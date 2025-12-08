Alias “Chuky” cae durante allanamiento por extorsión en Suchitepéquez; tenía un revólver sin papeles

Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y fiscales del Ministerio Público capturaron este lunes 8 de diciembre a Elfego “N”, de 26 años, alias “Chuky”, señalado como presunto integrante de la pandilla Barrio 18 y vinculado a extorsiones.

La aprehensión se efectuó durante un allanamiento en el asentamiento Candelaria, zona 3 de Mazatenango, como parte del seguimiento a denuncias ciudadanas relacionadas con actividades extorsivas.

Durante la diligencia, las autoridades localizaron un revólver marca Jaguar con seis municiones útiles, sin la documentación legal correspondiente. El arma fue embalada y será sometida a análisis balístico para determinar si ha sido utilizada en hechos criminales.

Otra captura en Retalhuleu

En una operación paralela, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) aprehendieron en San Sebastián, Retalhuleu, a Damaris “N”, de 23 años, quien tenía una orden de captura emitida por un juzgado de Sololá por el delito de casos especiales de estafa.

Las capturas forman parte de los operativos ejecutados en el suroccidente del país para combatir estructuras delictivas que operan en los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu, según la PNC.