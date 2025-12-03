“Abrácelo, ha vuelto a la vida”: así fue el reencuentro de una madre con su hijo liberado por la PNC

El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) liberó este miércoles 3 de diciembre a un niño de 3 años que había sido secuestrado días atrás. Los captores exigían Q250 mil a cambio de su liberación.

La PNC reportó la neutralización de tres presuntos secuestradores y la recuperación del menor.

“Mi amor, ¿por qué te fuiste con ellos?”, le dijo la madre al pequeño, quien era cargado por uno de los agentes que participó en su rescate, según muestra un video difundido por la PNC.

“Abrácelo, él ha vuelto a la vida”, le expresó un investigador del Comando Antisecuestros a la madre, quien rompió en llanto al cargar a su hijo.

Medios locales informaron que el rescate se efectuó en un inmueble de San José Pinula, días después de que el niño fuera plagiado en San Julián, Chinautla; sin embargo, la PNC no ha confirmado oficialmente esos detalles.

“La rápida acción del #ComandoAntisecuestros de la @PNCdeGuatemala permitió la neutralización de tres presuntos secuestradores y la liberación de un menor de edad sano y salvo”, publicó el Ministerio de Gobernación en su cuenta de X.

Edwin Monrroy, portavoz de la PNC, informó que el menor, de tres años, fue secuestrado la tarde del martes, y sus captores exigían Q250 mil para liberarlo. Según explicó, tras la denuncia presentada por los padres del niño, el Comando Antisecuestros inició las investigaciones y logró ubicar en menos de 24 horas el lugar donde lo mantenían en cautiverio.

“El niño fue rescatado sano y salvo, sin que se efectuara un solo disparo ni se realizara el pago del rescate. Como resultado del operativo, fueron detenidas dos mujeres, de 18 y 38 años, y un hombre de 34, quienes quedaron sindicados de plagio o secuestro. Monrroy detalló que los tres fueron capturados en flagrancia y serán presentados ante juez competente”, agregó Monrroy.

En tanto, La Fiscalía contra Secuestros informó que el rescate del menor ocurrió el 3 de diciembre a las 12.00 horas, frente al lote 17A del municipio de San José Pinula, Guatemala.

Agrega que la investigación se inició tras conocer que el 1 de diciembre, hacia las 22.00 horas, el niño fue secuestrado en la colonia San Julián, Chinautla, y que los captores exigían Q250 mil a cambio de su liberación.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un vehículo, tres teléfonos celulares y otros indicios relevantes para el caso.

Además, indicaron que capturaron en flagrancia a Bayron D., María R. y Claudia R., quienes quedaron a disposición del juez competente. El Ministerio Público (MP) señaló que la investigación continúa para esclarecer plenamente los hechos.