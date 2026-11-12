Justicia
Cateo en Baja Verapaz deja al descubierto taller clandestino vinculado presuntamente con motos robadas
La Policía Nacional Civil decomisó tanques de gasolina, aros y cadenas en un taller clandestino en Baja Verapaz.
La Policía Nacional Civil (PNC) compartió detalles de lo decomisado en un taller clandestino donde desarmaban motocicletas robadas en Baja Verapaz.
Añadió que, en seguimiento a diversas denuncias relacionadas con el hurto y robo de motocicletas en Baja Verapaz, agentes de la Comisaría 52, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, efectuaron un allanamiento el 11 de noviembre en el barrio San José, Salamá.
Durante el allanamiento se incautó una motocicleta ensamblada con piezas de otra moto, entre ellas, un chasis con reporte de robo.
Los agentes también decomisaron tanques de gasolina, barras, aros y cadenas, entre otras piezas.
Según la PNC, las piezas presuntamente pertenecen a motocicletas reportadas como robadas o hurtadas. También incautaron tres celulares.
“Las investigaciones continúan y ya se tienen identificados a individuos que integran una estructura criminal dedicada al robo de motocicletas”, advirtió la PNC.
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La PNC afirmó que el domingo 8 de noviembre fueron remitidos dos adolescentes cuando pretendían comercializar el motor de una motocicleta robada.
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