendo.

En la mayoría de las instituciones no teníamos gente específicamente designada al análisis de los expedientes de trámites de construcción.

Entonces, al trasladar personal a la ventanilla, no solo se facilita por ser una plataforma digital, sino que designa personal cuya única labor va a ser estar evaluando expedientes.

Solo con eso ya le quita una gran cantidad de tiempo al proceso, pero le sumamos un factor adicional súper importante, que es despersonalizar el proceso.

Ya no depende de quién soy yo, a quién conozco, con quién logro pedir cita, en qué momento puedo ir a sentarme a negociar mi expediente.

Simplemente entra en una plataforma digital, yo no tengo por qué conocer quién lo va a revisar en cada institución, es el mismo expediente el que entra y entra a un proceso completamente despersonalizado. Que, de paso, evita brechas de corrupción.

Según el estudio de CABI, en 2023 la Ventanilla Ágil permitió reducir los tiempos de tramitación en eun 54%. ¿Se ha logrado mantener esta reducción y cuáles son los principales obstáculos que persisten actualmente?

Ese 54%, déjenme decirles que es una reducción dramática, o sea, dramática, porque si estamos hablando de arriba de 200 días, reducirlo a la mitad, a unos 120 días, en un proceso de 4 meses, entre 4 y 5 meses para obtener permisos de todas las instituciones del Estado.

Eso tiene un impacto cuantificable y significativo en un montón de aspectos, o sea, tiene impactos desde el costo que va a tener la vivienda al cliente final.

Tiene impactos para la economía nacional porque la huella que deja el sector de la construcción, por supuesto que se va a ver incrementada si un proyecto... A ver, aquí voy a explicar algo, por ejemplo, un proyecto vertical. Por ejemplo, se va a hacer un edificio de 200 apartamentos y entonces eso empieza con la búsqueda de tierra.

Se encuentra un terreno potencial, se le evalúa lo que puede costar la tierra dependiendo de lo que uno le puede poner encima. ¿Qué le puede poner encima? Lo que la regulación me permita. O sea, regulación municipal, la regulación estatal y temas hasta como la altura que permita por tener el aeropuerto dentro de la ciudad, si es un ejemplo en la ciudad de Guatemala.

Este es un proceso que lleva unos 6 meses. Se negocia, se va concluyendo la negociación, se compra la tierra. Luego empieza el diseño y la planificación.

Eso puede tomar unos 6 meses adicionales, a veces más, a veces un poco menos, pero usualmente 6 meses. Allá llevamos 1 año.

Luego empiezan los trámites con el Estado y los trámites municipales. Los trámites municipales sí se han venido recortando bastante, pero uno dependía mucho de esa combinación de qué me va saliendo del Estado para cuándo tengo los permisos municipales también y también los permisos de Empagua que van en relación a agua potable y drenajes.

Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que nos estaba tomando casi 1 año todo el proceso de obtención de licencias, pues allá llevamos 2 años completos y luego la construcción de ese edificio toma 2 años adicionales.

Entonces, estamos hablando de 4 años y la mayoría son procesos que, dependiendo de los tamaños de edificios, son entre 3 y 5 años. Ese es el ciclo de desarrollo inmobiliario.

Entonces, imagínese lo que implica para el desarrollador y para el inversionista que tiene que planear sus inversiones a un plazo de 5 años.

Con toda la incertidumbre que eso pueda llevar y tomando en cuenta que en el camino también va a haber cambios de gobierno. Por eso que decimos que siempre el sector privado nosotros vemos el largo plazo, pero el problema es que del lado del Estado cada 4 años cambian las reglas, cambia la gente, cambian los criterios y entonces va uno haciendo trámites y de repente a medio camino le cambian los criterios.

La Ventanilla Ágil de Construcción, como ya es una plataforma institucionalizada, unifica y mantiene criterios. Entonces, no importa si hay un cambio de administración o no debería importar.

Entonces, ¿qué pasa cuando uno pasa de tener un ciclo de 3 a 5 años a quitarle 6 meses, a quitarle un año al proceso? Si le quitamos 6 meses al proceso, el costo financiero de desarrollar ese proyecto va a ser significativamente menor.

