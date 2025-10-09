Hallan tres cuerpos envueltos en nylon a un costado de la ruta al Atlántico

Tres cuerpos envueltos en nylon fueron hallados este jueves 9 de octubre a un costado del kilómetro 20 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de El Fiscal, Palencia. El hallazgo fue reportado por Bomberos Municipales Departamentales, quienes se presentaron al lugar tras recibir una alerta.

Los cadáveres estaban envueltos en plástico y fueron hallados en un terreno baldío cercano a la carretera, en jurisdicción de El Fiscal, Palencia.

Elementos de la estación local de bomberos permanecen en el lugar a la espera de las autoridades competentes.

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron para recabar indicios. Hasta el momento no se ha determinado si las víctimas son hombres o mujeres, ni las causas del deceso.

De forma preliminar, se presume que los cuerpos fueron abandonados durante la noche o madrugada; sin embargo, será el Ministerio Público el que establezca con certeza las circunstancias del hecho.

