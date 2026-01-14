Admite participación en red del Barrio 18: mujer es sentenciada a penas mínimas tras confesar dos delitos

Kimberly Jazmín Peña López, presunta integrante de la clica Crazy Gánster del Barrio 18, fue sentenciada a tres años de prisión, luego de aceptar cargos por los delitos de asociación ilícita y acción extorsiva de tránsito. La audiencia se realizó en un tribunal de justicia penal, donde la procesada se acogió a la figura del procedimiento abreviado, lo que permitió reducir su condena.

Inicialmente, Peña López fue condenada a seis años de cárcel por asociación ilícita. No obstante, al declararse culpable, su pena fue reducida a la mitad. A esto se sumó una rebaja adicional por los 18 días que permaneció en prisión preventiva, lo cual dejó la sentencia en dos años, 11 meses y 12 días, conforme a la ley, que establece la redención de pena a razón de Q5 diarios.

La mujer también se declaró culpable de haber recibido en su cuenta bancaria dinero proveniente de una extorsión, acción con la que admitió su participación en el delito de acción extorsiva de tránsito. Por este segundo delito, se le impuso una pena equivalente a la dictada por asociación ilícita.

Según el expediente judicial, Peña López fue vinculada con la clica Crazy Gánster, facción del Barrio 18 señalada por su implicación en actividades delictivas como extorsiones a comerciantes y transportistas en distintas zonas del país.

Aunque el tribunal no profundizó en los detalles operativos de la estructura, sí determinó la responsabilidad penal individual de la acusada.

Debido a que la condena no supera los cinco años y a que fue dictada en procedimiento abreviado, Peña López podría optar a beneficios penitenciarios, según lo establecido en la ley, aunque esto dependerá de los informes de conducta y de otras valoraciones judiciales.

