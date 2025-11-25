Alias “El Payaso”, supuesto integrante del Barrio 18, es detenido en zona 3 cuando intentaba huir armado

Un supuesto integrante del Barrio 18 fue capturado en El Gallito, zona 3, con un arma, municiones y droga, informó la PNC.

Agentes de la Comisaría 11 capturan a un joven en El Gallito, zona 3, a quien le incautan una carabina, municiones y marihuana. (Foto Prensa Libre: PNC)

Daniel C., de 18 años, alias El Payaso, presunto integrante del Barrio 18, fue capturado este martes 25 de noviembre en el barrio El Gallito, zona 3 capitalina, por agentes de la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil (PNC). Al momento de su detención, se le decomisaron una carabina, 20 municiones de distintos calibres —incluidas para fusil— y 14 bolsas con marihuana.

Según el informe policial, el joven fue sorprendido mientras portaba el arma de fuego y, al notar la presencia de los agentes, intentó escapar, pero fue interceptado metros adelante.

La PNC informó que se mantienen operativos de seguridad y prevención en áreas aledañas a El Gallito, como parte de una estrategia para ubicar y detener a presuntos miembros de estructuras criminales que operan en ese sector de la zona 3.

En los últimos meses, se han efectuado varios allanamientos en viviendas de la zona como parte de estas acciones.

ARCHIVADO EN:

Barrio 18 Barrio el Gallito PNC de Guatemala Violencia en Guatemala 
