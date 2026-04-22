VIDEO: Así es el terreno por donde pasará el teleférico sobre Atitlán con estaciones y miradores

Jaibal Atitlán alojará en 244 hectáreas - equivalentes a más de cinco caballerías o a 350 campos de futbol- un teleférico turístico, concebido como el principal atractivo del destino, con un recorrido de 4.8 kilómetros, una duración aproximada de 15 minutos y contaría con cinco estaciones.

Durante ese trayecto, los visitantes podrán desplazarse entre distintos puntos del complejo hasta llegar a miradores con vista al lago. La inversión estimada supera los US$22 millones (alrededor de Q176 millones), lo que implica que el teleférico tendría un costo cercano a seis veces el valor de adquisición de la finca.

El proyecto contempla además otros componentes:

Una zona hotelera con aeródromo

Un parque lineal a lo largo del río Qiskab

Una hidroeléctrica

Una playa pública de un kilómetro

En el segundo punto del recorrido, según la municipalidad, se prevé la construcción de una playa pública de más de un kilómetro, así como la remodelación del muelle y la construcción de un malecón.

Esto fue lo que encontró un equipo de Guatevisión que recorrió el terreno donde será construiro el teleférico.

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