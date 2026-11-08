De 10 a 13 años en la PNC: las historias de los policías que murieron junto al diputado Julio Portillo

Familiares y allegados despiden este domingo 8 de noviembre al diputado Julio César Portillo Paz, asesinado en un ataque armado en Río Hondo, Zacapa, junto con tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que tenían entre 10 y 13 años de servicio.

El velorio se realiza en la iglesia Casa del Cielo, en la aldea Pata Galana, Río Hondo, Zacapa. La familia solicitó privacidad y no permitió el ingreso a los medios de comunicación. En el lugar hay personal de seguridad privada y presencia policial, mientras que el sepelio está previsto para la tarde de este domingo 8 de noviembre.

La despedida ocurre dos días después del atentado que también cobró la vida de Fernando Antonio Reyes Aldana, Érick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol, agentes de la PNC.

Reyes Aldana, de 31 años, era originario de Gualán, Zacapa. Había ingresado a la PNC el 3 de diciembre del 2015 y estaba asignado a la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS). De acuerdo con su ficha del Sistema de Personal (SISPE), tenía estudios de perito en Administración de Empresas y acumulaba 10 años y 11 meses de servicio.

Ramos Osorio tenía 32 años y era originario de Jutiapa. Ingresó a la institución el 16 de diciembre del 2013 y pertenecía a la Comisaría 24 de Zacapa, donde ocupaba un puesto operativo. El agente había cursado el bachillerato en Ciencias y Letras por Madurez y sumaba 12 años y 10 meses de servicio.

Paau Xicol, de 39 años, era originario de Cobán, Alta Verapaz. También estaba asignado a la Comisaría 24 de Zacapa, en un puesto operativo. Ingresó a la PNC el 18 de febrero del 2013, había cursado estudios de perito contador y acumulaba 13 años y ocho meses de servicio, según su registro institucional.

Las honras fúnebres de los tres agentes de la PNC fallecidos en el ataque contra el diputado Julio César Portillo Paz se realizaron en privado, en sus viviendas, por petición de sus familiares.

"Las familias de los agentes policiales desearon que los velatorios fueran privados, por tal motivo no se llevan a cabo homenaje de honras fúnebres, pero sí, se acompañó por parte de la Policía Nacional Civil", informó la institución.

Fotografía del velatorio del diputado Julio Portillo, quién fue atacado a balazos en pasado viernes 6 de noviembre de 2026.

Bomberos aclaran información divulgada tras el atentado

Mientras las familias enfrentan la pérdida de las cuatro víctimas, la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD) se pronunció este domingo sobre la información que uno de sus integrantes difundió después del atentado.

Inicialmente, un miembro de esa institución informó que Portillo no había resultado herido y que fue trasladado ileso al Hospital Regional de Zacapa. Esa versión generó cuestionamientos en redes sociales sobre el estado del diputado.

En su comunicado, ASONBOMD reconoció que la información compartida no había sido confirmada.

"Aclaramos que, en el contexto de una emergencia de alta complejidad y sensibilidad, un integrante de nuestra institución compartió información preliminar que, al momento de su divulgación, aún no contaba con la confirmación correspondiente", señaló.

La asociación también indicó que el reporte fue difundido de manera individual y que no involucraba a otra institución de socorro.

"Asimismo, hacemos de conocimiento público que el referido reporte de información no guarda relación alguna con otra institución de bomberos, de servicio o socorro. La información fue compartida de forma individual por un integrante de ASONBOMD", agregó.

La institución anunció que dará seguimiento a lo sucedido mediante sus procedimientos internos y que fortalecerá los mecanismos de verificación de información.

"Ante esta situación, ASONBOMD dará seguimiento a lo sucedido mediante los procedimientos internos correspondientes y fortalecerá los mecanismos de verificación y validación de la información, con el propósito de garantizar una comunicación institucional responsable, precisa y oportuna", indicó.

https://twitter.com/ASONBOMDGT/status/2119432557229945338?a=vuOpzh4WpNrztFmNEcg&s=20

Inacif confirma causa de muerte

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que Julio César Portillo Paz murió por heridas de proyectil de arma de fuego.

El diputado fue trasladado con vida al Hospital Regional de Zacapa después del ataque ocurrido el viernes 6 de noviembre, en el km 137 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo.

Ingresó al centro asistencial aproximadamente a las 17.45 horas y fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. Sin embargo, falleció a las 21.58 horas debido a la gravedad de sus heridas.