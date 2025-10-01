Abogados de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín buscan trasladar el caso Melisa Palacios con jueza Abelina Cruz

Justicia

Abogados de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín buscan trasladar el caso Melisa Palacios con jueza Abelina Cruz

El caso por la muerte de la joven Melisa Palacios podría regresar al juzgado a cargo de la jueza Abelina Cruz.

y

|

CASO MELISA PALACIOS. Se llev audiencia de etapa intermedia en el Caso de Melisa Palacios, en donde se determin que los sindicados enfrentarn juicio, oral y pblico a partir del 8 de septiembre. En la imagen, Fernanda Bonilla y Luis Marroqun al finalizar la audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo C, liderado por la jueza Carol Berganza. Juan Diego Gonzlez. 020925

Fernanda Bonilla es procesada por la muerte de la joven Melisa Palacios. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo tendrá en sus manos el futuro del caso por el crimen de Melisa Palacios, donde Fernanda Bonilla y Luis Marroquín enfrentan un proceso penal como los principales sospechosos de la muerte de la joven.

El pasado 2 de septiembre, previo a que se conociera la acusación del MP en contra de Bonilla y Marroquín, la abogada Victoria Gobern presentó una recusación contra la jueza Carol Yesenia Berganza debido a que, según argumentó, se tuvo que entrar a conocer la aceptación de cargos.

La abogada durante la audiencia recusó a la juzgadora por supuestamente alterar el orden de las audiencias, debido a que, en primera instancia, debía conocerse la aceptación de cargos por homicidio en estado de emoción violenta para Bonilla y encubrimiento propio para Marroquín, y posteriormente conocer la revisión de medidas.

Sin embargo, la jueza rechazó la recusación inlimine y prosiguió con la audiencia de etapa intermedia donde resolvió enviar a juicio a Fernanda Bonilla y Luisa Marroquín por asesinato.

Los juristas presentaron una apelación en contra de la decisión de la jueza. El escrito señala que la juzgadora al rechazar la recusación debía enviar el expediente a una Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo.

La apelación presentada por los abogados de Bonilla y Marroquín será conocida por la Sala Segunda de Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo, la cual está integrada por los magistrados Miguel Catalán, Eva Recinos y Mirna Caballeros.

Si los magistrados dan con lugar la apelación presentada, el caso regresaría al momento antes de que ambos sindicados fueran enviados a juicio, además, se separaría del caso a la jueza Carol Yesenia Berganza y el expediente podría ser remitido al Juzgado de Mayor Riesgo D, el cual está a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Caso Melisa Palacios Fernanda Bonilla Jueza Abelina Cruz Toscano Luis Marroquín Melisa Palacios 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS