Jueza reduce cargo de asesinato a encubrimiento para excandidata del partido Valor

La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, resolvió reformar el delito de asesinato que pesaba sobre Blanca Edelmira Saravia, excandidata a diputada del partido Valor, y lo redujo a encubrimiento propio.

Saravia, quien fue postulada por el departamento de Jutiapa en las elecciones generales de 2023, es señalada de haber participado en la planificación del asesinato de su prima, la abogada Sindy Jeannete Paz, ocurrido el 8 de mayo de 2017 en la zona 2 capitalina, cerca de una universidad privada.

Durante la audiencia, el abogado defensor Jaime Hernández solicitó la modificación del delito y planteó también la posibilidad de otorgarle arresto domiciliario. El Ministerio Público (MP) señala que Saravia y su esposo habrían coordinado el crimen junto a miembros de una estructura criminal dedicada al sicariato.

Argumentos de la jueza

La jueza Domínguez explicó que las pruebas presentadas en el proceso no son suficientes para acreditar la autoría o complicidad directa de Saravia en el asesinato. “Considero que la conducta no se adecúa al tipo penal por el cual fue ligada a proceso penal. No tenía la calidad de autora o de cómplice; la calidad que tuvo la hoy procesada es la de encubridora, hecho perpetrado por otras personas”, afirmó la jueza.

Con esta resolución, Saravia enfrentará cargos por encubrimiento propio y se espera que próximamente se programe la audiencia de etapa intermedia.

Cambios en la judicatura del caso

Inicialmente, el caso estaba a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano. Sin embargo, la Sala Primera de Mayor Riesgo aceptó una recusación planteada en su contra, por lo que el proceso fue trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo A, bajo la dirección de Claudette Domínguez.

Otro de los señalados en este caso, Gerardo Alexander Paniagua, alias “El Gallero”, fue ligado a proceso por asesinato. Según el MP, fue él quien habría ejecutado a Paz por encargo de su prima Blanca Saravia. Esta resolución fue dictada por la jueza Cruz Toscano antes de ser apartada del caso.