Las comisiones de postulación para la renovación de cortes quedaron integradas, pero los resultados de su trabajo serán el reflejo de las alianzas que marcarán la pauta de la magistratura del Organismo Judicial del período 2024-2029.

Lo anterior fue expresado por organizaciones que fiscalizan el proceso en mención, al considerar que una integración diversa podría arrojar resultados positivos para la conformación de las ternas.

El 21 de junio el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) eligió a sus representantes. El siguiente paso es que el Congreso cite a los 37 comisionados, por cada postuladora, para que presten juramento y comience la labor encomendada.

El seguimiento de organizaciones fiscalizadoras vincula a algunos comisionados con operadores políticos, por lo que destacan la importancia de la academia y abogados independientes para la transparencia del proceso.

Los posibles operadores políticos, según las organizaciones, incidirían en la integración de las ternas, para colocar a personas afines que les garanticen impunidad y resoluciones amigables.

Alianzas

La elección del Cang fue el último paso para conformar las postuladoras. Algunos de sus integrantes estimaron que las alianzas serán clave.

José Urrutia, comisionado para CSJ y electo por Aspa, dijo que buscarán los mejores perfiles para magistrados, para propiciar la independencia judicial.

“Magistrados que protejan y realicen en sus vidas el debido proceso y, ante todo, que trabajen por la separación de poderes, la independencia judicial, la República y nuestra soberanía. Gente buena”, expuso Urrutia.

Agregó que al momento de las alianzas buscarán a comisionados con sentido de nación. “Quienes amen a Guatemala y desechen el autoritarismo, el estatismo, el colectivismo y la supresión de derechos fundamentales individuales”, subrayó.

Gregorio Saavedra, comisionado para la CSJ y electo por el grupo Unidad X la Justicia, precisó que buscarán incentivar a profesionales idóneos.

“La propuesta de la planilla fue muy verbal y directa, al decir que lo que necesitamos es concentrarnos en el perfil y generar las condiciones para que los mejores profesionales se postulen”, sostuvo.

Al hablar de alianzas, indicó que el trabajo se debe enfocar en aquellos que busquen el fortalecimiento del sector justicia. “Nuestro trabajo va orientado a tratar de quitar cualquier tipo de trampa o de limitación, para que exista un incentivo para profesionales con perfiles íntegros”, puntualizó.

Wilson López, comisionado para la CSJ y electo por Coalición Gremial, destacó que su papel se centrará en vigilar de cerca el trabajo de las postuladoras.

“Vamos a incidir en este proceso fiscalizando a los demás comisionados, así como lo hemos hecho con el Cang. Esperamos, como electos, hacer el mejor trabajo posible y llevar a los mejores profesionales a las cortes”, afirmó.

A diferencia de los otros dos comisionados, López descarta alguna alianza. “Por el momento, no. Nuestro trabajo será individual y seremos objetivos para fiscalizar a esos grupos de poder que entraron, para que no se vayan a colar personas que no deban, que no existan compadrazgos”, hizo ver.

Se intentó obtener la postura de representantes electos por las otras planillas, pero no fue posible.

Momentos clave

Con la elección de los últimos comisionados se concluyó la primera parte del proceso.

Carmen Aída Ibarra, de Movimiento Pro Justicia, opinó que es necesario que el Congreso convoque para la juramentación de los comisionados, y así den inicio las reuniones de trabajo, en las cuales se podrán comenzar a visualizar las posibles alianzas.

“Ahora vamos a observar cuáles son las dinámicas que van a decidir y cuál es el trabajo de las comisiones, y esas dinámicas van a estar determinadas por los integrantes y sus alianzas”, agregó.

Estas estrategias van a depender de los momentos que se den dentro de las comisiones, y al fiscalizar las distintas comisiones, manifestó.

“Las postuladoras tendrán que crear instrumentos de evaluación, como el perfil del candidato y la tabla de gradación, normas de funcionamiento y otras decisiones que van a impactar en los próximos meses”, expresó.

Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, considera positivo que no existan “aplanadoras” en las postuladoras.

“Han sido nombres o grupos repetidos durante varias comisiones de postulación, pero es una gran oportunidad de tener caras nuevas. Nosotros lo vemos como una oportunidad y creemos que cada uno es un individuo con responsabilidad cívica y deber que cumplir”, enfatizó.

Guatemala Visible tendrá en su página web una herramienta para medir las votaciones de cada comisionado, con el fin de fiscalizarlos de manera individual.