Allanan sede de la PNC de Panajachel por caso de agentes que habrían robado datos de tarjeta de débito a persona detenida

La Fiscalía de Distrito de Sololá, en coordinación con la Fiscalía Regional VII Centro Occidente y con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), lleva a cabo este viernes 22 de agosto una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en la subestación policial ubicada en el municipio de Panajachel, Sololá.

El procedimiento fue autorizado por un juez competente luego de que una persona denunciara haber sido víctima del uso fraudulento de su tarjeta de débito.

Según su testimonio, agentes de dicha subestación la detuvieron recientemente y, durante ese lapso, tuvieron acceso a sus documentos personales, entre ellos su identificación y su tarjeta bancaria.

Tras ser liberada, la víctima detectó que se habían efectuado transacciones no autorizadas desde su cuenta, por lo que decidió presentar la denuncia ante el Ministerio Público (MP), que abrió una investigación para esclarecer los hechos.

Como parte de la diligencia, los fiscales del MP revisan registros, documentación y cámaras de videovigilancia dentro de las instalaciones policiales, con el fin de determinar si existió alguna participación directa de los agentes en el presunto uso indebido de los datos personales de la denunciante.

Fuentes fiscales indicaron que, de encontrarse indicios suficientes, se podrían solicitar órdenes de captura por delitos relacionados con abuso de autoridad, violación a la intimidad y uso fraudulento de documentos, entre otros.

El MP no ha divulgado los nombres de los agentes señalados ni ha confirmado si ya se identificaron responsables directos, dado que la investigación aún está en curso.

Vecinos del municipio expresaron su preocupación ante lo ocurrido y exigieron que se garantice la integridad de quienes son detenidos en subestaciones, así como la protección de sus datos personales.

