VÍDEO: Productores en Guatemala ya usan tecnología para mejorar precios y ganancias

Nuevas tecnologías en el campo podrían ayudar a los agricultores del país a identificar qué productos pueden sembrar, al conocer las características del suelo de sus terrenos y anticiparse a las condiciones climáticas.

Según Rafael Zabala, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Guatemala, la implementación de herramientas tecnológicas podría permitir a los agricultores expandirse a nuevos mercados internacionales, donde productos guatemaltecos como el café, el cardamomo y el cacao tienen demanda.

Añade que hoy se trabaja con redes de productoras que han comenzado a utilizar herramientas digitales para mejorar sus decisiones productivas. “Trabajamos con redes de mujeres productoras de huevo que, mediante herramientas digitales, pueden conseguir mejores precios para los alimentos de sus gallinas, en lugar de comprarle al intermediario de siempre”, explicó.

“Muchos de estos productos no se consumen en Guatemala, se consumen en el exterior junto con otros productores que están compitiendo, y esta digitalización puede generar la respuesta para aumentar las capacidades, los mercados y la inclusión económica de los pequeños productores de Guatemala”, agregó.

Esto se dio a conocer en La Charla, segmento de Guatemala No Se Detiene, en el que Zabala, junto a Karla Poz, especialista en información estratégica agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), conversaron sobre cómo hacer llegar más tecnología a los productores del país. El espacio fue moderado por Juan Manuel Fernández, editor de Innovación de Prensa Libre.

Desde el MAGA, Poz comentó que elaboran herramientas que permiten a los agricultores tener mayor información sobre los suelos. “Se les brindan las herramientas necesarias para que ellos puedan tener a disposición la información y así mejorar qué producir”, agregó.

Según el representante de la FAO en Guatemala, la tecnología busca romper tres desafíos que enfrentan varios países de América Latina: el bajo crecimiento económico, la desigualdad y la escasa institucionalidad.

“La tecnología, innovación y digitalización de los procesos viene precisamente a disminuir esas trampas, a aumentar la posibilidad de incluir a los excluidos disminuyendo desigualdades, promoviendo mejor crecimiento y también fomentando mejores políticas y mayor institucionalidad”, comentó.

Además, señaló que estas herramientas también pueden facilitar la inclusión de pequeños agricultores en los procesos productivos y en los mercados. “Viene precisamente a disminuir esas trampas, a aumentar la posibilidad de incluir a los excluidos disminuyendo desigualdades, promoviendo mejor crecimiento y también fomentando mejores políticas y mayor institucionalidad”, mencionó.

Nuevas tecnologías

Poz explicó que recientemente se lanzó el mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra 2025, el cual cuenta actualmente con 119 categorías de clasificación. La herramienta funciona a partir de imágenes satelitales tipo Sentinel y permite conocer las características del suelo y qué productos son adecuados para sembrar.

“El Geoportal es una plataforma que almacena diversa información. Tenemos mapas de cobertura, cuencas, estudios de suelos, fichas agroeconómicas y fichas agroclimáticas. Uno ingresa a la plataforma y puede ver el uso actual del suelo para identificar su cultivo. A través de un polígono se ingresan coordenadas y el agricultor puede identificar su cultivo”, explicó.

También mencionó que esta herramienta permite a los productores identificar si sus cultivos podrían cumplir con requisitos de exportación. “A través de una herramienta que se llama EUDR, que regula las exportaciones a la Unión Europea, el agricultor puede visualizar su parcela y ver si puede exportar a esos países o no”, dijo.

Poz agregó que el MAGA también comparte información climática con los productores a través de mesas técnicas agroclimáticas, que se realizan tres veces al año y buscan anticipar posibles riesgos para la producción. “Se le brinda al productor las posibilidades del riesgo que pudiera haber en los próximos meses, para que pueda prever y conocer la condición agroclimática que se tendrá en la temporada”, explicó.

Según indicó, esta información también busca fortalecer la capacidad de los agricultores para adaptarse a la variabilidad climática. “Esto también es parte de formar en ellos un poco más de resiliencia ante estos cambios climáticos”, agregó.

