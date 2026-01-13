Allanan tienda de barrio en Escuintla y descubren armas, dinero y droga durante operativo policial

Una tienda de barrio, ubicada en la colonia Nuevo Texcuaco, La Gomera, Escuintla, fue allanada este martes 13 de enero como parte de las acciones de la Operación Centinela, impulsada por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) y el Ministerio Público.

Durante la diligencia, las autoridades capturaron a Saulo “N”, de 32 años, a quien se le incautó una pistola 9 mm sin licencia, una máquina para contar dinero, cuatro radiocomunicadores, marihuana y Q24,312 en efectivo. Según los investigadores, el dinero podría estar relacionado con la venta de droga en pequeñas cantidades.

El inmueble allanado operaba como tienda de abarrotes y, de acuerdo con las autoridades, se presume que era utilizado como fachada para encubrir actividades vinculadas al narcomenudeo y a la extorsión. La ubicación de la tienda, en un sector residencial, facilitaba el movimiento discreto de personas y dinero, indicaron los agentes en el lugar.

El capturado fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas y si el inmueble era parte de una estructura más amplia.La Operación Centinela busca desarticular estructuras criminales dedicadas al cobro de extorsiones y la distribución de drogas.

