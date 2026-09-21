Alerta permite capturar a señalado de la muerte de su progenitora en Escuintla

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Giancarlo “N”, de 20 años, alias “Psicópata”, por ser el presunto responsable de la muerte de su madre, de 56 años.

La PNC informó este lunes 21 de septiembre que la detención se registró en la colonia La Nueva Esperanza, Siquinalá, Escuintla.

La captura fue efectuada por agentes de la Comisaría 31 luego de ser alertados por ciudadanos y familiares del aprehendido.

Según la alerta, el ahora capturado habría sostenido una discusión con su madre y después la habría agredido con un tenedor, provocándole la muerte.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Otra captura

En otro caso, la PNC informó que agentes de la Comisaría 31 capturaron a Joel “N”, de 24, en la calle de terracería de la finca El Guachipilín, Escuintla, donde fue sorprendido cuando portaba ilegalmente una escopeta.

Según la PNC, al notar la presencia policial, el sospechoso intentó huir entre los cañales y disparó contra los agentes, lo que originó un intercambio de disparos.

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Durante el procedimiento, Joel “N” resultó con lesiones en un costado de la cadera, por lo que fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial. No ameritó ser internado y luego fue puesto a disposición del juzgado correspondiente.

Según registros policiales, el capturado tiene un antecedente por el delito de portación ilegal de arma de fuego, del 5 de noviembre del 2020.