La especialista también señaló que el ministerio elabora fichas de información agroeconómica y agroclimática, que reúnen datos técnicos sobre distintos cultivos y su comportamiento productivo.

“En las fichas de información agroeconómica utilizamos datos actuales, por ejemplo, el mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra 2025. Si hablamos de café, este ocupa aproximadamente el 4.92% de la cobertura total del país. Esa información el agricultor la encuentra en la ficha agroeconómica”, indicó.

Agregó que estos documentos también incluyen datos sobre el rendimiento promedio de los cultivos, principales países exportadores y generación de divisas. Asimismo, explicó que las fichas agroclimáticas contienen información sobre las etapas fenológicas de los cultivos, recomendaciones técnicas y mapas que muestran las zonas aptas para su producción.

Sembrar con información

Zabala señaló que el uso de tecnología también puede ayudar a enfrentar los efectos de la variabilidad climática y los riesgos agroclimáticos en la región. “Guatemala está en el top tres de la lista de los países de mayor riesgo agroclimático de la región”, dijo.

En ese contexto, indicó que se han desarrollado herramientas para medir regímenes de humedad del suelo y períodos de sequía, con el objetivo de que los productores puedan determinar con mayor precisión cuándo realizar la siembra.

Según explicó, en muchas zonas rurales las fechas de siembra se mantienen por tradición familiar, aunque las condiciones climáticas han cambiado con el tiempo. “Hay herramientas de digitalización que permiten calcular cuál es el período óptimo de humedad del suelo para realizar la siembra y tener una mayor probabilidad de éxito en la cosecha”, indicó.

Además, mencionó que se han impulsado espacios como las mesas de riesgo agroclimático, en las que productores intercambian información y analizan datos sobre condiciones climáticas para mejorar la toma de decisiones. “En la medida en que tomen mejores datos y mejores registros, van a tomar mejores decisiones de cuándo sembrar y también cuándo cosechar”, señaló.

Próximos pasos

Poz indicó que uno de los objetivos a corto plazo es que los agricultores conozcan y utilicen estas herramientas de información.

“Nosotros vemos al agricultor ya con el conocimiento necesario de estas herramientas y haciendo uso de ellas, y también solicitando información”, explicó.

Según explicó, la plataforma reúne más de 50 estudios elaborados por el MAGA y alrededor de 8 mil mapas temáticos sobre agricultura. “Entonces que el productor sepa de esas herramientas, tanto productores como estudiantes, cualquier persona que esté interesada en conocer la información que posee Guatemala en cuanto a agricultura, ahí la puede encontrar”, señaló.

Poz indicó que en abril se iniciará un proceso de socialización del mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra, en el cual también se presentarán otras herramientas desarrolladas por la institución. “Se inicia lo que es la socialización del mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra. Dentro de esas socializaciones también se tiene pensado promover y dar a conocer los productos que tiene el MAGA”, explicó.

Además, indicó que se prevé implementar un plan de trabajo para ampliar el acceso a estas herramientas en todo el país. “Dentro del Geoportal también se planea realizar un plan de trabajo para ver de qué forma damos cobertura a los 22 departamentos de Guatemala y enseñar a las personas cómo utilizar esta herramienta. También existe la virtualidad y desde las municipalidades pueden solicitar capacitación”, señaló.

Por su parte, Zabala indicó que uno de los retos es fortalecer la cultura del uso de la información entre los productores y sus organizaciones. “Tenemos que trabajar mucho con los productores y las organizaciones de productores en la cultura de la información”, indicó.

Señaló que el fortalecimiento de los sistemas de información y el uso de herramientas digitales pueden contribuir a mejorar la trazabilidad de los productos agrícolas del país.

“Tenemos que ir mejorando todos los procesos para demostrar que lo que se produce en Guatemala no solo es de calidad, sino que también respeta la biodiversidad y los sistemas naturales. Hacia allá debemos dirigirnos, mediante un mejor uso de la información y una digitalización que acerque al productor con el consumidor, aunque esté al otro lado del Atlántico”, concluyó.

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