Sumémosle, además, el costo que tiene operativo en horas hombre que tienen los departamentos de diseño y planificación en las empresas para poder formar nueve expedientes versus formar solo uno.

Sumémosle el costo de la certeza que, a final de cuentas, también se traduce en obtener mejores tasas de interés en los bancos, porque uno sabe que no va a haber discrecionalidad en el proceso, ¿verdad?

Entonces, a pesar de que usar la plataforma de la Ventanilla de Construcción sí tiene un costo, ese costo es despreciable cuando lo comparamos con el costo de oportunidad, con el costo financiero.

Hay otra cosa también, es que en los últimos 5 años ha habido un incremento importante en los costos de construcción. O sea, la inflación en construcción es mucho mayor que la inflación que se reporta media para el país.

Hemos estado en inflaciones de 2% y pico, este año creo que vamos a cerrar en 4%, pero la inflación en la construcción ha ido en alrededor del 15% anual.

La mano de obra de la construcción de 2020 para acá se ha duplicado básicamente y muchos costos relacionados, especialmente por escasez de mano de obra, también se han incrementado.

Entonces, cuando uno se mueve 6 meses en el tiempo también tiene un impacto en el costo. ¿Quién termina pagando esto? El usuario final.

Por eso es que cuando comparamos los precios de construcción de 2020 con los de 2026, hay tanta diferencia en los precios de la vivienda, por ejemplo.

Sí ha habido una plusvalía por demanda porque tenemos encima el boom demográfico, entonces hay mucha gente llegando a la edad en la que quiere comprar vivienda, pero al mismo tiempo ha sido en buena medida por un incremento en el costo de construcción.

Entonces, tratar de reducir esos tiempos tiene un impacto en la huella económica porque, en vez de impactar al siguiente año, el proyecto se corre y entonces se pueden meter más proyectos dentro del mismo año.

Ese ciclo económico que nos está tomando de 3 a 5 años, cada vez que le quitamos 6 meses nos permite que el ciclo se repita más veces en menos tiempo, ¿verdad? Y eso al final es un derrame importante a la economía en general.

"No me he encontrado en este año completo que hemos estado en eso, me refiero a 2026, con un solo argumento que justifique que no se renueve la herramienta".

El informe de la Cámara evidencia diferencias en los porcentajes de avance de las gestiones ante Conred, MARN, DGAC y MSPAS. ¿Qué dificultades han identificado en los procedimientos de estas instituciones y a qué factores responden?

Yo lo atribuiría a que hay un factor de voluntad política importante ahí.

Hay un factor de prioridades también de cada una de las instituciones. Ha habido instituciones mucho más colaborativas con la ventanilla, mientras el acuerdo estuvo vigente, por supuesto, y ahorita que estamos con la expectativa de renovarlo muy pronto.

Entonces, digamos que las instituciones que le han visto mayor valor a la ventanilla y que han identificado que eso realmente, en vez de competir con ellos o de ponerles una carga adicional, lo que hace es descargarlos de trabajo y poder enfocar a su personal en el día a día de una manera más específica, en vez de tener a la gente teniendo actividades compartidas no específicas.

Una vez se designa personal específicamente para la ventanilla, ellos disponen de todo el resto de su personal y entonces pueden empezar a medir mejor sus resultados y también a medir mejor cómo impactan el lado de la aprobación de permisos para que la construcción y el desarrollo inmobiliario se puedan dar.

Entonces, tenemos otras instituciones que tienen otros enfoques, que no han creído en las ventajas o no han asimilado bien las ventajas de la ventanilla y entonces por eso se daba esa asimetría en los tiempos de permisos.

Tuvimos instituciones que en cuestión de 60 días estaban resolviendo expedientes y otras que seguían tardándose arriba de los 6 meses.

Entonces, si bien el promedio de todos modos resultó ser mucho menor que con el expediente físico individual en cada institución, de todos modos había esa disparidad.

La intención es que la ventanilla, una vez se renueve, se siga especializando, porque uno de los objetivos de la ventanilla también es poder asesorar al proponente para que, cuando lleva un expediente, ese expediente entre de la mejor forma posible.

