Allanan escondites usados por pandilleros para planear ataques y almacenar drogas

Al menos nueve escondites utilizados por estructuras criminales fueron localizados y allanados este miércoles 11 de febrero durante una serie de operativos coordinados por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), que permitieron capturas, incautación de armas, drogas y recopilación de indicios vinculados a extorsiones y homicidios.

Las diligencias se ejecutaron de manera simultánea en la zona 18 de la capital, Izabal, Huehuetenango, Suchitepéquez, Santa Rosa, Zacapa y Jalapa. Las autoridades reportan la captura de nueve personas y la remisión de un menor de edad, todos presuntos integrantes de pandillas.

Uno de los allanamientos más relevantes se desarrolló en el asentamiento Las Champas, colonia Paraíso II, zona 18, donde los investigadores ingresaron a una vivienda que funcionaba como refugio del grupo delictivo Barrio 18.

En el lugar fue detenida Yakelin “N”, de 35 años, alias La Yaky, y remitido su hijo de 16, conocido como Gasparín. En el inmueble fueron localizadas una pistola, marihuana y cocaína, así como sobres con indicios relacionados con casos de extorsión.

Esta diligencia está relacionada con las investigaciones por los ataques armados contra agentes de la PNC registrados el 18 de enero del 2026.

Red de escondites al descubierto

En el resto del país, las autoridades ubicaron otras guaridas utilizadas por supuestos criminales para esconderse o planificar actividades ilícitas:

Villa Nueva: En una vivienda de Villalobos II fue detenido Selvin “N”, de 26 años, por extorsión.

Jalapa: En el caserío La Laguna, aldea El Pinalón, fue localizado Santos "N", de 34, señalado de haber cometido un homicidio en noviembre del 2024.

Huehuetenango: En la aldea Tataj, San Rafael La Independencia, fue capturado Alfredo "N", de 35 años, acusado de violación contra una niña de 10 años.

Izabal: En El Estor fue detenido Carlos "N", de 27 años, por un ataque armado cometido en diciembre del 2025.

Suchitepéquez: En el caserío El Triunfo, Chicacao, José "N" fue capturado por herir con arma blanca a un adolescente. En Santa Bárbara, Lucrecia "N", de 20 años, fue detenida por posesión de marihuana.

Zacapa: En Gualán, Alfredo "N", de 69 años, tenía una orden de captura por intento de homicidio. En su vivienda se localizó un revólver sin documentación legal. Otra arma fue encontrada en un segundo inmueble del mismo municipio.

Santa Rosa: Lexer "N", de 32 años, fue aprehendido por el delito de negación de asistencia económica.

Según las autoridades, estas acciones buscan debilitar las redes logísticas de las pandillas, que utilizan viviendas en zonas marginales o rurales como puntos de reunión, bodegas para armas y drogas, y centros de operaciones para extorsiones y asesinatos por encargo.

