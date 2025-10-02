Allanamiento en zona 6 destapa material pornográfico de menores y deja a un hombre tras las rejas

La Fiscalía contra la Trata de Personas, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), realizó un allanamiento en un inmueble de la zona 6 de la capital en el marco de una investigación sobre explotación sexual infantil en línea.

La diligencia culminó con la detención de Bryan P., señalado del delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad.

Durante el operativo se incautaron diversos indicios, entre ellos dispositivos electrónicos que, según fuentes de la Fiscalía, permitirán robustecer las pesquisas en curso.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta y que los indicios incautados serán objeto de análisis técnico para establecer vínculos, responsables y el alcance de la información contenida en los aparatos.

Los resultados de esos peritajes y las acciones posteriores formarán parte de la carpeta fiscal.

En cumplimiento de la normativa de protección de la intimidad y de menores, no se han divulgado nombres completos ni imágenes de posibles víctimas. Asimismo, y en respeto al principio de presunción de inocencia, la Fiscalía y la Policía han referido al detenido como señalado por el hecho hasta que exista resolución judicial firme.

