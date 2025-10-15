Alias El Pollo es detenido mientras asaltaba con cuchillo a un hombre en la colonia La Florida

Jeffry R., de 28 años, alias El Pollo, fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando asaltaba a un hombre en la colonia La Florida, zona 19 capitalina, informaron este miércoles 15 de octubre fuentes oficiales.

Agentes de la Comisaría 16 impidieron que despojara de sus pertenencias a su víctima, a quien amenazaba de muerte.

Según el informe policial, el individuo, cuchillo en mano, despojó de sus pertenencias a la víctima, a quien amenazaba con matarla. La rápida intervención de los uniformados impidió que concretara el ataque.

El detenido fue reducido por la Policía y trasladado a la Torre de Tribunales para su consignación.

Las autoridades informaron que Jeffry R. ya cuenta con un ingreso a prisión por los delitos de asociación ilícita y posesión de drogas para el consumo.