Para que, una vez se carga la plataforma, no tenga que esperar a que la institución que lo va a revisar primero revise, le encuentre errores, lo regrese, tenga que corregirlos, vuelva a ingresar y esa ida y vuelta, ahí se van yendo semanas o meses.

Entonces, la intención es que la calidad de los expedientes que vayan entrando a través de la ventanilla cada vez sea mejor.

Y entonces las instituciones también le empiezan a ver el valor. Para un funcionario público, le voy a poner un ejemplo de alguien del Ministerio de Ambiente.

Los TDR, que son los términos de referencia que pide el instrumento ambiental, son más de 50, pero son muy específicos.

Entonces, antes de la administración actual había una tendencia a que esos fueran llenados con información muy genérica.

Ahora sí se exige que sea lo más específico posible, y eso yo realmente no lo veo mal, y lo más específico en base a lo que ya de por sí el desarrollador tiene que planificar, por el simple hecho de que tiene que tenerlo listo para poder desarrollar su proyecto.

Tiene que conocer todos los detalles posibles acerca de cuánta agua va a consumir, cuánta energía eléctrica, a dónde va a descargar, cómo va a operar durante el proceso de construcción, qué es lo que van a consumir sus clientes una vez reciban sus viviendas.

O sea, todo eso el desarrollador lo conoce desde el momento que hace el diseño y la planificación.

Entonces, entre más específico y exacto sea todo lo que se llena en ese listado, el expediente va a ir mucho más robusto.

Y para el funcionario público que lo revisa, en vez de tener que descifrar, porque no es alguien que conozca el proyecto, si es muy específico le va a ser mucho más fácil poder revisar y no tener que, cada vez que encuentra algo que no entiende, devolver el expediente y que le hagan una corrección, que le hagan aclaraciones y que el expediente venga de regreso.

Entonces, sí tiene un beneficio muy específico el centralizar estos criterios y además ir mejorando la calidad de los expedientes, porque también le reduce el tiempo al funcionario público y entonces hace más eficiente a la institución en general.

Eso es algo que hemos estado trabajando para que lo entiendan todas las instituciones. No lo hemos logrado y precisamente por eso es que se venció el acuerdo que duraba 5 años y no logramos que lo renovaran.

Y precisamente lo que queremos es que esto sea una herramienta que sea inmune a los cambios de gobierno, porque no puede ser que con cada cambio de gobierno tengamos que estar yendo a negociar por algo que tiene evidencia específica de dar buenos resultados, ¿verdad?

"Otras instituciones donde simplemente los dejaron en suspenso y entonces los proponentes han estado a la espera de que se renueve la plataforma".

Según el informe: "El valor económico y social de la construcción", existen 60 proyectos habitacionales con gestiones pendientes, asociados a más de Q3,500 millones en inversiones declarada y 9,281 empleos estimados. ¿Qué implicaciones tiene esta situación para la economía y la disponibilidad de nuevas viviendas?

Las implicaciones son bastante amplias. Primero, la huella económica para temas del PIB del país. Esto es algo en lo que yo sé que el Ejecutivo tiene un enfoque importante y es porque el presidente de la República ha estado esperando que Guatemala obtenga ese nivel de inversión. Estamos muy cerca de obtenerlo y después de obtenerlo hay que mantenerlo. Entonces, para eso tenemos que ser un país competitivo.

Para ser competitivos tenemos que poder ser ágiles en los trámites de permisos para cualquier industria, pero en particular para la industria de la construcción.

Tener ahí pendientes 60 proyectos con 3 mil 500 millones de quetzales de inversión, para hacer una analogía sencilla, es como tener 90 barcos haciendo cola para poder descargar en el puerto. Todo eso es mercadería y producto que va a entrar a enriquecer la economía, a enriquecer el comercio.

Lo mismo es cuando tiene unos 60 proyectos con esa cantidad de metros cuadrados que tienen que entrar. O sea, ahí hay compra de materiales, hay generación de empleo, hay, por supuesto, inversión en vivienda, hay créditos que se van a emitir, y sumémosle lo que había mencionado antes.

Mientras esos proyectos no se resuelvan de la manera más ágil posible, también empiezan a tener un costo financiero y un costo de oportunidad que se traduce en un mayor costo de la vivienda.

