Alias El Pollo es detenido mientras asaltaba con cuchillo a un hombre en la colonia La Florida

Justicia

Alias El Pollo es detenido mientras asaltaba con cuchillo a un hombre en la colonia La Florida

Alias El Pollo fue detenido cuando asaltaba con cuchillo a un hombre en la colonia La Florida, zona 19.

|

time-clock

Agentes de la Comisaría 16 reducen a alias El Pollo tras sorprenderlo durante un asalto en la colonia La Florida, zona 19. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la Comisaría 16 reducen a alias El Pollo tras sorprenderlo durante un asalto en la colonia La Florida, zona 19. (Foto Prensa Libre: PNC)

Jeffry R., de 28 años, alias El Pollo, fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando asaltaba a un hombre en la colonia La Florida, zona 19 capitalina, informaron este miércoles 15 de octubre fuentes oficiales.

Agentes de la Comisaría 16 impidieron que despojara de sus pertenencias a su víctima, a quien amenazaba de muerte.

Según el informe policial, el individuo, cuchillo en mano, despojó de sus pertenencias a la víctima, a quien amenazaba con matarla. La rápida intervención de los uniformados impidió que concretara el ataque.

El detenido fue reducido por la Policía y trasladado a la Torre de Tribunales para su consignación.

Las autoridades informaron que Jeffry R. ya cuenta con un ingreso a prisión por los delitos de asociación ilícita y posesión de drogas para el consumo.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Asaltos en Guatemala Capturan a El Pollo PNC de Guatemala Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS