VIDEO: Cruces ilegales y motoristas en contra de la vía en unos minutos en la CA-2 Occidente

Motoristas que circulan sin casco, maniobras de giro en puntos no autorizados, señalización insuficiente y carriles con escasa separación forman parte de la escena habitual en la ruta CA-2 Occidente, la carretera que une el departamento de Escuintla con Tecún Umán, en San Marcos, y que además integra el corredor internacional Puebla-Panamá.

Estas situaciones quedaron evidenciadas durante un recorrido realizado por el equipo de Guatemala No Se Detiene. En una misma jornada se detectaron varios ejemplos de falta de seguridad vial. Entre ellos, un camión que se estacionó en la orilla de la carretera en un punto donde no está autorizado hacerlo. A corta distancia, una motociclista realizó un giro en un sitio donde no existe retorno habilitado. A lo largo del tramo también se observan fragmentos de plástico, metal y otras piezas de vehículos esparcidas a la orilla del asfalto.

Para medir el nivel de riesgo en esta vía, la CA-2 Occidente fue analizada mediante la metodología del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP). Este sistema, utilizado a nivel internacional, permite evaluar la seguridad vial de los corredores de transporte considerando los peligros que enfrentan los distintos usuarios y propone medidas costoefectivas para reducir accidentes y muertes en las carreteras.

La evaluación cubrió 200 kilómetros del corredor y aplicó un sistema de clasificación que va de una a cinco estrellas. En esta escala, una estrella indica carreteras con mayor nivel de riesgo, mientras que cinco estrellas corresponden a vías con los estándares de seguridad más altos. Según los resultados del análisis, solo el 30% del tramo evaluado alcanza tres estrellas para los ocupantes de vehículos, mientras que cerca del 70% restante se ubica entre una y dos estrellas, lo que evidencia condiciones de seguridad limitadas en gran parte del recorrido.

En este video puede observar lo que encontró el equipo.