Entonces, tiene implicaciones sociales también. Tiene implicaciones de encarecimiento de la vivienda y tiene implicaciones para el que tiene que aplazar su compra porque la oferta disponible no cumple con todas sus necesidades.

Entre más producto hay disponible en la oferta actual, mejores opciones tiene para elegir cada uno de los ciudadanos.

Entonces, la verdad es que el presidente de la República me ha entendido muy bien esto. Yo tuve tres reuniones con él al respecto, específicamente de varias cosas porque eran visitas del sector privado, pero hablamos específicamente de la VAC.

Y él lo tiene muy claro. Y, de hecho, ahorita es la Secretaría de la Presidencia la que nos está apoyando porque el tema se quedó paralizado en el Ministerio de Economía y entonces ahorita nos están apoyando para organizar a las instituciones que estaban pendientes.

Ya hay un borrador ahorita que está circulando entre las instituciones para poder renovar el convenio lo más pronto posible. Pero cada vez que tenemos oportunidad estamos diciendo: "Es que cada semana que pasa es una semana muy tarde".

Tenemos desde el 12 de agosto que se venció esto. Veníamos trabajándolo desde febrero, seis meses antes empezamos a trabajar la renovación.

El borrador estaba listo, ya estábamos de acuerdo todas las partes y de pronto llegó el 12 de agosto, se salió del Ministerio la viceministra que tenía este tema a cargo, no se designó una persona de forma inmediata.

El Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), el que usualmente estaba muy detrás de estos temas, también tuvo algunos cambios y entonces nos hemos quedado un poco huérfanos hasta ahora que logramos que lo tomara la Secretaría de la Presidencia.

Y desde hace tres o cuatro semanas estamos con la expectativa de que en la próxima semana o dos se va a renovar.

Pero estamos ya casi llegando a diciembre, donde sabemos que el Gobierno se vuelve un poco más inoperante. Después del 15 de diciembre es complicado activar temas y entonces sí necesitamos que antes de terminar noviembre esté renovada la ventanilla.

Es un mensaje de certeza que realmente está esperando la industria.

Y creo que si eso está renovado en las próximas dos o tres semanas, sería una muy buena señal de la buena intención que tenga el Gobierno para que camine la industria.

¿Es positivo el panorama que vemos para la renovación del convenio?

A mí que me toca hacer varias negociaciones con temas de normativa, tramitología, etcétera, tiendo a ser una persona optimista. Yo pienso que se tiene que resolver.

Nosotros como industria no vamos a soltar el tema. Hasta el día que el Estado por su cuenta pueda presentar una plataforma digital unificada entre todas las instituciones para todos los permisos que haya de cualquier industria, la ventanilla va a ser absolutamente necesaria.

Y eventualmente, si no la logramos resolver con este gobierno, pues será con el siguiente. Pero, por supuesto, que va a ser demasiado tarde y entonces tiene que haber conciencia de que cada semana que pasa es una semana en que el gobierno entra en una deuda con la población, porque el tema de vivienda no solo es un derecho, sino es una necesidad, es un derecho y es una obligación del Estado.

Y tener entrampada una buena oferta de producto inmobiliario por procesos de licencias demasiado tardados, teniendo a la mano una herramienta que ya demostró que recorta a la mitad los procesos y que venía trabajando y mejorando.

Eventualmente, la idea es que lo cortaran un 75% y que después incorporáramos a las municipalidades.

O sea, sabiendo eso, me parece a mí que es algo que realmente todos los ministerios que están involucrados en esto no pueden obviar.

O sea, no hay una excusa y no hay un argumento. Yo no me he encontrado en este año completo que hemos estado en eso, o sea, me refiero a 2026, no me he encontrado con un solo argumento que justifique que no se renueve la herramienta, ¿verdad?

¿Qué está pasando con los expedientes que están pendientes actualmente?

Pues ahora hay algunas instituciones en las que se logró darle seguimientos a una versión del expediente físico. Otras instituciones donde simplemente los dejaron en suspenso y entonces los proponentes han estado a la espera de que se renueve la plataforma y, si no, pues preparándose para tener que ir a ingresar por la vía tradicional, sabiendo que eso va a implicar casi que empezar desde cero, lo cual tendría efectos catastróficos, ¿verdad? Y unos atrasos mucho mayores.

