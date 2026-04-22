Alias “Liro Rebelde” es ligado a proceso por ataque armado contra policías en Villa Nueva

Harold Yeraldo Salguero Morales, alias “Liro Rebelde”, integrante de la clica “Solo para locos”, del Barrio 18, enfrentará un segundo proceso en su contra, luego de que el Juzgado de Turno de Villa Nueva resolvió ligarlo a proceso penal por tres delitos.

La judicatura resolvió que Salguero Morales enfrente proceso penal por asociación ilícita, terrorismo y asesinato en grado de tentativa. Se otorgó un plazo de tres meses al Ministerio Público (MP) para ampliar la investigación. La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 5 de agosto.

Según la imputación del MP, el señalado es uno de los responsables de disparar contra agentes de la PNC en un hecho ocurrido en Bárcenas, Villa Nueva, donde un policía resultó herido.

Entre los medios de prueba presentados por el Ministerio Público figura un teléfono celular decomisado al detenido, en el cual chats evidencian comunicaciones con su conviviente, con quien sostiene una conversación sobre los hechos.

Además, videos muestran el momento en que el presunto pandillero quema prendas de vestir que habría utilizado durante el ataque. Otro de los indicios es la localización del vehículo que habría sido utilizado, el cual fue abandonado en el kilómetro 26, jurisdicción de San Lucas Sacatepéquez.

Salguero Morales fue capturado en la zona 21 durante un operativo policial, en el que se le decomisó una pistola y droga.

Hechos

Más de tres meses han transcurrido desde que se originaron ataques simultáneos contra agentes de la PNC, en represalia por las acciones de las fuerzas de seguridad al retomar el control de centros carcelarios que habían sido tomados por reos.

En las primeras horas del domingo 18 de enero, las fuerzas de seguridad retomaron el control de la cárcel de máxima seguridad Renovación, la cual había sido tomada por los reos, quienes además mantenían como rehenes a guardias del Sistema Penitenciario.

Ante estos hechos, en acciones simultáneas, varios agentes de la PNC fueron atacados por presuntos pandilleros del Barrio 18, lo que dejó como saldo 11 policías fallecidos. Según las pesquisas, los ataques habrían sido coordinados por cabecillas de la pandilla.

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