Abogados de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín buscan trasladar el caso Melisa Palacios con jueza Abelina Cruz

La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo tendrá en sus manos el futuro del caso por el crimen de Melisa Palacios, donde Fernanda Bonilla y Luis Marroquín enfrentan un proceso penal como los principales sospechosos de la muerte de la joven.

El pasado 2 de septiembre, previo a que se conociera la acusación del MP en contra de Bonilla y Marroquín, la abogada Victoria Gobern presentó una recusación contra la jueza Carol Yesenia Berganza debido a que, según argumentó, se tuvo que entrar a conocer la aceptación de cargos.

La abogada durante la audiencia recusó a la juzgadora por supuestamente alterar el orden de las audiencias, debido a que, en primera instancia, debía conocerse la aceptación de cargos por homicidio en estado de emoción violenta para Bonilla y encubrimiento propio para Marroquín, y posteriormente conocer la revisión de medidas.

Sin embargo, la jueza rechazó la recusación inlimine y prosiguió con la audiencia de etapa intermedia donde resolvió enviar a juicio a Fernanda Bonilla y Luisa Marroquín por asesinato.

Los juristas presentaron una apelación en contra de la decisión de la jueza. El escrito señala que la juzgadora al rechazar la recusación debía enviar el expediente a una Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo.

La apelación presentada por los abogados de Bonilla y Marroquín será conocida por la Sala Segunda de Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo, la cual está integrada por los magistrados Miguel Catalán, Eva Recinos y Mirna Caballeros.

Si los magistrados dan con lugar la apelación presentada, el caso regresaría al momento antes de que ambos sindicados fueran enviados a juicio, además, se separaría del caso a la jueza Carol Yesenia Berganza y el expediente podría ser remitido al Juzgado de Mayor Riesgo D, el cual está a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

