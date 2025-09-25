Abogado de Kevin Malouf niega negligencia médica y desestima informe del Inacif sobre lesión nerviosa

El abogado Alejandro Arriaza, defensor del cirujano plástico Kevin Malouf, desestimó el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que confirma una lesión permanente en el nervio peroneo de un paciente operado por su cliente.

Según Arriaza, el afectado se moviliza “con total normalidad” y no habría seguido los cuidados médicos recomendados tras la intervención.

“El Inacif determinó que el paciente perdió el 100% del nervio peroneo, pero hay varios medios de prueba que evidencian que se desplaza sin dificultades, incluso sube gradas en lugar de usar elevador”, afirmó.

El abogado sostiene que las molestias reportadas no fueron causadas por un error médico, sino por descuido del paciente durante su recuperación.

“Hay conversaciones de WhatsApp que demuestran que no se cuidó adecuadamente luego de la cirugía, y eso derivó en los malestares que ahora denuncia”, añadió.

Arriaza también expresó su preocupación por lo que calificó como una “manipulación mediática” en contra de Malouf, y adelantó que buscarán demostrar que “el daño supuestamente causado no existe”.

“Después de evidenciarse que estaba bien de salud, el paciente dejó de asistir a las audiencias y otorgó un mandato para que su abogado lo representara”, afirmó.

El audio que podría ser clave en el juicio

La principal prueba en contra del cirujano es una grabación realizada por el propio paciente, en la que Malouf admite, de forma espontánea, haber suturado el nervio durante el procedimiento estético en las pantorrillas.

“La foto del huevazo del nervio, p… qué mala pata vos, ahí atravesando el nervio, pero si un punto tenía, o sea, uno dejó para cerrar la fascia y ahí estaba el nervio. Qué tal, Adriana, mira, ¿me podrías mandar la foto del nervio en la sutura? Es decir, el implante está subfacial, entonces yo abro la fascia y pones un punto, pues, p…, pero ahí iba pegadito el nervio y justo lo agarro. Qué mala suerte. El otro estaba jalado y probablemente la misma inflamación que causaba el bicre. Pero este c… sí lo prensé. Sí, no te puedo decir pajas, pues. Ahí está, sí”, se escucha decir a Malouf.

Este audio forma parte del expediente penal por lesiones culposas, que ya fue elevado a juicio. El debate oral está programado para el 16 de marzo del 2026, a las 9.00 horas.