VIDEO: ¿Vive en un terreno sin título? Estas dos familias llevan décadas atrapadas en el mismo problema

En Guatemala algunas personas viven y trabajan su tierra, pero no son legalmente propietarios. En la actualidad el sistema está basado en leyes del siglo XIX, lo cual impide vender, heredar o acceder a crédito. Hay familias que llevan décadas, hasta más de 100 años viviendo en una tierra que poseen, pero que no pueden explotar comercialmente porque no aparece en ningún papel.

En uno de los casos que investigó un equipo de Guatemala No Se Detiene, un expediente está detenido entre juzgados, municipalidades y registros. Planos que no cuadran, terrenos que aparecen en blanco y familias esperando 3, 4 o hasta 25 años por una firma.

Conozcamos el caso de dos familias que han luchado por generaciones para por fin tener el título de la propiedad en sus manos.

