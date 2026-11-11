Sótanos conectados por túneles, drones y una red de vigilancia de 5km: así se protegían “los Mamás” en Cobán

El Ministerio Público (MP), y agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), concluyeron la madrugada de este 11 de noviembre, los 39 allanamientos que iniciaron el martes 10 de noviembre en inmuebles de Zacapa y Cobán, Alta Verapaz, como parte de una investigación contra las estructuras criminales denominadas “Los Mamás” y “Los Coyotes”.

Las autoridades vinculan a ambos grupos con delitos relacionados con el narcotráfico y contra la vida.

Como resultado de las diligencias, el MP reportó la aprehensión de 30 personas por los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, y asociación ilícita.

Entre las personas identificadas figura Miguel Choc Coc, conocido como “Mamas” o “Tito”, señalado por las autoridades como cabecilla de una de las organizaciones. También aparece Dominga Pu Tojín, conocido como “Minga”, segunda cabecilla.

Según las investigaciones, “los Mamás” estarían dedicados a actividades de narcotráfico, mientras que “los Coyotes” estarían vinculados con delitos contra la vida.

Localizan 10 casas de seguridad y túneles en Cobán

Durante los allanamientos, fiscales del MP y agentes antinarcóticos localizaron 10 viviendas en una "zona elevada" de Cobán, Alta Verapaz, presuntamente utilizadas como casas de seguridad por la estructura los Mamás.

Un grupo de agentes encubiertos llegó hasta el sector donde operaba la organización y descubrió un sistema de vigilancia que, según los investigadores, permitía controlar los accesos a la zona.

De acuerdo con las pesquisas, la estructura utilizaba las viviendas para almacenar productos ilícitos.

En esas casas, los agentes también localizaron sótanos conectados entre las viviendas, que presuntamente servían como rutas de escape ante la llegada de las autoridades.

"Son sótanos tipo túneles, los que utilizaba la estructura para poder escapar en dado caso las autoridades allanaran las viviendas", señaló un agente antinarcóticos.

El investigador agregó que parte del operativo consistió en rodear el sector para capturar a los sospechosos y evitar que escaparan por las conexiones subterráneas.

Capturan a 30 presuntos integrantes de Los Mamás y Los Coyotes durante allanamientos en Alta Verapaz y Zacapa

¿Quién alertaba sobre la llegada de autoridades?

Además de las casas de seguridad y los túneles, los investigadores identificaron una red de personas conocidas como “banderas”, quienes presuntamente vigilaban el sector para alertar a los integrantes de la organización sobre la presencia policial.

De acuerdo con el investigador, esa red de vigilancia se extendía por un radio de al menos cinco kilómetros alrededor de la vivienda de los cabecillas.

La estructura también habría utilizado drones para vigilar los movimientos de grupos rivales y agentes policiales.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron dos drones y tres radios intercomunicadores, entre otros equipos que serán analizados como parte de la investigación.

¿Cómo se originó la investigación?

El caso comenzó en Cobán, Alta Verapaz, después de que se presentara una denuncia por el robo de un vehículo.

Las autoridades dieron seguimiento a la denuncia y determinaron que un grupo de presuntos delincuentes podría estar involucrado en otros robos de vehículos cometidos en ese departamento.

El seguimiento de los vehículos robados permitió rastrear a los sospechosos y establecer que presuntamente integraban dos bandas que cooperaban entre sí en Cobán y en Zacapa.

Debido al peligro que corrían los investigadores durante las diligencias en el interior del país, el caso fue trasladado a la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

¿Cuántas armas incautaron en el operativo?

Durante las diligencias, las autoridades incautaron 14 armas de fuego:

Siete pistolas

Tres carabinas

Dos rifles

Una Uzi

Una escopeta

También localizaron:

13 cargadores para armas de fuego

928 municiones de diversos calibres

Un arma blanca

Entre las drogas decomisadas hay 290 bolsitas con presunta marihuana, 56 bolsitas con presunto crack y un paquete de presunta marihuana.

Además, las autoridades localizaron dos bolsitas con cocaína y un recipiente plástico, denominado “colmillo”, que contenía cocaína.

El reporte también consigna seis pesas digitales, 18 cajas con productos para posible consumo de drogas y ocho cajas incompletas con productos para ese mismo fin.

https://twitter.com/MPguatemala/status/2120529781926023617?a=dYLyB7Og6OUOylKL6bw&s=20

¿Qué otras cosas decomisaron?

Las autoridades reportaron el decomiso de Q129,751.30 en billetes y monedas de distintas denominaciones.

También localizaron un automóvil, identificado en el reporte inicial con placas P-839KKB, y dos motocicletas sin placas de circulación.

Entre los equipos y objetos incautados figuran 19 teléfonos celulares, dos drones, tres radios intercomunicadores y una trituradora.

Según el MP, los indicios recabados durante las 39 diligencias permitirán continuar con las investigaciones de los hechos denunciados.