Entonces, hay una incertidumbre que esto manda y ahí regreso al tema de la categoría de inversión, que eso requiere que el Estado genere certeza, certeza jurídica, certeza en los tiempos de trámites, porque aquí no estamos hablando solo de empresas locales tampoco.

O sea, hay empresas extranjeras que vienen a invertir plata acá en negocios, en proyectos de construcción inmobiliarios, industriales, que necesitan esos permisos.

Para colocar un parque solar, de todos modos hay que tramitar permisos de construcción en todas las instituciones. Para hacer infraestructura, hay que tramitar permisos de construcción.

Entonces, todo eso está en espera. ¿Qué mensaje estamos mandando hacia afuera?

“Cada semana que pasa es una semana en que el gobierno entra en una deuda con la población, porque el tema de vivienda no solo es un derecho, sino es una necesidad."

¿Qué esperamos de estas instituciones para que podamos trabajar en conjunto en busca de procesos más ágiles, más rápidos y más sencillos?

Pues lo que buscamos es que haya un compromiso real de las instituciones por entender que esto es una obligación con la población, que esto es una necesidad de país, que nadie les está pidiendo a esas instituciones que no exijan que se cumplan todos los requerimientos que ellos necesitan que se cumplan.

Al contrario, va a ser más sencillo para ellos verificar que se están cumpliendo si está en uso la plataforma. Va a implicar menos recursos para ellos, recurso humano y tiempo para ellos si se está usando la plataforma.

El hecho de que tome menos tiempo habilita que también la cobertura que ellos quieren darle a todo el desarrollo sea mayor.

Y a final de cuentas, hay una obligación de parte de las instituciones del Estado. Está también la Ley de Simplificación de Trámites, que la verdad es que no ha tenido la aplicación que tendría que tener.

La ventanilla es un mecanismo para cumplir con los requerimientos que exige la Ley de Simplificación de Trámites también, porque es el mejor mecanismo para simplificarlos.

Entonces, el compromiso que necesitamos de las instituciones es que asimilen que la herramienta es necesaria, que es muy productiva para ellos, para los proponentes y también para la población en general, que le designen el esfuerzo y los recursos que se necesitan.

Y con esto no me refiero a recursos económicos, porque realmente cuesta muy poco o nada para las instituciones.

Es principalmente designar al personal que necesita dar el apoyo, el seguimiento y la revisión de los expedientes que entran en la ventanilla.

Y, por supuesto, que comprometan a sus departamentos jurídicos a hacer una revisión lo más pronto posible del borrador que está circulando, para que en cuestión de una semana o dos podamos estar firmando la renovación del convenio.

Y que sigan trabajando en digitalizar sus procesos. Eso no compite con esto.

Que sigan trabajando en digitalizar todos sus procesos internos y en unificar una ventanilla digital para todas las instituciones del Estado.

El día que eso esté disponible, la Ventanilla Ágil de Construcción o va a haber migrado a ser un asesor de los expedientes de buena calidad para que entonces ingresen a esta otra plataforma, o el mercado va a poder decidir: yo me voy por esta que está funcionando hace años o me voy por esta nueva, o simplemente puede desaparecer.

Para los desarrolladores, para nosotros, lo que exista realmente no importa, quién lo maneje y si es estatal o es privada. Lo que necesitamos es que los permisos salgan.

Hay países y ciudades en el mundo donde hay ejemplos donde los permisos salen en 7 días o salen en 30 días. Entonces, eso es a lo que tenemos que llegar.

Además, hay un movimiento global para que todos los expedientes empiecen a entrar en esta filosofía BIM, que es Building Information Management, que básicamente es una herramienta digital que centraliza información para el diseño, la planificación y la eventual operación.

Eso les permite también a las instituciones del Estado mantener visión y regular sobre la operación a largo plazo de todos los proyectos de construcción e infraestructura.

Entonces, para que eso sea funcional, tenemos que tener una plataforma digital funcionando.

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